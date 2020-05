Review TV box MINIX NEO U22-XJ

Cei de la MINIX nu obișnuiesc să lanseze TV box-uri pe bandă rulantă, preferând să aducă îmbunătățiri prin software pe dispozitivele deja prezente pe piață. Când vin cu ceva nou, îmbunătățirile la nivel de hardware justifică lansarea unui nou produs, iar noul vârf de gamă NEO U22-XJ nu face excepție. Are la bază noul chipset Amlogic S922X-J Hexa-Core și 4 GB de memorie RAM, iar principalele noutăți sunt suportul pentru Dolby Vision și Dolby Atmos, porturile USB 3.0 și performanța crescută în jocuri. Este un TV box puternic, bun nu numai pentru Kodi și redare video la calitate înaltă, ci și pentru alte activități: casual gaming, navigare pe internet și office. Partea cea mai bună: nu este limitat la magazinul de aplicații Android TV și poate rula mai toate aplicațiile Android.

Specificații MINIX NEO U22-XJ:

Chipset Amlogic S922X-J (12 nm, 4 x ARM Cortex-A73, 2 x ARM Cortex A53 și GPU Mali-G52 MP6) Memorie RAM 4 GB DDR4 Stocare 32 GB eMMC 5.1 + slot microSD Conectivitate Wi-Fi b/g/n/ac2 x 2 dual band, Bluetooth 4.1 Conectică HDMI 2.1, până la 4K la 60 Hz cu HDR, 3 x USB 3.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x combo audio jack, 1 x SPDIF, 1 x USB Type-C (doar transfer de date) Sistem de operare Android 9 Consum Maxim 15 W

Accesorii și design

Cutia nu aduce nimic ieșit din comun. Este simplă, compactă și are protecție adecvată la interior. Pe față avem o imagine de ansamblu a sistemului, împreună cu telecomanda, iar pe spate specificațiile: dotări hardware, rezoluții și formate video suportate, conectivitate etc.

În materie de accesorii primim un alimentator, prevăzut cu adaptoare pentru diferite tipuri de prize (Schuko, UK și US), un cablu HDMI, un cablu OTG (Type-C tată – USB 2.0 tată), o telecomandă simplă fără air mouse, o antenă pentru Wi-Fi și un manual de utilizare sumar.

Referitor la design, MINIX a mers din nou pe principiul „If it ain’t broke, don’t fix it”. NEO U22-XJ nu aduce schimbări majore la nivel de construcție față de NEO U9-H, dispozitivul păstrând același aspect sobru și compact. Măsoară 128 mm lungime, 128 mm lățime și 28 mm grosime și este realizat în totalitate dintr-un policarbonat cu finisaj negru mat. Noul model vine însă cu câteva schimbări mult așteptate pe partea de conectică. Cele trei porturi de pe partea frontală au fost înlocuite de porturi USB 3.0, iar în loc de microUSB OTG acum avem USB Type-C (doar pentru transfer de date). Tot pe partea din față mai găsim butonul de power și cititorul pentru carduri microSD.

Pe latura dreaptă avem combo jack-ul, portul HDMI 2.1, portul SPDIF (ieșire audio optică), portul RJ-45 pentru LAN și jack-ul de alimentare, în timp ce pe latura stângă găsim doar receptorul IR pentru telecomandă. Conectorul pentru antenă și Kensington lock-ul sunt amplasate în partea din spate a unității.

Telecomanda inclusă în pachet este una compactă și ușoară, însă nu oferă funcționalități prea avansate. Are doar D-pad pentru navigare și taste pentru back, home, volum, meniu multitasking și setări. Îi lipsesc chiar și tastele de play și pauză. Funcționează cu două baterii AAA, iar comenzile sunt transmise prin IR, prin urmare nu necesită împerechere sau dongle. Cel mai neplăcut e că nu are air mouse, iar asta poate crea unele dificultăți la navigarea prin meniuri și aplicații.

Cei ce caută funcționalitate extinsă, air mouse și taste iluminate pot opta pentru NEO A3. Are butoane standard de navigare pe față și tastatură QWERTY pe spate. Giroscopul pe șase axe pentru air mouse este foarte precis și nu are deloc input lag, iar iluminarea este prezentă pe ambele părți. Telecomanda dispune și de un microfon care, pe lângă căutări pe YouTube, Google Play ș.a.m.d., poate fi utilizat și pentru convorbiri.

Tastatura QWERTY oferă un feedback tactil și beneficiază de o iluminare uniformă. Compatibilitatea este însă garantată doar pentru TV box-urile de la MINIX, iar conectarea la sistem se face prin intermediul unui dongle USB. Pentru pornirea dispozitivului se folosește de blaster-ul IR, în timp ce pentru restul comenzilor se bazează pe interfața radio. Contrar așteptărilor mele, nu pare să descarce rapid bateriile, nici măcar după săptămâni întregi de utilizare cu backlight-ul pornit.

Hardware, software și performanțe

NEO U22-XJ are la bază un chipset Amlogic S922X-J cu procesor hexa-core pe 64 biți (4 x ARM Cortex-A73 și 2 x Cortex-A53) și GPU Mali-G52MP4. De asemenea, are 4 GB de memorie RAM DDR4 și 32 GB spațiu de stocare eMMC 5.1, care poate fi extins printr-un card microSD. Fiind un SoC optimizat pentru decodare video și nu pentru performanță brută, o comparație directă cu chipset-urile mobile este complicată, iar rezultatele din testele sintetice nu arată performanțele reale. Pentru cei familiarizați cu TV box-uri și chipset-uri Amlogic, principala noutate adusă de S922-XJ față de S922X este suportul pentru Dolby Vision. Suportă, bineînțeles, și decodarea de conținut H.265 HEVC cu HDR 10 bit, însă acest lucru este valabil și pentru SoC-urile mai vechi de la Amlogic. Din CPU-Z aflăm că cele patru nuclee ARM Cortex-A73 pot fi tactate până la 1.8 Ghz, în timp ce cluster-ul ARM Cortex-A53 poate urca până la 1.7 Ghz. Unii producători de TV box-uri aleg să tacteze mai agresiv SoC-urile Amlogic, însă MINIX a preferat temperaturile reduse și stabilitatea în detrimentul unor rezultate un pic mai bune în teste sintetice.

Chiar dacă scorurile obținute în benchmark-uri nu o demonstrează, NEO U22-XJ este un sistem foarte rapid. Nu manifestă deloc blocaje sau întârzieri la nivel de interfață, încarcă prompt toate aplicațiile și se comportă exemplar chiar și în web browsing. Mai în glumă, mai în serios, sistemul este mai fluid decât unele smartphone-uri de top. De asemenea, livrează performanțe neașteptat de bune chiar și în gaming. Diferența față de un TV box entry-level, ca de exemplu Xiaomi Mi Box S, este ca de la cer la pământ și, spre surprinderea mea, rulează în condiții optime chiar și jocuri complexe. Am încercat Asphalt 9, Real Racing 3 și PUBG Mobile pe detalii medii spre ridicate, iar framerate-ul s-a menținut foarte aproape de pragul de 60 de cadre pe secundă. Este cea mai bună experiență de gaming pe care am avut-o pe un TV box cu Android și, cu toate că nu se apropie de performanțele unui NVIDIA Shield, pentru casual gaming este mai mult decât suficient. Ca mai toate TV box-urile cu SoC Amlogic, NEO U22-XJ suportă în mod nativ controllere prin Bluetooth și USB. Prin Bluetooth este compatibil cu Dualshock 4, dar și cu controller-ul de Xbox One, cât timp este revizia nouă cu conectivitate Bluetooth.

Mai jos găsiți atașate rezultatele din Antutu Benchmark, Geekbench 4, GFX Benchmark și 3DMark Sling Shot, însă pentru o comparație corectă vă recomand să vă raportați doar la alte TV box-uri, nu și la smartphone-uri sau tablete.

Chiar dacă este răcit pasiv, sistemul nu se supraîncălzește și nici nu suferă de pe urma unei politici agresive de thermal throttling. Performanța rămâne constantă indiferent de workload, lucru dovedit și de utilitarul de stress testing din Antutu:

Dispozitivul rulează Android 9.0, însă nu personalizat cu interfața Android TV, ci cu una proprietară MINIX. Este un firmware ce emulează o tabletă, iar asta asigură compatibilitatea cu mai toate aplicațiile Android, nu doar cu cele pentru Android TV. Există însă și un dezavantaj: navigarea cu telecomanda din pachet este greoaie pe alocuri, din cauza lipsei giroscopului. Pe homescreen nu sunt probleme, MINIX adoptând o interfață bine organizată, D-pad friendly și cu iconițe mari, ușor de distins. Aplicațiile pot fi gestionate pe categorii și avem chiar și comenzi rapide pentru diverse funcționalități (închidere aplicații din fundal, safe remove pentru unități de stocare, conectivitate la rețea etc.).

Google Play este preinstalat, dar în varianta pentru dispozitive mobile. Nu există probleme majore la nivel de funcționalitate, însă telecomanda din pachet vă va da unele bătăi de cap, mai ales la selectarea câmpului de căutare sau a butonului de instalare. O parte din elementele selectate nu beneficiază de un chenar sugestiv și, în anumite situații, nu sunt evidențiate deloc. Acest lucru este valabil și pentru alte aplicații, unele dintre ele neavând suport pentru D-pad. Cu telecomanda NEO A3 însă e floare la ureche, mulțumită funcției air mouse. Navigarea este la fel de simplă ca pe smartphone și avem inclusiv o bară de navigare, completată prin câteva comenzi rapide utile: screenshot, volum +/- și power menu.

Pe lângă Google Play, MINIX a mai inclus și o sumedenie de alte aplicații: browser-ul Chrome, Media Center pentru gestionarea DLNA și a altor protocoale din rețea, Miracast pentru mirroring de pe alte dispozitive, DRM info care evidențiază certificările DRM, AppInstaller, destinat instalării pachetelor APK, X-Plore, un file explorer dual window foarte intuitiv, MoviePlayer și, bineînțeles, Kodi, versiunea 18.6.

Meniul setări este optimizat pentru navigare pe TV, similar cu cel de pe Android TV, iar pe lângă opțiunile standard mai oferă și câteva funcționalități interesante și foarte utile. Pentru conectivitatea la rețea avem opțiunea „faked Wi-Fi”, care simulează o conexiune fără fir chiar dacă dispozitivul este conectat prin cablu. În caz că nu știați, unele aplicații, preponderent cele de video streaming, nu acceptă în mod nativ conexiuni prin fir.

Găsim, de asemenea, opțiunile HDMI CEC (sincronizare pornire/oprire dispozitiv odată cu TV-ul), audio output (formate/opțiuni passthrough) și picture (rezoluție, rată de refresh, poziție, color space și conversie SDR-HDR și HDR-SDR). Ce lipsește e opțiunea de schimbare automată a ratei de refresh pentru conținutul video, însă MINIX spune că o va adăuga curând printr-un update. Dacă rata de refresh nu este aceeași cu numărul de cadre pe secundă a materialului video apare efectul de judder, perceput de mulți ca un microstutter.

Unitatea nu este rootată din fabrică, însă are un toggle pentru root în meniu setări. Vă poate ajuta dacă doriți instalarea de module și aplicații ce necesită permisiuni de scriere pentru partiția de sistem. De asemenea, sistemul suportă programarea pornirii la o oră specifică sau la conectarea alimentării. Ca principale opțiuni de personalizare oferă rotirea ecranului, ajustarea butoanelor și a scurtăturilor de pe bara de navigare, precum și ajustarea aspectului pentru homescreen.

Pe lângă multitudinea de opțiuni, sistemul de operare se mai face remarcat și prin stabilitate. În cele trei săptămâni de testare nu am avut parte de crash-uri sau de probleme de performanță. În plus, am observat că MINIX lucrează intensiv pentru rezolvarea problemelor, oferind în cele doar câteva săptămâni de la lansare două actualizări over the air.

Memoria internă are o capacitate de 32 GB, însă pentru stocare efectivă de date ne sunt puși la dispoziție în jur de 26 GB. Stocarea este de tip eMMC 5.1 și, conform utilitarului A1 SD Benchmark, asigură rate de transfer secvențiale de 121 MB/s la citire și 105 MB/s la scriere. Este suficient de rapidă și încăpătoare cât să nu limiteze performanțele sistemului, iar la nevoie poate fi extinsă printr-un card microSD.

La redarea de conținut video de pe o unitate externă sau de pe una din rețea, NEO U22-XJ se descurcă admirabil. L-am pus la treabă în Kodi cu o groază de fișiere HEVC (H.265), AVC (H.264) și VP9, unele dintre ele cu rezoluție 4K la 60 fps, 10 bit HDR și bitrate foarte ridicat. Nu m-am lovit de blocaje, buffering sau dropped frames nici măcar la fișiere cu bitrate de peste 150 Mbps. De obicei, un smart TV, chiar și unul de top, începe să sughițe la remux-uri 4K high framerate, însă pe U22-XJ nu există astfel de probleme.

Unitatea are decodare hardware și pentru Dolby Vision, însă nu vă pot confirma dacă funcționează sau nu corespunzător. Nu am avut la îndemână un televizor cu suport pentru DV, iar conținutul pe acest standard nu este încă foarte răspândit. În plus, din cauza limitărilor container-ului MP4, nu pot fi realizate remux-uri care să aibă atât video pe standardul Dolby Vision, cât și track audio HD. Prin urmare, dacă vreți Dolby Vision va trebui să vă limitați la audio lossy sau să redați track-ul audio HD dintr-o altă sursă. În momentul de față, suportul pentru DV poate fi considerat mai mult o opțiune de future-proofing și nu una de care să vă folosiți în mod uzual. Cât despre calitatea imaginii, nu am ce reproșuri să-i aduc. Dispozitivul oferă un output neutru, fără filtre ciudate de oversharpening sau de ajustare automată a contrastului.

Format Rezultat HEVC/4K/23.976 fps/8 bit OK HEVC/4K/23.976 fps/10 bit HDR OK HEVC/4K/59.940 fps/10 bit HDR OK HEVC/1080p/23.976 fps/8 bit OK AVC/4K/29.970 fps/8 bit OK AVC/4K/59.940 fps/8 bit OK AVC/1080p/23.976 fps/8 bit OK AVC/1080p/59.940 fps/8 bit OK VP9/4K/23.976 fps/8 bit OK VP9/1080p/23.976 fps/8 bit OK

De asemenea, trece fără probleme chiar și setul de teste din Antutu Video Tester, cu excepția a două formate audio nu foarte populare.

Singura neplăcere la nivel de redare video este judder-ul ocazional. Framerate switcher-ul din Kodi nu pare încă să funcționeze pe versiunea de firmware curentă, însă avem confirmarea că problema va fi rezolvată foarte curând printr-un update. Alternativ, dacă nu aveți nevoie de Android și doriți să utilizați sistemul exclusiv pentru Kodi puteți opta pentru CoreELEC, o distribuție de Linux lightweight, optimizată pentru Kodi și SoC-urile de la Amlogic. Pe aceasta totul funcționează perfect, inclusiv passthrough-ul audio, însă va trebui să bootați de pe o unitate USB, NEO U22-XJ neavând momentan suport pentru pornirea CoreELEC de pe un card microSD.

Legat de passthrough-ul audio, în versiunea curentă de firmware, formatele audio HD ajung la receiver doar core/lossy. Inițial, credeam că e o problemă de compatibilitate cu receiver-ul meu, însă, din ce am văzut pe forumul MINIX, e deja pe lista de known issues și urmează a fi rezolvat printr-o actualizare.

Format audio Passthrough Dolby Digital 5.1 OK DTS OK Dolby True HD 5.1 Core Dolby True HD 7.1 Core Dolby Digital Plus 7.1 Core DTS HD-MA 5.1 Core DTS HD-MA 7.1 Core DTS HD-HR 7.1 Core

Dacă plănuiți să utilizați un astfel de TV box pentru servicii de streaming s-ar putea să fiți dezamăgiți. Fiind un sistem care emulează o tabletă, nu veți putea utiliza aplicațiile de Android TV și va trebui să vă bazați pe cele pentru dispozitive mobile. De asemenea, o parte din serviciile de streaming condiționează accesul la conținut HD sau UHD pe baza unei certificări acordate fiecărui dispozitiv în parte. MINIX, nefiind un jucător foarte popular pe piețele dezvoltate nu beneficiază încă de certificare și, în consecință, o parte din aplicații sunt limitate la rezoluții inferioare.

Câteva dintre ele nici nu pot fi descărcate direct de pe Google Play și trebuie instalate manual dintr-un app store alternativ sau prin sideload de APK. Există și unele probleme la navigarea cu D-pad-ul, iar în anumite situații aveți nevoie de o telecomandă cu air mouse, cum este MINIX NEO A3. Lista de compatibilitate poate fi consultată mai jos:

Serviciu de streaming Video Disponibil pe Google Play Navigare D-pad YouTube până la FHD (1080p) da OK Netflix SD+ (540p) nu doar cu air mouse HBO Go până la FHD (1080p) da parțial, air mouse recomandat Amazon Prime Video SD (480p) nu doar cu air mouse Horizon GO (IPTV UPC) FHD (1080p) da OK Curiosity Stream până la FHD (1080p) da doar cu air mouse

Despre restul serviciilor de streaming și IPTV nu vă pot da detalii pentru că nu sunt abonat, însă vă pot spune că dispozitivul este certificat Widevine DRM L1, Playready DRM și HDCP. Pentru aplicațiile ce nu suportă output prin HDMI în mod nativ avem opțiunea de fake HDMI. În teorie, ar trebui să funcționeze și Digi Online, Orange TV și Telekom TV, însă nu vă pot garanta că vor fi compatibile cu navigarea prin D-pad. În captura de mai jos găsiți detalii despre DRM-urile suportate.

Pe NEO U22-XJ funcționează perfect chiar și serviciul de cloud gaming GeForce Now. Am jucat Hitman 2 timp de o oră cu un controller Dualshock 4 și experiența a fost foarte bună – fără input lag sesizabil sau artefacte de compresie. În plus, aplicația se ocupă automat de button mapping pentru jocurile care nu au suport nativ pentru Dualshock 4 și nu sunt necesare procese complicate de calibrare.

În ceea ce privește conectivitatea la rețea, NEO U22-XJ poate fi conectat prin cablu la viteze de până la 1 Gbps, dar și prin Wi-Fi, cu viteze teoretice de până la 866 Mbps. Ratele de transfer prin fir sunt foarte bune, reușind să satureze lățimea de bandă de 500 Mbps a provider-ului de internet. Cum nu am avut la dispoziție un utilitar care să evalueze vitezele din rețeaua locală nu vă pot indica viteza maximă reală a adaptorului de rețea, însă bănuiesc că este foarte aproape de limita standardului gigabit. Din păcate, prin Wi-Fi vitezele nu sunt la fel de grozave. Chiar dacă recepția este perfect stabilă, fără fluctuații la nivel de semnal, ratele de transfer pe 2.4 Ghz nu sar de 30 Mbps. Am tot jonglat cu canalele și cu lățimea de bandă a access point-ului, însă rezultatul a fost același. Prin 5 Ghz vitezele sunt mult mai bune, cam 150-160 Mbps în medie, așadar nu ar trebui să întâmpinați probleme la redarea de conținut video high bitrate din rețea. Pe 2.4 Ghz s-ar putea însă să vă loviți de buffering la redarea de conținut video 4K.

Speedtest prin Wi-Fi 2.4 Ghz Speedtest prin Wi-Fi 5 Ghz Speedtest prin cablu

Concluzie

Având la bază un chipset Amlogic de ultimă generație, MINIX NEO U22-XJ este capabil să redea în condiții optime toate formatele video, indiferent de rezoluție, bitrate, framerate și tipul de HDR. Suportul pentru Dolby Vision este un avantaj, însă nu pentru nevoile actuale, ci mai degrabă pe viitor, când formatul va deveni mai popular. În plus, sistemul se remarcă prin performanțe foarte bune la nivelul sistemului de operare, dar și prin suportul software consistent, lucruri pe care nu le prea vedeți pe TV box-urile ieftine. De asemenea, este ideal și pentru casual sau cloud gaming, cât timp aveți la dispoziție un controller. Rulează fără probleme chiar și cele mai pretențioase jocuri pentru Android și este perfect compatibil cu GeForce Now. Ce nu-mi place e că lansarea a fost cam grăbită, firmware-ul având unele bug-uri destul de supărătoare: passthrough-ul pentru formate audio HD și funcția de auto refresh rate switch nu sunt încă funcționale. Un alt dezavantaj ar mai fi lipsa certificărilor pentru unele servicii de streaming și limitarea rezoluției la SD. În ciuda acestor inconveniențe, NEO U22-XJ este mult mai versatil și mai performant decât un smart TV.

Prețul este însă cam piperat – 169.99 dolari (750 Lei fără TVA) la magazinul oficial MINIX de pe Aliexpress sau 1028 Lei la evoMAG. Telecomanda NEO A3 poate fi achiziționată separat – 34.90 dolari (150 Lei fără TVA) pe Aliexpress sau 170 Lei la eMAG.

Pro:

Platformă hardware puternică

Design plăcut și compact

Sistem de operare rapid și stabil

Performanțe excelente la redare video

Compatibil cu GeForce Now

Actualizări software frecvente

Contra: