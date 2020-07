Review casti ASUS TUF H7 Wireless

In goana dupa casti wireless m-am oprit la ASUS TUF H7. Le folosesc deja de cateva saptamani si vreau sa va spun impresiile mele despre aceste casti.

Eu sunt fan casti ASUS si HyperX dupa ce am folosit cel mai des casti de la acesti doi producatori. Mi se pare ca produc niste casti geniale indiferent de buget si mult peste alte branduri cu renume.

Asa ca dupa ce cativa ani am folosit ASUS Cerberus si HyperX Cloud am trecut la TUF H7 pentru ca mi-am dorit ceva wireless. Mi-am dorit sa am mai multa libertate la birou si sa nu ma mai impiedic de fire.

ASUS TUF H7 – Specificatii

Diametru difuzoare de 53mm

Range de 25m

Difuzoare ASUS Essence

Incinte etanse

Banda de sustinere din otel cu reglaj automat

Perne care reduc presiunea

Microfon uni-directional

Sunet 7.1

Impedanta 32 ohm

Frecventa raspuns de 20-20.000Hz

Puncte Pro

Sunetul este mult peste ce am intalnit pana acum. Diferenta dintre o pereche de casti buna pe fir si aceste H7 Wireless aproape ca nu exista. Eu cel putin nu am sesizat nici o diferenta in rau sau in bine in comparatie cu un model similar pe cablu.

Tot ce am remarcat este un mic bazait, dar foarte mic si care apare random. Probabil sunt interferente ca altfel nu imi explic. Ideea este ca sunetul este puternic, clar si iti face capul sa vibreze. Volumul este la fel de ridicat ca la niste casti pe fir, sa zicem tot un H7 versiunea non wireless.

Confortul pe care ti-l ofera este si el foarte bun. Cupele sunt mari si imbraca urechea, iar greutatea nu este o problema cel putin pentru mine. Nu simt castile pe cap dupa cateva ore de utilizare, nu ma dor urechile si nici nu se formeaza presiunea aceea enervanta.

Microfonul este detasabil si se aude binisor, sincer se putea mai bine la acest capitol. Trebuie sa-l pozitionezi foarte aproape de gura, mult prea aproape, ca sa te auzi clar.

Raza de actiune este uriasa. Am iesit din camera si dupa 12-15 metri inca aveam semnal. Nici router-ul meu nu bate pana acolo….

Sunt 7.1 pentru cine intereseaza, insa este clar vorba de virtualizare si pot spune ca isi face treaba bine.

Autonomia, caci era sa uit de ea, ofera 3 zile de gaming non-stop. Ma refer aici la peste 6 ore de gaming pe zi la un volum de aproximativ 50%, iar 1 ora pe zi ascultat muzica cu volumul aproape de maxim.

Eu zic ca este mai mult decat decent sa le incarci la 3 zile daca te joci zilnic. Daca te joci doar 1-2 ore pe zi atunci te vor tine mai mult.

Puncte Contra

Sunt foarte mari, iar daca esti o persoana cu un cap mai mic s-ar putea sa arati ca Mickey Mouse. Sunt foarte mari dar in acelasi timp, asa cum am mentionat si mai sus la Pro, sunt foarte confortabile.

Microfonul o sa-l trec tot la Contra deoarece se aude bine dar trebuie tinut mult prea aproape de gura si este enervant. De exemplu daca vrei sa bei ceva in timp ce te joci cel mai probabil o sa dai peste microfon.

Pret

650 lei la PC Garage, dar credeti-ma ca merita toti banii.