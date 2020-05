Intel a cumparat Moovit pentru 900 milioane de dolari

Intel a anuntat achizitia Moovit pentru 900 milioane de dolari. Intel doreste sa intre adanc in lumea mobilitatii inteligente si astfel a cumparat Moovit.

Aplicatia Moovit este o aplicatie de mobilitate urbana cu un accent pus pe transportul public. Foloseste datele de tranzit pentru a putea asigura planificarea rutelor in conditii optime. Este folosita de peste 800 milioane de utilizatori in 3100 de orase si 102 tari.

Intel doreste sa devina un furnizor complet de mobilitate, inclusiv servicii de robotaxi, un domeniu estimat la o valoare de 160 miliarde de dolari pana in 2030.

Tot Intel a achizitionat in 2017 compania Mobileye, tot de oridine israelina precum Moovit, un start-up care se ocupa de cipuri pentru vehicule autonome. Mobileye are o flota de taxiuri robot in Coreea de Sud si un parteneriat cu start-up chinez Nio pentru a construi vehicule electrice autonome.

Moovit are 200 de angajati, are sediul in Tel Aviv, Israel, iar Intel a investit 50 de milioane de dolari in aceasta in anul 2018. Intel vede in Moovit si in sistemul ADAS al Mobileye un potential urias pentru a implementa o flota de taxiuri autonome si de a revolutiona transportul public.