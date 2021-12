Review iPhone 13 Pro Max – un telefon

Primit prin luna octombrie, am asteptat ceva pentru a putea scrie acest review. Am vrut sa ma familiarizez cat mai bine cu telefonul. Multe nu sunt de spus. Scump? Scump! Merita? Doar daca iti permiti.

PS: Aproape toata echipa ArenaIT, cu exceptia lui Alex Voinica, am trecut pe iOS. Aveti acum trei persoane pe care sa le injurati. Pe rand va rog.

Introducere

Nu mi-as fi cumparat iPhone 13 daca nu as fi stricat 11-le Pro cumparat acum 2 ani. Dar cand esti prost…ce sa faci? Platesti. 7000 de lei cu tot cu o husa originala transparenta pentru varianta de 256GB.

As mai fi stat fara probleme cu 11 Pro inca 2-3 ani fara nici o problema. Telefonul facea niste poze superbe, se misca precum in prima zi si bateria ma tinea foarte bine.

De asta mi-am cumparat iPhone 13 Pro Max. Nu ca sa impresionez pe cineva, nu pentru ca aveam nevoie de el ci pentru ca pur si simplu am ramas fara telefon.

Cu ocazia asta le multumesc si baietilor de la realme care mi-au oferit un GT pana cand am primit noul telefon.

Buna ziua, imi dati si mie un realme GT pana imi vine iPhone-ul?

Cand si de ce merita sa iti cumperi iPhone 13?

Ai deja un iPhone 11 sau 12? Nu iti cumpara 13. Decat daca ai prea multi bani si nu ai ce face cu ei. Ai un iPhone mai vechi de 11? Merita sa-ti cumperi 13, orice model.

Nu merita cumparat deoarece tranzitia de la 11/12 la 13 nu este meritata. Nu primesti mai nimic in plus. Ai cateva functii pe partea foto, dar poti sa traiesti lejer fara ele. Cat despre claritatea pozelor, stai linstit. Si 11 si 12 fac poze super bune.

Dar merita sa-l cumperi daca ai ramas in urma cu tehnologia si vrei functii moderne. iPhone 13 este un salt mare de la X/XS, iar de la 6, 7 sau 8 nici are rost sa mai zic. Incepand de la ecran, baterie si camera foto, toate sunt de cateva ori mai bune si banii sunt meritati.

La ce exceleaza iPhone 13 Pro Max?

De departe este telefonul cu cea mai mare autonomie intalnita de mine vreodata. Cu doar 4350mAh, telefonul ofera doua zile de utilizare intensa. Doua zile! Pana sa-l cumpar am vazut un review in care telefonul a atins 10 ore de utilizare continua. Si da, confirm si eu, asa este. Eu il folosesc in medie 4-5 ore pe zi. Doua zile ma tine fara probleme. Si chiar si atunci cand este pe rosu tine fara probleme. Este un confort psihic foarte interesant.

Ecranul, de departe unul dintre cele mai bune din piata. Daca zic ca este cel mai bun din piata ma injurati? Nu stiu, nu zic, dar….

Luminozitatea este de 1000 nits in mod normal si atinge un peak de 1200 nits cand este redat continut HDR10. Suporta Dolby Vision si este un Super Retina XDR OLED cu 120Hz.

Iar acesti Hz, atat de asteptati in ecosistemul Apple, au venit fix cand au ajuns la maturitate. Nu degeaba Apple intarzie sa implementeze cele mai noi tehnologii. Le perfectioneaza si apoi le lanseaza.

Acest ProMotion, adica cei 120Hz, nu sunt doar niste simpli Hz aruncati pe acolo, sa fie. Nu,nu. Rata de refresh este variabila intre 10Hz si 120Hz. Si asta pentru ca este un ecran LTPO.

Telefonul stie cand sa-ti ofere o imagine la 120Hz sau la 60Hz sau cand sa stea la 10Hz pentru a economisi energie. Iar cand citesti un text si treci de la 10Hz la 120Hz, actiune la un scroll distanta, nu simti cand telefonul isi modifica rata de refresh.

Nu poti seta tu rata de refresh din setari. Poti doar bloca rata de refresh la 60Hz si cam atat, dar nu stiu de ce ai vrea sa faci asta. Telefonul face totul automat, tu habar nu ai, nu simti nimic si totul functioneaza impecabil.

Camerele foto sunt de departe in Liga Campionilor. Si sa-mi fie cu iertare, dar cine mai crede testele DXOMark este doar….naiv. Ca sa fiu dragut in limbaj. Pentru ca in realitate, puse unul langa altul, iPhone 13 Pro Max este probabil telefonul cu cea mai buna camera foto in 2021.

Este greu sa spui in 2021 ca telefonul X are o camera mai buna decat telefonul Y. Daca ar fi sa le luam pe categorii si am face o medie, ar iesi castigator iPhone-ul, dar acesta nu exceleaza chiar la toate capitolele. Sunt momente cand un S21 Ultra face poze mai bune, dar acele momente sunt destul de rare.

Colegul meu Alex Voinica va poate confirma asta, ca el are un S21 Ultra si ne-am jucat putin cu telefoanele si camerele lor cand ne-am intalnit acum cateva luni.

Un exemplu bun unde S21 Ultra castiga este cand vine vorba de zoom si detaliile disponibile la acel zoom. Acolo este clar o diferenta notabila intre cele doua.

Dar, cand vine vorba de fotografii in low light, instantanee sau filmari, iPhone 13 Pro Max merita pus pe primul loc. Diferentele dintre el si locurile 2, 3, 4 sau 5 sunt mici in viziunea mea. Nu spun ca un S21 Ultra este prost. Nu spun ca un Xiaomi de top este slab. Este greu sa mai spui ca sunt camere proaste pe telefoane in 2021, dar exista inca niste diferente, in special lucruri marunte sau de finete unde vezi experienta producatorului. Iar daca ai ochi sa privesti nu ai cum sa mai ignori acele detalii fine care fac diferenta.

A fost implementat Night Mode pe toate camerele, inclusiv pe camera frontala. Are zoom 3x in loc de 2x, iar pe partea video joaca intr-o liga in care singurul sau rival este tot el. Pentru ca nu are concurenta.

iPhone 13 Pro Max poate filma HDR 10-bit cu Dolby Vision, suporta formatul ProRes, are functia Cinematic Mode si inregistrare audio stereo.

Pe partea video, folosit de catre un profesionist, poate realiza opere de arta. Un utilizator simplu ca mine sau ca tine nu o sa poata vreodata sa filmeze la nivelul pe care il poate suporta acest telefon.

Toti senzorii sunt de 12MP, iar camera principala ofera f/1.5, 25mm, dual Pixel PDAF si o stabilizare optica Sensor Shift unica in industrie, regasita doar pe camerele foto mirrorless high end. A fost prima data folosita pe iPhone 12 Pro Max si acum este pe toate modelele 13 de anul acesta. Practic senzorul se misca, nu lentila, iar asta conteaza enorm.

A fost adusa si functia Macro pe lentila ultra wide, functie des intalnita pe telefoanele low-cost. Doar ca Apple a decis sa o ofere asa cum trebuie, iar fotografiile macro sunt chiar macro, nu vrajeala ieftina.

Au fost implementate si o serie de preseturi de tonuri real time, dar si cu posibilitatea de prelucrare ulterioara. Sunt interesante, le-am folosit de cateva ori. Chiar sunt bine venite in ecosistem.

Ar mai fi functia Cinematic Mode, foarte interesanta dar o sa uiti repede ca exista. Functioneaza bine in 90% din timp, sigur va evolua frumos in viitor si am incredere in ea. Faptul ca focusul se intampla automat pe subiect si camera stie cand intorci capul, stie cand tu nu mai esti important pentru acel cadru, ma pune pe ganduri despre cum ar putea evolua aceasta tehnologie in viitor.

La pozele pe timp de noapte atasate mai jos, credeti-ma ca era noapte, bezna. De aceea am lasat before and after ca sa vedeti exact conditiile. Acolo vezi cat de bine se descurca telefonul. Ca daca ai putina lumina iese foarte bine, dar cand este BEZNA afara si telefonul iti scoate o poza de parca a trecut un asteroid si a lumina cerul, atunci eu zic ca este wow.

Era sa uit. Difuzoarele. Pfoai cat de bine si de tare se aud. Sunt laptop-uri ieftine care se aud mai prost.

La ce NU exceleaza iPhone 13 Pro Max? Sau ce nu imi place la el

In primul rand ca nu ai un buton ca sa faci trecerea de la normal la macro sau invers. Telefonul iti trece camera pe modul macro automat cand esti aprope de un subiect si nu tot timpul vrei asta. Este enervant, dar macar Apple a promis ca va remedia problema si va oferi un buton pentru asta. Deci nu as spune ca este un minus atat de grav, dar pana se rezolva mai dureaza.

Cinematic Mode functioneaza doar in Full HD. Really? Mda…

Inca are lens flare. De trei generatii n-au rezolvat problema asta si noaptea este enervant.

Night Mode-ul nu este atat de grozav pe ultra wide. Am ramas dezamagit de treaba asta. Da, pe camera principala face niste poze de iti sta mintea in loc. Dar pe ultra wide nu prea functioneaza corect si pozele arata ca dracu uneori.

Este foarte greu! Are 240 de grame, este foarte masiv. Si cu toate astea extrem de subtire. N-ai zice ca este atat de gros cand il vezi ca masoara doar 7.7mm grosime. Daca iti cade pe picior plangi.

Nu are USB Type C. Chiar nu inteleg asta. Au pus USB Type C pe tablete, laptop-uri dar pe iPhone nu. Ori planuiesc ceva si ii injuram degeaba acum, ori chiar au dat cu mucii in fasole la treaba asta.

Notch-ul este mai mic, dar nu pentru ca au schimbat ceva la el. Pur si simplu au scos difuzorul de acolo si l-au montat mai sus in buza ramei. Nu pot spune ca este ceva interesant, vizibil sau util. Acel spatiu castigat nu este folosit deci nu ajuta cu nimic ca au facut acel notch mai mic. Puteau sa-l lase ca inainte ca nu incurca cu nimic.

Asa arata notch-ul de pe 13 Pro Max vs notch-ul clasic pe care il stiti. Aplicatia eMAG nu s-a actualizat la timp si imi randa forma vechiului notch. Se poate vedea diferenta cel mai bine asa.

Disponibilitate

Zic unii ca iPhone-ul este scump. Zic unii ca iPhone-ul nu se vinde bine. Zic unii ca Apple va da faliment anul asta. Si la anul. Si peste doi ani. La fiecare lansare vor da faliment. De cativa ani incoace Apple tot da faliment :))

Si totusi, cand apare la precomanda si nu apuci sa faci in prima zi, s-ar putea sa nu mai gasesti. Ma uit pe grupurile de pe Facebook si sunt oameni care asteapta telefonul inca din octombrie.

Eu am facut precomanda la Quick, dar dupa ce m-au anuntat ca intarzie din cauza unor probleme cu stocurile, am anulat comanda si am plasat o comanda la eMAG, iar telefonul a ajuns destul de repede. Pe 15 octombrie l-am ridicat de la easybox, la fix o luna dupa lansarea oficiala.

iPhone-ul este cautat si chiar si acum sunt probleme cu stocurile. Cum apare un lot nou la eMAG sau Altex este o aglomeratie online de nu iti poti imagine.

La Altex o sa gasesti iPhone 13 Mini plecand de la 3949 lei in echiparea de 128GB, cea mai mica versiune de stocare.

Un 13 normal de 128GB costa 4449 lei, un 13 Pro costa 5699 lei si un 13 Pro Max tot de 128GB ajunge la 6200 lei.

Al meu a fost 6700 lei + 300 lei husa originala. Il gasiti si acum la Altex. De fapt, gasiti toate modelele mentionate de mine fix AICI.

Cine vrea pozele in privat si la calitate maxima pentru a le studia, sa zica in comentarii si fac un wetransfer.

Fotografii cu Night Mode si fara Night Mode – wide si ultra wide

Fotografii Macro

Fotografii random

Fotografii random cu Night Mode

Preseturi

Video