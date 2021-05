Review mouse Trust GXT 960 Graphin – mouse extrem de usor si cu o forma prietenoasa

Probabil ati vazut pe la alte site-uri sau prin magazine mousi de gaming cu gaurele. Sigur ati vazut. Trust le spune honeycomb shell, dar eu raman la versiunea mea, gaurele. De ce exista asa ceva pe piata? Este simplu. Pentru greutate.

Graphin este un mouse mare dar foarte usor. Cantareste doar 74 de grame datorita acelor gauri in carcasa. Fiind cu material lipsa din fabrica este automat mai usor. Nu va ganditi ca cineva s-a gandit peste noapte sa faca un mouse cu gauri in el doar de dragul aspectului. Acest design functional este util pentru cei care isi doresc un mouse foarte usor dar de dimensiuni mari.

Graphin are si o forma prietenoasa si recunosc ca imi aduce aminte de Logitech G305. Are cam aceeasi forma, se simte la fel de bine in mana doar ca materialele sunt altele. Plasticul folosit este mat, ceea ce este bine, dar pare ieftin la prima vedere. Este un pic rugos, ceea ce ma face sa cred ca economia s-a facut tocmai la materialele folosite.

Spun ca aici s-a facut economie pentru ca hardware-ul este foarte bun. Click-urile ofera un feedback foarte bun, sunt solide, iar precizia este exemplara pentru un mouse de buget. Are un senzor cu 10.000DPI si 1000Hz polling rate. Pad-urile sunt ultra-low-friction, deci nu opun multa rezistenta la miscare ceea ce face ca mouse-ul sa alunece foarte bine pe orice suprafata.

O chestie foarte tare pe care vreau sa v-o spun este felul in care puteti schimba iluminarea. Prima data am zis ca este defect, ca are o problema de fabricatie si ca fiind construit cu lipsa de material poate se atinge niste switch-uri din greseala. Fiti atenti unde au pus butonul pentru schimbarea iluminarii, caci nu ai nevoie de un soft.

Pe spate! Desi nu il vezi, butonul este fix langa senzor si trebuie sa apesi pe burta mouse-ului cu degetul mare sub senzor. O sa va las si un video sa vedeti pentru ca eu am descoperit asta din greseala in timp ce-l studiam.

Iluminarea este foarte interesanta si chiar imi place. Se poate si opri deci nu va faceti griji. Cablul are 1.8 metri, este cam dur, iar senzorul este un model PMW3325 cu 100IPS. Are memorie interna, pad-urile sunt din teflon.

Este un mouse simplu, usor de tinut in mana si perfect pentru gaming indiferent de titlu. Este acel mouse cu forma clasica care se aseaza perfect in orice palma. In afara design-ului cu gaurele pentru a avea o greutate redusa, Graphin nu are nimic deosebit.

Este un mouse corect, isi face treaba si eu vi-l recomand. Costa doar 80 lei la eMAG si merita toti banii. Experienta sigur va fi una peste 80 lei, credeti-ma.