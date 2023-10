Review Jabra Elite 10 – definiția căștilor flagship

Acum o lună făceam cunoștință cu Jabra Elite 8 Active, despre care spuneam că sunt că sunt căștile potrivite atât pentru Superman, cât și pentru Clark Kent (review aici), iar acum am ajuns la noile Jabra Elite 10, top of the top!

De data aceasta avem parte de o pereche de căști bluetooth destinate uzului de birou și de oraș, ca să zic așa, pentru că nu mai sunt unele rugged, ca predecesoarele. Cu toate, sunt adevărate flagship-uri ale purtabilelor, veți vedea în continuare.

Specificații

Dimensiuni Dimensiunile unității principale (LxÎxA): 19,6 mm × 18,8 mm × 28,2 mm Dimensiunile carcasei de încărcare (LxÎxA):24,4 mm × 46,9 mm × 65,4 mm Tehnologie audio Anularea activă a zgomotului (ANC) Jabra Advanced ANC, Audio Spațial Dolby Atmos cu tehnologia de urmărire a mișcărilor capului de la Dolby, Întrerupere automată muzică Protecție IP IP54 (cutie); IP57 (căști) Format half-in-ear Codecuri audio compatibile AAC, SBC Conectivitate Bluetooth 5.3 multipoint (cu profiluri blueetooth A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, PBP v1.0, TMAP v1.0) Autonomie Durată de redare a muzicii fără ANC (căști și carcasă de încărcare): Până la 36 ore Durată de redare a muzicii cu ANC (căști și carcasa de încărcare): Până la 27 de ore Durată de redare a muzicii cu ANC inactivă (căști): Până la 8 ore Durată de redare a muzicii cu ANC (căști): Până la 6 ore Alte detalii tehnice Lățime de bandă a microfonului: 100 Hz – 8.000 Hz Lățime de bandă a difuzorului (mod conversație): 100 Hz – 8.000 Hz Lățime de bandă a difuzorului (mod redare muzică): 20 Hz – 20.000 Hz Fast pairing compatibil exclusiv pentru Android, Swift pair, până la 10 gadgeturi, comenzi pe lateral customizabile, aplicație dedicată, reducerea zgomotului ambiental în timpul apelurilor

Ambalaj și accesorii

Cutia este una elegantă, cam de aceleași dimensiuni ca și la Jabra Elite 8 Active, dar fără a mai avea culorile vii de la aceasta. E o chestiune de gusturi, dar mi se pare mai elegantă așa, cu tonuri pale, pe alb-negru și cu mici inserții pe galbenul acela deja specific producătorului.

La interior avem căștile, carcasă de încărcare, cablu USB-C la USB-A, certificat de garanție, broșură cu condițiile de utilizare și 4 seturi de EarGels, plus câteva mesaje de marketing scrie pe cutie. M-a distrat cea cu 62.000 de urechi scanate pentru crea produsul perfect pentru mine. 🙂

Design

Sunt patru culori disponibile, dintre care una doar pe site-ul jabra.com: negru mat, negru lucios, negru/titan, crem și vedeta – cacao! Deși ultima este cea promovată ca fiind cea exclusivă, cele crem cred că vor fi pe placul fetelor, iar negru/titan sunt cele mai… unisex. Fix pe acestea le-am primit și eu. 🙂

Cutia de încărcare este identică cu cea de la Elite 8 Active, atât ca design, cât și ca dimensiuni. Căștile, însă, sunt o idee mai mici și mai ușoare, deși nici celelalte nu au fost grosiere. Zona inscripționață cu denumirea producătorului este cea de culoare titan, iar mixul de culoare îi conferă o notă suplimentară de eleganță.

Jabra Elite 10 sunt concepute pentru persoanele cărora nu le place să poarte căști in-ear, pentru că sunt astfel realizate încât să ofere confort maxim, indiferent de durata purtărrii. Chiar se nimerește textul acela, cu 62.000 de urechi scanate pentru crea produsul perfect. 😛 Partea din silicon a lor au o formă ovală unică și sunt concepute pentru a se ”cuibări” în urechi. Sunt cu siguranță printre cele mai confortabile căști pe care le-am testat. Și, credeți-mă că am avut ocazia să fac asta, pentru că nu poți fi corporatist adevărat dacă nu ai câteva ore de ședințe pe zi, majoritatea prin Microsoft Teams.

Cutia de încărcare vine cu protecție IP54, iar căștile cu IP57, ceea ce le permite a fi folosite și în ploaie, vânt, ple plajă sau la sport. Cu toate acestea, nu sunt la fel de rezistente ca și Elite 8 Active, care permiteau chiar și spălarea lor, fiind compatibile cu standardul IP68! În plus, căștile și carcasa sunt fabricate în proporție de 75,7% din plastic reciclat.

Utilizare

Am folosit căștile cu laptop cu Windows 10 de la lucru, pentru sesiunile de pe Microsoft Teams, pe iPhone 13 Pro Max personal și pe unul cu Android, al soției. În toate testele am avut parte de audiție de excepție, atât la consum de media (muzică sau filme), cât și în apelurile telefonice sau pe Teams. Un mare plus pentru cei care au mute ședințe la lucru și nu vor căști pe cablu sau over-the-ear. Iar dacă sunt folosite alternativ, doar câte o cască, sigur treci ziua la birou fără să ajungi să epuizezi acumulatorii.

Deși există o aplicație pentru Windows, ea nu este compatibilă cu căștile Jabra care nu au dongle USB pentru conectarea la laptop/desktop. Prin urmare, pe laptopul de lucru nu am putut face setăări specifice cu privire la ANC sau calitatea de redare și nici nu am putut vedea nivelul bateriei.

Pe smartphone am instalat Jabra Sound+ și am putut verifica gesturile cu care pot controla căștile, am setat nivelul de ANC, am putut alege dacă vreau să controlez Spotify sau asistentul vocal al telefonului, am setat tipul de redare audio, mi-am înregistrat produsul pentru doi ani de garanție împotriva defectelor cauzate de apă și praf și am descoperit că le pot urmări localizarea, pe baza ultimei conectări cu telefonul.

Jabra Elite 10 elimină, de asemenea, zgomotele puternice din jur cu ajutorul tehnologiei de Anularea Activă a Zgomotului (ANC) Avansat de la Jabra. Această tehnologie ANC extrem de eficientă se ajustează automat în funcție de mediul înconjurător. Acest lucru se realizează prin unde infrasonice care măsoară canalul auditiv și algoritmi care detectează scurgerile de zgomot și condițiile de vânt. Ca rezultat, căștile vor trece automat la cel mai înalt nivel de anulare a zgomotului în medii mai zgomotoase și vor reduce nivelul în medii mai liniștite.

Un domeniu în care Jabra excelează este suportul audio spațial Dolby pentru toate dispozitivele. Acestea pot crea efectul de sunet surround virtual cu urmărirea capului – ceea ce înseamnă că canalul central rămâne în fața dumneavoastră chiar dacă vă întoarceți capul – pe Android și iOS. Este deosebit de eficient pentru filme, dar va funcționa și cu muzica stereo standard, oferindu-i mai multă profunzime.

Aici se impun câteva lămuriri suplimentare, pentru că sunt primele căști care au această tehnologie implementată pe care le testez. Poate voi ați mai avut parte de așa ceva, dar dacă nu, nu știți ce pierdeți. Hai, că la filmele de pe Netflix nu m-au dat pe spate, dar nu aveți idee ce mișto este să te plimbi pe străzile gălăgioase din oraș și să asculți melodiile preferate cu opțiunea asta activată. De câte ori întorci capul să te asiguri că traversezi strada, de atâtea ori te simți important! Asta pentru că sunetul, după cum am spus, te urmărește. 🙂

Prin utilizarea tehnologiei Jabra ComfortFit, care oferă o potrivvire naturală cu urechea, căștile sunt comod de purtat, chiar și pentru perioade mai lungi. Datorită designului său semi-deschis care eliberează presiunea din canalul auditiv, ele permit utilizatorilor să se deplaseze și să comunice în confort.

Noile căști Elite 10 sunt complet echipate cu 6 microfoane pentru apeluri clare, conexiune Bluetooth Multipoint, asistență vocală hands-free și conectare ușoară. Practic, pentru unul ca mine, cu două laptopuri, două telefoane (personal și de lucru) și un televizor la care mă mai uit până noaptea târziu la meciurile lui Liverpool, sunt ideale. Ele oferă posibilitatea de conectare cu până la 10 gadgeturi, iar tehnologia folosită permite trecerea automată de la unul la altul. Într-un scenariu unde ascultați muzică pe telefon (că nu vă lasă firma să faceți asta pe laptopul de lucru) și vă sună cineva pe Teams, căștile știu să prioritizeze apelul și să revină ulterior la muzică!

Jabra Elite 10s au difuzoare mai mari de 10 mm, care ajută la obținerea unui sunet mai bogat și mai precis decât cele de la Elite 8 Active, care au difuzoare de 6 mm. Oricum, într-un mediu mai liniștit, căștile Elite 10 oferă un sunet care se numără printre cele mai bune căști fără fir. Este curat, bine detaliat și cu bas bine definit. Acestea sună puțin mai natural decât Elite 8 Active, în special în zona de sunete medii, unde se află vocile.

Sistemul activ de anulare al zgomotului își face treaba mai bine decât la alte căști testate de mine, cu excepția unor AirPods Pro, ale colegului de birou, cu care le-am comparat în timpul review-ului. Și, cum sunt cam la același preț, m-aș fi așteptat și la performanțe similare. Din păcate pentru Apple, căștile lor nu se pot folosi și la laptop…

Ciudat, sau nu, mi s-a părut că am avut parte de calitate mai bună după de am trecut de la Active ANC la modul HearThru. Deși este posibil ca doar urechea mea să se fi adaptat la noile condiții, tot vă recomand să încercați la fel.

Autonomie

Elite 10 nu are o durată de viață a bateriei la fel de bună ca Elite 8 Active, dar tot nu stă rău la acest capitol. Au o autonomie de până la 6 ore la un volum moderat cu ANC activat, față de 8 ore pentru Elite 8 Active, ceea ce le face totuși potrivite și pentru melomani, dar și pentru corporatiștii care stau doar în ședințe audio/video. 🙂

Mi-a plăcut că pe site-ul lor, cei de la Jabra au explicat ce poți face în cele 27 de ore de autonomie, cu ANC activat, cu carcasă. Poți astfel să vezi întreaga serie Star Wars, să asculți 43 d epodcasturi sau 463 de cântece!

Jabra estimează că bateriile vor rezista la peste 500 de cicluri de încărcare completă, cu cel puțin 80% din capacitatea inițială, dar acestea nu pot fi înlocuite, iar căștile nu pot fi reparate, ceea ce le face de unică folosință. Cu toate acestea, carcasele pot fi reparate, iar Jabra vinde perechi de căști, carcase și vârfuri de schimb.

Preț și concluzie