Review HyperX Cloud III S Wireless – căști de gaming excelente cu autonomie de 120 ore

Seria de headset-uri Cloud de la HyperX este foarte apreciată de gameri, oferind dotări superioare, construcții solide și mai ales prețuri corecte. Datorită recepției pozitive din ultimii ani, HyperX a ajuns la un line-up foarte bogat de căști de gaming, însă continuă să inoveze și să vină constant pe piață cu noi apariții.

În luna mai a acestui an, producătorul a introdus headset-ul Cloud III S Wireless, care se dorește a fi o variantă îmbunătățită a precedentului Cloud III Wireless. Acesta aduce în plus conectivitate duală wireless și Bluetooth, precum și un microfon adițional, ca alternativă la cel extern. De asemenea, oferă autonomie de până la 120 ore (sau până la 200 prin Bluetooth), sunet surround DTS X, iar în modul de operare wireless este compatibil atât cu PC-uri, cât și cu console de jocuri PlayStation 4 sau 5. După cum veți vedea și în rândurile ce urmează, HyperX Cloud III S Wireless este un headset de gaming echilibrat, foarte bine construit și cu o autonomie excelentă.

Specificații:

Tip difuzoare: 53 mm dynamic

Impedanță: 64 Ω

Răspuns frecvență: 10 – 21.000 Hz

Conectivitate: Wireless 2.4 Ghz și Bluetooth

Conectică: USB Type-C (doar pentru încărcare)

Microfoane: 1 x extern, unidirecțional; 1 x intern omnidirecțional

Greutate: 341.5 grame

Autonomie: până la 120 ore pe wireless și până la 200 ore pe Bluetooth

Software: HyperX NGENUITY

Compatibilitate: PC, PlayStation 4/5, Nintendo Switch și dispozitive Bluetooth

Garanție: 24 luni

Ambalaj și accesorii

Căștile vin într-o cutie solidă, cu protecție adecvată la interior, iar în materie de accesorii sosesc cu dongle pentru conectare wireless, cablu USB type C, microfon extern detașabil, carrying pouch din material textil și un ghid de utilizare sumar.

Dongle-ul este în format USB type C, însă pentru a asigura compatibilitatea, producătorul include în pachet și un adaptor USB type A.

Construcție și design

În ceea ce privește construcția, HyperX Cloud III S Wireless se prezintă identic cu modelul pe fir, având același design solid, funcțional și comod. Cupele sunt încăpătoare și găzduiesc difuzoare dinamice de 53 mm, headband-ul beneficiază de un cadru metalic solid, dar în același timp și foarte flexibil, iar pad-urile și headband-ul sunt realizate din spumă cu memorie pentru confort sporit. Cât despre calitatea construcției, nu am ce să le reproșez: nu scârțâie absolut deloc, stau fixe pe cap, iar materialele utilizate dau impresia unui produs premium, foarte bine lucrat. De asemenea, cupele, dar și celelalte elemente din construcție au doar finisaje mate, fiind astfel rezistente la zgârieturi și urme de amprente.

La fel ca pe mai toate celelalte headset-uri de gaming de la HyperX, cupele sunt ancorate direct de cadrul metalic prin două semicercuri, reducând astfel riscul defecțiunilor premature și asigurând o așezare foarte bună pe cap. De asemenea, acest sistem de susținere permite înclinarea cupelor la unghiuri destul de mari, așezarea lor fiind excelentă indiferent de fizionomia capului. Totodată, pe cadrul metalic găsim și un sistem de ajustare pentru înălțime, pe un interval de aproximativ 5 – 6 cm, care, odată fixat în poziție, nu are tendința de a se mișca pe parcursul utilizării.

În ciuda cadrului metalic, a materialelor solide utilizate în construcție și a acumulatorului integrat, căștile cântăresc doar 341.5 grame, iar greutatea acestora este distribuită uniform printr-un headband foarte gros, realizat dintr-o spumă cu memorie calitativă.

La rândul lor, pad-urile de pe cupe sunt reealizate tot din spumă cu memorie, însă, din câte am observat, acestea nu sunt la fel de comode ca pe generațiile precedente de headset-uri HyperX. Nu știu dacă e din cauza densității buretelui de la interior sau a pielii ecologice exterioare, însă, după o utilizare îndelungată, pad-urile tind să devină ușor incomode – apasă excesiv pe urechi, ducând la transpirație excesivă și disconfort.

O altă noutate pe revizia S a modelului Cloud III Wireless este prezența capacelor detașabile la nivelul cupelor. Acestea beneficiază de prindere magnetică, se scot foarte ușor și au rol estetic, putând fi schimbate cu alte modele. Însă, până acum, HyperX nu a introdus capace alternative și nici nu a oferit modele personalizabile pentru printare 3D. Probabil că vor introduse la un moment dat, însă până acum nu avem niciun detaliu în acest sens.

În materie de conectică, căștile dispun doar de audio jack pentru microfon și de port USB type C, ambele pe cupa din stânga. Nu oferă posibilitatea conectării prin cablu și jack, iar portul USB poate fi utilizat doar pentru încărcare.

Tot pe cupa stângă găsim, de sus în jos, butonul de mute pentru microfon, respectiv cel de on/off pentru alimentare.

Cupa dreaptă găzduiește butonul de pairing pentru Bluetooth, rotița pentru volum și butonul de selectare a modului de operare: wireless sau Bluetooth.

Microfonul detașabil vine pe un braț flexibil de aproximativ 7 cm și dispune de un filtru mesh pentru atenuarea zgomotelor nedorite, respectiv de un LED roșu care se aprinde atunci când este setat pe mute. Având la bază un condensator electret, acesta este de tip unidirecțional, astfel că nu va prelua prea mult din zgomotele de fond.

Poate fi introdus în căști într-o singură poziție, iar pentru a preveni confuziile și conectarea eronată, slotul are o formă ovală.

Totodată, la deconectarea acestuia, intră în funcțiune microfonul intern omnidirecțional, care, bineînțeles, nu livrează aceeași calitate, însă este deosebit de util atunci când căștile sunt utilizate în deplasare în modul Bluetooth.

Performanțe acustice, conectivitate și autonomie

La fel ca modelul cu fir Cloud III, HyperX Cloud III S Wireless utilizează drivere de 53 mm de tip angled dynamic ce pot opera în intervalul de frecvență 10 Hz – 21 kHz. În traducere, indiferent de scenariul de utilizare, gaming, multimedia sau office/teleconferință, căștile livrează un sunet curat, cu o distribuție echilibrată a înaltelor, mediilor și joaselor și lipsit de distorsiuni, inclusiv la volum aproape de maxim. Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că nu discutăm despre căști destinate audiției muzicale la nivel înalt, ci de unele proiectate și calibrate în principal pentru gaming. Prin urmare, dacă aveți înclinații audiofile, s-ar putea să vă dezamăgească din anumite puncte de vedere. În cazul audiției muzicale, joasele pot părea ușor anemice, iar sunetul destul de liniar, fără un sound stage cald sau care să evidențieze detaliile subtile. Însă, de ce să nu recunoaștem, acest tip de calibrare este prezent pe mai toate headset-urile de gaming și nu reprezintă neapărat o problemă. Cloud III S Wireless excelează în principal în gaming și în mod special în shootere, unde e nevoie de identificarea cât mai precisă a pașilor și a altor zgomote ale adversarilor. Neavând tendința de a amplifica joasele și de a atenua mediile și înaltele, pașii, focurile de armă și chiar și pinii de grenadă pot fi identificați foarte ușor, iar poziționarea, chiar și fără modul DTS X Surround, este excelentă. Și că tot am adus în discuție surround-ul DTS X, aflați că acesta funcționează binișor, oferind o experiență superioară și o identificare precisă a obiectelor în spațiu, însă doar atunci când sursa este una nativă de tip directional audio. Și cum puține jocuri suportă această opțiune, poate că o să fiți tentați să activați opțiunea de emulare din software, denumită DTS X Spatial Audio, însă vă asigur că nu aveți de ce să o faceți. De cele mai multe ori, cu această opțiune, sunetul este denaturat și poate suna chiar robotic. Pe scurt, nu oferă niciun avantaj calitativ sau competitiv în jocuri și e mai bine să-l dezactivați. Cât despre antifonare, în ciuda faptului că nu sosesc cu anulare activă a zgomotului, căștile izolează foarte bine zgomotele exterioare, iar cele de intensitate medie sau joasă sunt aproape inaudibile.

În ceea ce privește performanțele microfonului exterior unidirecțional, acesta livrează o calitate peste medie și reușește să filtreze foarte bine zgomotele de fond. În plus, oferă un sunet la volum ridicat și nu are nevoie de amplificare prin software sau de configurații complicate. Funcționează perfect încă de la prima utilizare și nu creează niciun fel de probleme, atât testele individuale, cât și interlocutorii confirmând acest lucru. În mod evident, microfonul intern, care intră în funcțiune atunci când cel extern este detașat, nu oferă aceeași calitate, având un sunet ușor înfundat și volum redus. Totuși, este binevenit atunci când doriți să utilizați căștile în deplasare sau când nu aveți la dispoziție microfonul extern.

În materie de conectivitate, căștile dispun de operare duală, putând fi conectate atât prin wireless 2.4 Ghz, utilizând dongle-ul din pachet, cât și prin Bluetooth pe orice dispozitiv compatibil cu standardul. Bineînțeles, cele mai bune performanțe (calitate sunet, latențe etc.) sunt obținute prin wireless, modul Bluetooth fiind mai degrabă prezent pentru a oferi compatibilitate cu dispozitivele care nu acceptă dongle-ul (smartphone-uri, tablete etc.). Prin wireless, conexiunea este excelentă și nu manifestă niciun fel de anomalii, cum ar fi deconectări, întreruperi sau întârzieri. În plus, nu că ar fi neapărat nevoie, dar căștile au și o acoperire foarte bună prin wireless. Nu e declarată în fișa specificațiilor tehnice, dar aflați de la mine că pot funcționa până la 10 metri, inclusiv prin pereți groși. Prin Bluetooth, în schimb, sunt prezente ușoare întârzieri specifice standardului, iar în funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca și calitatea sunetului să fie afectată. Totuși, trebuie menționat că Bluetooth-ul are mai degrabă rol secundar, căștile fiind gândite spre a fi utilizate în principal prin wireless.

HyperX nu specifică capacitatea acumulatorului în fișa tehnică, însă menționează autonomia: până la 120 ore prin wireless și până la 200 ore prin Bluetooth. Și spre surprinderea mea, aceste cifre sunt reale și nu obținute în condiții de laborator, la volum redus sau prin alte artificii la care apelează de obicei producătorii. Bateria chiar rezistă aproximativ 120 ore și este poate cea mai longevivă din rândul căștilor de gaming wireless de pe piață. În cele trei săptămâni de testare estimez că am utilizat căștile undeva la 70 – 80 ore, iar bateria, conform utilitarului NGENUITY, era la 34%, așadar în linie cu ceea ce specifică producătorul.

Software

Pentru configurare și monitorizarea bateriei, HyperX pune la dispoziție utilitarul NGENUITY pe care l-am găsit a fi foarte prietenos, rapid și cu un consum minim de resurse. Pe lângă opțiunile obișnuite de ajustare a volumului și a microfonului, acesta oferă și egalizator, configurabil pe mai multe preset-uri, opțiuni de ajustare pentru sunetul surround DTS X, precum și posibilitatea setării intervalului de inactivitate pentru oprirea automată a căștilor: 10, 20, 30 minute sau niciodată. În plus, prin intermediul acestuia poate fi actualizat și firmware-ul căștilor și poate fi activată opțiunea „Voice prompts”. Această din urmă te notifică prin mesaje vocale atunci când căștile se conectează la adaptor sau prin Bluetooth, când bateria este aproape epuizată și când căștile sunt pornite sau oprite.

Concluzie

Fără doar și poate, HyperX Cloud III S Wireless se numără printre cele mai atractive căști de gaming wireless de pe piață. Aduc o construcție solidă și atrăgătoare, performanțe acustice excelente în gaming, conectivitate duală wireless și Bluetooth, dar și o autonomie record de 120 ore. Nu au iluminare RGB și nici design prea agresiv, așa cum vedem pe la alte brand-uri, însă sunt axate pe funcționalitate, par foarte rezistente și beneficiază de opțiuni cu adevărat utile la nivel de software. Nu-mi place însă că nu pot fi conectate prin cablu, ci doar prin wireless sau Bluetooth și că pot deveni ușor incomode după o utilizare îndelungată.

Căștile au un preț recomandat de producător de 149.99 euro, însă, momentan, nu le-am găsit în oferta magazinelor din România. Pot fi achiziționate de pe Amazon.de la prețul de 157.55 euro, însă, dacă nu vă preocupă conectivitatea Bluetooth și microfonul adițional integrat, puteți opta pentru modelul Cloud III Wireless care costă 599 lei la Altex.

Pro:

Calitatea sunetului în gaming

Conectivitate wireless stabilă și cu acoperire mare

Calitatea construcției

Conectivitate duală wireless și Bluetooth

Două microfoane

Izolare fonică excelentă

Compatibile cu PC și PlayStation 4/5

Contra: