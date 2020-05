Review monitor ViewSonic VX2758

Am avut ocazia sa ma joc pe unul dintre cele mai impresionante monitoare de gaming accesibile. ViewSonic VX2758 este un monitor de gaming Full HD de 27 de inch si 144Hz pe care il gasiti la un pret foarte bun si ofera o imagine surprinzatoare.

Stiti ca aici pe ArenaIT am testat multe monitoare de gaming. Am testat atat modele low-cost cat si modele high-end, deci avem cumva o baza de date bogata. Modelul de la ViewSonic costa in jur de 1000 lei, chiar sub acest pret uneori.

Din start am fost placut impresionat deoarece pretul si specificatiile m-au atras. Totusi, panoul VA este cel care m-a castigat. Monitorul se vede foarte bine pentru pretul sau si am curajul sa spun ca in acest segment de pret este undeva in top.

Majoritatea monitoarelor din acest segment sunt cu panou TN, deci automat imaginea este un pic mai slaba. Panoul VA pus pe acest ViewSonic este foarte bun si calibrat ok astfel incat culorile sa nu fie suprasaturate sau palide.

Negrul se vede foarte bine si nu am vazut ca pe margini sa aiba probleme cu iluminarea. De fapt nu am gasit sa aiba nici un defect asa cum am gasit la alte modele cu panou TN, iar acest lucru este de apreciat pentru ca o sa folosesti monitorul si la alte activitati.

Difuzoarele sunt unele standard dar se aud bine in gaming. Daca nu ai un sistem de boxe sunt bune atata timp cat de joci sau urmaresti un film.

Conectica este una decenta. Ai doua porturi HDMI si un port VGA pentru placile video mai vechi. Poti sa te conectezi si cu o pereche de casti pentru ca are si 2 jack-uri audio. Alimentatorul este unul foarte mic si sincer sa fiu am vazut alimentatoare de smartphone-uri mai mari.

Design-ul este unul modern, usor curbat pentru o experienta cat mai buna in gaming, margini integrate in ecran si un picior de unde poti sa-l reglezi fata si spate. Partea din spate a monitorului este dintr-un plastic lucios care atrage toate amprentele. Abia am reusit sa-i fac o poza buna deoarece se reflecta totul in el.

Constructia este solida, monitorul chiar daca este foarte usor este bine asamblat si nu mi-a lasat impresia de produs ieftin. Nu scartaie, este stabil pe birou, arata bine si este si curbat.

Monitorul este ideal nu doar pentru gaming, cei 144Hz sunt absolut geniali, insa poti oricand sa te uiti la un film si sa te bucuri de imagine. Faptul ca ViewSonic a facut acest monitor bun la mai multe activitati si nu l-au facut bun doar pentru gaming este un lucru foarte bun.

Meniul este simplu si usor de navigat prin el. Pe spate o sa gasesti un joystick cu care poti naviga fara probleme. Este cea mai inteligenta solutie pentru a naviga intr-un meniu. Cred ca putem sa fim toti de acord cu acest lucru.

Este un lucru stiu ca un gamer profesionist va avea un monitor de 3-4 ori mai scump, insa o persoana normala nu va avea 2 sau 3 monitoare diferite in functie de activitate. Acest monitor este ideal pentru un om care pune pe primul loc jocurile video, dar dupa vrea sa vada un film si sa stea pe internet fara probleme.

Consider ca pentru cei 878 lei cat costa acum la eMAG este o afacere foarte buna daca vrei un monitor nou.