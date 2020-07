Schimbari interne la Intel

Intel nu trece printr-o perioada deloc buna. In incercarea de a se redresa pas cu pas, Intel a decis sa faca schimbari internet. Pleaca Venkata Renduchintala si vine Ann Kelleher.

Ann Kelleher preia sarcinile Dr. Venkata dar sub forma unor departamente noi. Venkata se ocupa de dezvoltarea si proiectare in cadrul Intel, in special pentru procesele de 10 si 7nm. Dupa amanari si esecuri vedem schimbari.

Kelleher va prelua sarcinile dar sub forma unor 6 departamente nou infiintate: Cercetare, Dezvoltare si Productie, Inginerie de Design, Arhitectura, Software si Grafica, Distributie. Asta inseamna ca in urmatorii ani o sa vedem o dominatie din partea AMD.

Totusi, sper sa nu vedem preturi exagerate in tabara rosie pana cand Intel isi recapata puterile si incepe sa devina competitiva. In urmatorii ani vom vedea alte cateva fail-uri, dar in spatele lor se afla o echipa noua, departamente noi si dureaza pana cand totul va merge ca pe roate.