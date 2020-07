Review mouse Razer DeadthAdder V2 Mini

Razer a lansat de curand versiunea Mini a lui DeadthAdder, iar eu am avut sansa sa ma joc cu el. Este un mouse de dimensiuni reduse si se adreseaza celor care au maini foarte mici.

Razer a introdus aceasta serie Mini in special pentru juniori sau pentru adultii cu maini foarte mici. Exista oameni care vor un mouse mic, ingust, usor dar cu specificatii de top. DeadthAdder V2 Mini este puternic si aduce o noutate interesanta.

Aveti un unboxing unde il puteti vedea in toata splendoarea sa. A fost filmat cu iPhone 11 Pro.

In principiu stiti mouse-u. Toata lumea cunoaste celebrul DeathAdder indiferent de generatie. Daca il aveti in minte atunci nu pot sa va spun ceva nou doar ca este intr-o versiune mai mica. Este unul dintre cei mai buni mousi de gaming din lume, s-a vandut in 10 milioane de unitati, este foarte ergonomic si s-a dovedit fiabil in timp.

Doar ca in prezent a suferit cateva upgrade-uri considerabile. Avem switch-uri optice mult mai rapide si mai putin predispuse la uzura si conform Razer ele rezista pana la 70 milioane de clicuri.

Cablul este si el nou, Speedflex, mult mai usor, mai flexibil si nici nu-l simti atasat de mouse. Fata de un cablu standard acesta este foarte usor si foarte maleabil incat nici nu-l simti.

Senzorul este unul optic (da, in video am zis fix pe dos) cu 8500DPI si ruleaza excelent. L-am testat atat pe mousepad cat si pe birou si functioneaza impecabil. Este precis, poti lucra cu el si in aplicatii mai sofisticate unde ai nevoie de precizie.

Daca vrei sa-ti configurezi setarile poti sa le salvezi onboard si sa te bucuri de mouse la alt calculator. Are memorie integrata si 6 butoane programabile si totul se intampla din Synapse 3. Stiu ca in ss-uri apare Mamba Elite, dar este fix acelasi lucru.

Cat despre ergonomie, eu nu am reusit sa ma impac cu dimensiunile reduse, este clar de ce. Este un mouse gandit pentru copii sau adulti cu maini foarte mici, iar eu nu am o mana tocmai mica.

Cert este ca a ramas acelasi DeadthAdder performant cu care iti poti face treaba foarte bine. Fie ca te joci sau alegi sa editezi o poza in Photoshop si ai nevoie de precizie, acest mouse se va descurca excelent.

Ce aduce nou acest mouse sunt suprafetele aderente din pachet care se lipsesc pe el. O sa gasesti 4 bucati de cauciuc care se lipesc pe laterale si pe butoane ca sa castigi aderenta in sesiunile lungi de gaming. Daca iti transpira mana pe mouse o sa te deranjeze caci este plastic mat. Dar cu aceste suprafete peste o sa ai aderenta tot timpul.

Da, arata urat cu acele bucati de cauciuc atasate, dar credeti-ma ca se simte neasteptat de bine si eu le-am lasat atasate tot timpul. Sa va spun de cate ori se pot lipi si dezlipi…nu stiu. Probabil dupa 10-15 dezlipiri nu vor mai avea aceeasi aderenta.

Personal consider DeathAdder unul dintre cei mai faimosi mousi si unul dintre cei mai buni pe care ii poti cumpara. Chiar si in versiunea Mini. La Altex va fi disponibil din 31 august.