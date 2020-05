Huawei Romania recurge la metode de prost gust pentru promovarea produselor si serviciilor

Huawei Romania recurge la metode de prost gust si chiar la spam pentru a-si promova produsele si serviciile. Au incercat inclusiv la noi pe site in urma cu cateva saptamani, iar astazi am descoperit postacii Huawei pe un grup de Facebook unde activez.

Stim foarte bine ca Huawei nu trece prin cele mai frumoase momente. Lipsa serviciilor Google se poate traduce si prin vanzari mai slabe deoarece nimeni nu isi doreste un telefon pe care nu poti face mai nimic. Iar metodele bizare prin care poti instala aplicatiile necesare nu sunt tocmai usoare.

Totusi, Huawei incearca sa-si promoveze produsele in meniul online. Problema este felul in care acestia au decis sa faca acest lucru, caci in esenta nu ar fi ceva rau. Acum cateva saptamani am primit pe site cateva comentarii la articolele Huawei. Cineva chiar a stat sa caute cele mai recente articole si sa lase comentarii pentru a promova magazinul lor.

Cele 3 comentarii au fost lasate de aceeasi persoana, insa am sters informatiile sensibile din motive evidente. Am incercat sa iau legatura cu Huawei Romania pe Facebook, iar pe scurt nu am primit nici un raspuns. Pur si simplu am fost lasat in seen. Am trecut peste chiar daca tot in aceeasi zi am vazut pe anumite grupuri de Facebook postari similare.

Astazi mi-am iesit din pepeni cand am vazut pe grupul de Opel Corsa C Romania, grup pe care activez, urmatoarea postare:

Evident postarea are legatura tot cu magazinul Huawei. Asa cum puteti vedea persoana in cauza spune ca este angajat Huawei, iar profilul respectiv, unul privat, este plin de postari cu si despre Huawei, share-uri la articole despre Huawei etc. Va las pozele mai jos.

Cel mai probabil acesti oameni sunt platiti sa faca acest lucru caci nici un angajat nu ar promova atat de intens produsele unei companii pe gratis. Ori trebuie sa iubesti foarte mult compania respectiva.

Problema nu este ca Huawei incearca sa-si promoveze produsele in online prin diferite publicatii. Nu este nimic rau sa faci asta. Problema apare cand astfel de persoane pur si simplu incearca prin diferite mijloace sa publice informatii despre produsele si serviciile companiei prin comentarii pe site-urile de profil, grupuri de Facebook etc.

Eu nu am intalnit nici o alta companie (in Romania ma refer) care sa recurga la astfel de practici. Daca sunt legale sau nu chiar nu ma intereseaza. Insa ideea este una de prost gust si ma face sa cred ca nici macar ei nu au increde in produsele lor. Daca un produs este bun acesta se va vinde de la sine.

Daca nu era clar nici macar angajatii Huawei nu folosesc produsele lor ci de la Apple. Puteti vedea AICI si AICI.

Este clar o forma agresiva de promovare in mediul online prin angajati Huawei (asa cum spune persoana de mai sus) sau probabil chiar prin colaboratori. Daca va intrebati de unde cred ca asemenea postari sunt platite va las un print screen din conversatia cu persoana respectiva.

Cred ca putea sa spuna un simplu „NU”, dar asa mi-a dat de inteles altceva.

Mesajele pe care acestia le posteaza sunt identice in exprimare si cel mai probabil sunt scrise de altcineva si trimise ulterior catre persoanele responsabile cu postatul pe retelele sociale. Ceea ce v-am aratat este doar ceea ce am gasit din intamplare, iar greseala lor a fost ca au postat inclusiv pe ArenaIT si m-au activat.

Mai stiu cel putin un grup de Facebook in care au incercat sa posteze. Cu siguranta sunt mai multe grupuri unde activeaza dar nu le cunosc eu.

Voi ce parere aveti? Sunteti de acord cu aceasta metoda de promovare? O considerati spam? Am incercat sa iau legatura cu Huawei ca sa ma lamureasca ei despre ce este vorba, nu am reusit.