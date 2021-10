Review laptop Allview Allbook I: potrivit pentru munca de birou

Alex a testat în vară Allview Allbook J, iar concluziile le puteți regăsi în review-ul dedicat. Acum a venit rândul meu să văd ce poate Allbook I, de la aceeași companie brașoveană.

Am folosit laptopul pentru taskuri uzuale, gen scris articole pentru blog, pentru consum de materiale media (Netflix, Youtube sau DigiOnline) și pentru navigarea pe internet sau pe rețelele sociale. Nu l-am folosit la jocuri, pentru că nu sunt gamer, dar și pentru că nu este un model indicat pentru astfel de utilizare.

Specificatii tehnice

Laptopul a venit cu Windows 10 Home preinstalat, dar nu știu dacă așa este livrat și la achiziție. Pe site-ul Allview apare cu Windows 10 Professional, iar pe eMag cu FreeDOS.

Allbook I are un display IPS LCD anti-glare, de 15,6 inci, cu rezoluție 1920×1080 pixeli și format 16/9. Avem, de asemenea, 8GB DDR4 memorie RAM, 256GB SSD M2 spațiu de stocare, difuzoare stereo 4 x 8Ω/1W. GPU integrat este un Intel UHD Graphics, iar ptocesorul este Intel Core i3-1005G1, pe 10 NM, dual core la 1.2 GHz, cu până la 3.4 GHz în regim Turbo.

Camera frontală este una low-entry, de 2 megapixeli, dar care este îndeajuns pentru apeluri video sau conferințe on-line. Dacă suntem la acest capitol, mai are și un microfon încorporat (2 x MEMS), conectivitate Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac și bluetooth generația 4.2. Iar dacă tot am aflat că Digi lansează internetul Fiberlink 10 si 2.5 Gbps prin fibră, ei bine, Allbook I vine cu placă Gigabit LAN.

Laptopul dispune de patru porturi, câte unul USB 3.0, USB 2.0, HDMI și M2 SSD. În plus, are slot pentru card micro SD și ieșire jack audio 3,5 mm. Bateria este Li-Po de 45,6 Wh, cu trei celule, iar sistemul de ventilație este unul cu țevi.

Încărcătorul este la 40W, dar are un cablu extrem de scurt. Cei 1,2 metri te aută doar dacă stai cu laptopul la birou, altfel trebuie să cauți unul compatibil, mai lung. Sincer, cum chestia asta am văzut-o și pe

Design și construcție

Allbook I seamănă cu cel testat de Alex, având culoarea gri și dimensiuni de 359x242x19.6 mm (WxDxH) și greutate de 2 kilograme. Nu este un ultrapurtabil, dar nici dificil de cărat nu e. Există o singură culoare disponibilă – un gri clasic, care nu iese cu nimic în evidență.

Până și cutia este identică. Apropo de asta, când a ajuns laptopul la mine, era mama în vizită. Pentru că nu avea ochelarii pe ochi, ca să vadă ce scrie, m-a întrebat ce rochie am primit acolo pentru nevastă-mea. Pentru că, da, așa pare când o privești de departe. 🙂

Pe capacul superior găsim logo-ul companiei, iar numele ei este scris sub display, ambele folosind fonturi argintii. Pe spate are un sticker cu numărul de serie, iar lângă track pad unul cu detalii tehnice.

Grilajul de sub display adăpostește cele 4 difuzoare, care sunt grupate în partea dreaptă și nu răspândite egal pe toată suprafața. În stânga sunt trei leduri albastre, pentru CAPS LOCK, NUM PAD și pentru indicarea statusului pornit.

Calitatea îmbinărilor este relativ ok, mai ales pentru tipul acestui laptop. Peste ce nu am putut trece a fost prinderea în balamale a ecranului. De câte ori vibra biroul de la mașinile de afară (l-am folosit și la o terasă), sau de câte ori îl puneam jos din mână, partea aceea se mișca mai mult decât avea voie. Sper că e doar o problemă la modelul primit de mine, care e posibil să mai fi ajuns și la alte review-uri, pentru că altfel este deranjant. Nu este ceva care afectează funcționarea, așa că unii veți putea închide ochii.

Nu pot spune că designul dezamăgește cumva – până la urmă este un simplu laptop – dar faptul că este unul entry-level se vede din aspect. Este unul mai degrabă generic, cu marginile display-ului generoase, cu așezarea tastelor clasic și, după cum am mai spus, cu o culoare neutră. Cu toate acestea, Allbook I nu este urât. Este un laptop care își face treaba pentru care l-ai cumpărat și atât.

Experiența în utilizare

Trecând peste partea cu cablul prea scurt al încărcătorului și jocul părții cu display, mi-a plăcut să folosesc acest Allview. I-aș mai reproșa doar lipsa butoanelor fizice de sub trackpad (dar asta ține de obișnuință) și poziționarea butonului de pornire, deasupra numpad-ului, adică fix în celălalt colț față de ce eram eu obișnuit. Și nu cred că doar eu.

Știu, veți strâmba din nas când vedeți numele producătorului, veți găsi alternative mai ieftine, mai dotate sau mai aspectuoase. Dar strict pentru utilizarea adecvată, laptopul merită luat în considerare.

Se mișcă bine, fără lag, duce Office 365, duce Netflix, duce un playlist pe Spotify sau Youtube, cât lucrezi, pe fundal. Tastele au cursa potrivită și sunt așezate corect, astfel că am putut să le folosesc cursiv. Apropo de asta, unul din ”testele” pe care le fac unei tastaturi sau unui laptop, este să scriu la el câteva fraze. Cum m-am obișnuit să scriu fără să mă uit la taste, este important să nu caut prea mult unde se află fiecare literă. Am primit de la fostul loc de muncă un Fujitsu-Siemens, pe vremuri, la care nu reușeam deloc să scriu așa. Drept urmare, am fost nevoit să cer și o tastatură, separat.

Pentru că nu este un model dedicat gamingului sau consumului de media, difuzoarele sunt ok pentru apeluri sau muzică ascultată până pe la 60%, dar nu redau corect bașii sau sunetele înalte. Am rezolvat asta cu o boxă portabilă bluetooth, pe care mi-a lăsat-o un prieten în grijă, cât este el plecat prin SUA. Așa că am putut asculta liniștit Iorgovan, frumoasă floare, în memoria lui Petrică Moise.

Bateria este destul de mare să poți lucra 5 ore fără grija acelui infam încărcător, ceea ce este îndeajuns pentru office work.

Pentru cei interesați de testele sintetice, vă las mai jos rezultatul de la PC Mark 10:

Apropo de asta, am observat pe parcursul testului că procesul intră în throttling, fapt ce limitează funcționarea la parametrii optimi.

Preț, puncte pro și contra

Allview Allbook I este un laptop pentru taskuri administrative, ideal chiar pentru școala on-line. Nu v-il recomand dacă vreți să jucați pe el noul Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, dacă faceți development sau dacă sunteți creatori de conținut. Acum că știți ce poate, rămâne să decideți dacă merită 3499 RON pe site-ul Allview (vine cu Windows 10 Professional), 1899,99 RON la eMAG, 1839,99 RON la Flanco sau 2340,99 RON la evoMAG.

PRO

tastatură normală, cu num pad

autonomie ok

conectivitate bună

destule porturi

CONTRA

design generic

cablu de la încărcător prea scurt

clapeta superioară are joc

buton de pornire amplasat atipic

lipsa butoanelor fizice pe track pad

ecranul putea fi mai calitativ

difuzoarele sunt substandard pentru audiție de conținut media