Review laptop Clevo NH55 – procesor de desktop pe un laptop

Clevo, brandul care ne-a trimis pana acum cele mai misto laptop-uri la test, nu ezita sa ne surprinda din nou. De data aceasta am testat un model deosebit echipat cu un procesor de desktop de la AMD. Sunteti pregatiti sa aflati despre ce este vorba?

Cum ati vazut si in titlu modelul este NH55 si este echipat cu un procesor AMD Ryzen 5 3600. Este un procesor de desktop intr-o carcasa de laptop. Este clar pentru cine este adresat acest model si o sa vedem in continuare ca nu este cel mai portabil laptop din lume.

Specificatiile il fac ideal pentru gaming dar procesorul separat il face mai potent de atat. Consider ca NH55 este un desktop replacement veritabil din mai multe puncte de vedere pe care o sa vi le prezint mai jos.

Specificatii

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz

RAM: 16GB

Placa video: GTX 1660Ti

Ecran: 15.6 inch Full HD 144Hz

Tastatura: RGB

Stocare: SSD 480GB M.2

Design

Clevo a excelat tot timpul la design. Materialele folosite sunt de cea mai buna calitate si va pot spune ca am vazut laptop-uri cu nume mari cu o constructie mult mai slaba. NH55 este bine construit si bine finisat. Plasticul este de buna calitate, placut la atingere si rezistent. Singura lui problema este ca imediat ce ai pus mana pe el o sa vezi toate amprentele.

Va spuneam ca nu este cel mai portabil laptop din lume si il consider un desktop replacement. Avand un procesor de desktop la interior nu avea cum sa fie subtire si nici usor. Sistemul de racire este foarte performant si galagios in acelasi timp, dar foarte eficient.

Laptop-ul este gros si greu, masiv, foarte greu de transportat dupa parerea mea. Dar aceste dezavantaje aduc cu ele o serie de avantaje. In primul rand racirea foarte buna si in al doilea rand multitudinea de porturi.

Pe partea stanga: LAN, 2x USB, card reader microSD.

Pe partea dreapta: 2 jack-uri, 1x USB 2.0.

Pe spate: portul pentru alimentare, mini Display Port, HDMI si USB Type C.

In concluzie are parte de o conectica bogata si corect asezata! Retineti, laptop-ul are cele mai importante porturi pe spate si cele la care umbli cel mai rar. Practic poti lega 2 monitoare prin HDMI si miniDP, iar cablurile le poti ascunde prin spate alaturi de alimentare. Tot ce o sa vezi tu conectat la laptop sunt eventualele stick-uri de memorie. Asa mi-ar placea sa vad orice laptop desenat.

Racire

Laptop-ul are 2 ventilatoare pentru CPU si GPU. Trebuie sa raceasca un procesor de desktop la frecventa standard care in turbo ajunge pana la 4.2GHz si o placa video nu neaparat foarte consumatoare. Practic nu este de gluma cu procesorul, insa racirea este foarte eficienta si cu procesorul la 100% nu a trecut de 82 de grade in Prime95.

Sistemul de racire este foarte bun, dar ventilatoarele ajung la 5812RPM cand le setezi la 100% si atunci laptop-ul devine zgomotos. In cea mai mare parte a timpului laptop-ul este silentios si ventilatoarele stau pe la 3000RPM.

Placa video este si ea racita corespunzator si sta in 44 de grade in idle si aproximativ 70 in load. In concluzie o racire foarte eficienta care te va ajuta in sesiunile lungi de lucru.

Stim foarte bine ca laptop-urile, indiferent de tipul lor, se incalzesc foarte tare in sarcina. In cazul lui Clevo nu este cazul deoarece sistemul de racire este avansat si special gandit sa-ti ofere temperaturi mici chiar si atunci cand folosesti laptop-ul la randari video intense.

Performanta

Stiam la ce sa ma astept caci placa video si procesorul le-am mai testat si cu alte ocazii. Pe scurt poti sa te joci orice joc aparut recent cu 60FPS in rezolutie Full HD si detalii maxime, iar procesorul tot nu o sa stea la 100%. Pentru gaming procesorul este prea puternic si il duci in limitare abia atunci cand alegi sa faci streaming. Dar daca nu faci este perfect.

Placa video este facuta strict pentru a rula jocuri in Full HD. Nu are RTX si nici DLSS dar acolo este liga lui RTX 2060 si a fratilor mai mari. Totusi, in jocurile testate de mine s-a comportat excelent ca orice alt laptop ce integreaza aceasta placa.

Procesorul este clar mult mai potent de atat si daca vreti sa faceti editare video o puteti face fara probleme. Randarile sunt rapide daca sunt Full HD. Noi nu facem clipuri complexe, nu avem efecte speciale integrate atunci cand facem unboxing-uri, insa chiar si asa ne-am putut da seama ca procesorul este potent.

FPS-uri in gaming

Joc Setari FPS avg Death Stranding Ultra 45 Rise of the Tomb Raider Ultra 65 GTA 5 Very High 88 LoL Very High 144 Apex High 66 PUBG Ultra 90 Far Cry 5 Ultra 100

SSD-ul pe acest model este M.2 dupa vitezele obtinute desi pe site am vazut ca ar fi SATA. Cu siguranta este M.2 altfel nu ar fi scos vitezele afisate mai jos. N-am avut probleme cu el, totul a decurs bine si sistemul a fost rapid.

Ecranul este un IPS Full HD de 144Hz care se vede foarte bine, nu i-am gasit defecte si nu am ce sa mentionez mai mult de atat. Culorile sunt bune, este luminos, nimic special din punctul meu de vedere.

Difuzoarele sunt foarte puternice si sunetul redat este clar. Este foarte bun pentru gaming, efectele se aud bine. Pentru muzica este okish, daca vrei sa asculti muzica sigur ai niste boxe bune sau niste casti de calitate, nu o sa asculti la laptop.

Tastatura este foarte buna, mi-a placut mult cum se simte si ce feedback are in gaming. Este prietenoasa la scris si confortabila in sesiunile de gaming. Plus ca este iluminata RGB.

Software

Laptop-ul a venit cu Windows instalat, dar nu asta vreau sa mentionez. El vine cu un soft de unde poti controla ventilatoarele, iluminarea tastaturii si cateva functii ale tastelor. Se numeste Control Center 3, arata bine, este inuitiv si chiar functioneaza fara probleme.

Poti vedea turatia ventilatoarelor, temperatura procesorului si a placii video, poti seta iluminarea tastaturii dupa bunul plac si alte chestii. O sa va las capturi din aplicatie caci pozele vorbesc de la sine.

Concluzie si pret

Laptop-ul mi-a lasat o impresie foarte buna, mi-a placut mai mult decat credeam initial. Este foarte bine construit, are un hardware performant, un sistem de racire eficient si consider ca este un desktop replacement. De ce?

Pentru ca:

Este un laptop greu si foarte gros Integreaza un procesor de desktop Porturile asezate in spate il fac ideal pentru un wire management bun la birou Poti conecta 2 monitoare pentru productivitate

Dar de ce ai face un desktop replacement? De ce nu ai cumpara un desktop? Pentru ca din cand in cand trebuie sa pleci cu el si ai nevoie sa lucrezi la fel de bine. Nu sa lucrezi din mers cum fac unele persoane prin metrou, la cafenele etc. In cazul de fata este portabil doar ca sa-l transporti de la o locatie la alta mai usor decat un desktop. Asa vad eu situatia.

Pretul este 4999 lei pentru versiunea testata de mine si consider ca este un pret foarte bun pentru ce ofera. Este configurabil, puteti sa alegeti inclusiv un Ryzen 9 3950X sau un RTX 2070. Evident si pretul creste. Dar la 5000 de lei consider ca este o configuratie foarte buna pentru gaming si productivitate light. Il gasiti AICI.