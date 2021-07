AllView AllBook J Review

AllBook J este solutia entry-level oferita de AllView in materie de laptopuri pentru anul 2021. L-am folosit atat in divertisment cat si pentru a scrie cateva articole aici pe site (inclusiv acest review) pentru a-mi forma niste concluzii legate de acesta, daca merita achizitionat sau nu de cineva care cauta un laptop de buget.

Specificatii Tehnice

AllBook J foloseste un CPU Intel Celeron J4125 care are 4 nuclee si 4 fire de executie si este realizat pe o tehnologie de 14nm. Frecventa de baza a acestuia este de 2.0Ghz si ajunge la 2.7Ghz cu boost. Cache-ul este de 4MB. Placa grafica este integrata, un Intel UHD600. In materie de memorie RAM, avem 8GB LPDDR4 la 2133Mhz.

Pentru stocare este prezent un SSD de 256GB in slotul M2.

Ecranul are o diagonala de 15.6 inch si este de tip IPS cu suprafata semi-mata si rezolutia FullHD.

Este echipat cu difuzoare stereo de 4W si o camera web HD.

In materie de porturi, avem un mini HDMI, un port USB 3.0, un port USB 2.0, port RJ45 pentru retea, un USB tip C si un port de jack de 3.5mm.

Bateria are o capacitate de 5000mAh si se incarca prin intermediul unui adaptor de 36W. Conform AllView, autonomia bateriei ar fi de 6 ore.

Cantareste 1.87kg, iar cel primit in teste de mine a venit cu Ubuntu. Pentru linistea mea sufleteasca si obisnuinta, i-am pus Windows 10.

Design si constructie

Designul este minimalist si arata bine. Tot laptopul este in combinatia gri cu negru si este subtire, avand doar 19.6mm inaltime. Bineinteles fiind un laptop de buget, marginile ecranului au dimensiunea clasica as spune. Toate porturile sunt pozitionate pe partile laterale si sunt accesibile.

In materie de constructie, apreciez faptul ca tastatura are si tastatura numerica. Mie mi-a luat cam 2 ore pana sa ma obisnuiesc cu tastatura acestuia: tastele mi se par putin prea late si datorita acestui lucru distanta dintre butoane este mai mare decat sunt eu obisnuit. Nu e un deal-breaker, dar este o informatie importanta. Mi-a placut ca in ciuda butoanelor mari, tastatura este aerisita si nu reusesti sa apesi doua butoane deodata.

Track pad-ul in schimb nu prezinta butoane, acestea fiind ascunse sub el in colturile din stanga si dreapta. N-am intalnit pana acum nici un laptop la care sa-mi placa sa lucrez cu track-pad si nici nu cred ca cineva chiar il foloseste decat in situatia in care chiar nu are mouse. Click-ul la dreapta se poate sa nu fie citit, am patit de mai multe ori. Din nou, nu este un deal-breaker si chiar nu cred ca cineva sta si foloseste track pad-ul unui laptop decat in cateva cazuri izolate, unde isi va face treaba.

Constructia overall isi spune cuvantul: avem de-a face cu un laptop din segmentul buget si este similara cu ce intalnim la alti comercianti in aceiasi gama de pret. In plus de asta are un aspect placut.

Experienta in utilizare

Dupa cum va spuneam, i-am instalat Windows 10 pentru ca majoritatea care vor opta pentru acest laptop cel mai probabil vor folosi acest sistem de operare, iar o licenta pentru acesta se gaseste la bani de nimic pe internet. Eu chiar am gasit si mai ieftina dupa vreo 5 minute de cautari pe net (4 euro).

Revenind la laptop, fiind un entry level l-am folosit in activitati destul de elementare. L-am folosit in cautarea anvelopelor si al cortului pentru masina pe internet, am urmarit cateva episoade de stand-up de la Ceva Marunt, am scris articole pentru ArenaIT si urmarit review-uri tech pe YouTube. Continutul de pe YouTube l-am urmarit la rezolutia 4K si il ruleaza fara probleme.

Netflix ruleaza fara probleme, din pacate abonamentul pe care l-am folosit este FullHD si nu cel Premium la 4K.

Alte activitati in care l-am implicat a fost cautarea de trasee cu ajutorul lui Google Maps si redactarea unui contract in Microsoft Office, o scurta conversatie pe Zoom sau verificare si curatarea adresei de GMail unde spam-ul a fost la el acasa.

Cei 8GB RAM alaturi de SSD-ul pe slot M2 il fac rapid pentru un laptop dedicat utilizarii pentru divertisment, activitati de birou esentiale sau pentru un student sau elev cu un buget limitat.

Boxele integrate sunt suficiente pentru a urmari emisiuni, dar nerecomandate pentru muzica. Nu au acuratete si probabil din motiv de constructie, au apelat la varianta de a le monta pe amandoua spre dreapta. Iti poate crea falsa impresie ca ai un singur difuzor, dar sunt doua apropiate.

Ecranul are unghiuri de vizibilitate bune si ma bucur ca FullHD a devenit rezolutia standard si pentru gama entry-level.

In materie de autonomie, nu am reusit sa ajung la 6 ore. Cel mai mult reusind sa folosesc laptopul cu un singur ciclu complet de incarcare aproximativ 5 ore. Un rezultat bun.