Review CMF by Nothing Watch Pro: minimalismul la maxim

Am făcut deja cunoștință cu brandul CMF by Nothing când am testat căștile lor – Buds Pro (review aici) – așa că nu mai intru în detalii despre companie și Carl Pei.

Am mai scris deja că piața de gadget-uri purtabile este una în plin avânt, iar căștile, ceasurile sau brățările smart sunt tot mai căutate și, implicit, tot mai accesibile. Prin urmare, este oarecum logic ca și CMF să apară cu ceva în peisaj – iar singurul lucru care le lipsește din portofoliu este o brățară.

Bine, ca să fiu sincer, Watch Pro-ul lor este cumva un hibrid între un smartwatch și un smartband – are dimensiunile primului și funcționalitățile celei din urmă (mai reduse, adică).

Ambalaj, construcție și design

La fel ca la căștile testate anterior, ambalarea produsului nu este una clasică. Devine tot mai clar că echipa de design și-a dorit încă de la început ceva care să iasă în evidență, păstrând linia de minimalism pe care Nothing (compania-mamă) o impune. Prin urmare, avem parte de ceva ce seamănă cu un blister de medicamente, cu partea inferioară din plastic turnat și cea superioară din carton.

La interior găsim ceasul, cureaua de silicon, cablul de încărcare și broșura clasică; nimic în plus, nimic în minus! Înțelegeți acum titlul review-ului? 😉

Ceasul vine în trei culori: Metallic Grey, Dark Grey și Dark Grey (curea Ash Grey). Dintre toate, deși l-am primit la test pe cel Dark Grey, mi se pare evident că Orange este culoarea care va atrage cel mai mult privirile!

Să începem cu începutul – ceasul este mare si gros, dar nu e deloc greu. Vedeți mai jos ce înseamnă ca dimensiuni:

Pentru cei care preferă cifrele, iată-le: 46.9 x 39.87 x 12.89 mm (fără curea), 261.2 x 39.9 x 12.9 mm (cureaua inclusă), 30.4 g (fără curea), 47 g (cureaua inclusă). Este cu 10 g mai greu (cu tot cu curea) decât Redmi Watch 3 pe care îl folosesc în mod uzual.

Cureaua este realizată din silicon, cu o cataramă de metal, ambele extrem de plăcute la atingere și comod de purtat. Față de alte smartwatch-uri, pare că nu voi avea problemă să îl pierd de pe mână! Mi-a plăcut și că are logo-ul companiei imprimat pe ea, ceea ce îi dă un aspect mai elegant.

Display-ul este un AMOLED de 1.96 inci (4.98 cm), cu rezoluție de 410 x 502, refresh rate de 60Hz și luminozitate de 600+ nits, ceea ce îl face extrem de lizibil în orice mediu, permițând ca mesajele să fie redate aproape în totalitate. Bine, asta în cazul în care nu primiți Luceafărul prin WhatsApp! 😛 Totul este protejat de un cadru metalic, din aluminiu, care îi conferă rezistență la șocurile mecanice.

Pe partea inferioară avem senzorul de puls și de măsurare a oxigenului, precum și conectorul de încărcare. Pe lateral, în partea dreaptă, sunt amplasate butonul de accesare a meniului și difuzorul pentru apeluri!

Per ansamblu, materialele folosite dau impresia de premium, deși discutăm despre un ceas smart de buget mediu. Iar acest lucru este și mai impresionant, pentru că discutăm despre primul smartwatch al CMF!

Și acum, să discutăm despre elefantul din cameră – grosimea gadget-ului! La fel ca orice tip de design inovativ, fie îl iubești, fie îl urăști profund. Cât timp l-am purtat am întâlnit ambele reacții de la persoanele din jurul meu. Personal, nu m-a deranjat deloc, poate și pentru că prefer ceasurile mai mari, masculine, în locul celor mai mici și discrete. Pentru exemplificare, uitați ce ceas cu quartz, cadru și curea de metal folosesc:

Cu toate că este mare, vine și cu beneficii – textul de pe display este lizibil, mesajele nu mai apar fragmentare, iar greutatea nu este deloc pe măsura aspectului, ceea ce îl face extrem de ușor de purtat și la somn!

Poate ar mai fi de amintit și că designul, deși este unul dreptunghiular, nu este prea asemănător cu Apple Watch, precum în cazul altor astfel de produse de la companii chinezești. Se vede că designerii au lucrat la felul în care arată!

Hardware și software

Nu am găsit detalii prea multe despre hardware, cu excepția senzorilor: accelerometru, de ritm cardiac, de saturație a oxigenului din sânge, GPS (GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou) și Bluetooth (5.3).

Sistemul de operare este unul proprietare, destul de simplu ca funcționalități, dar asta este deja ceva obișnuit pentru gadget-urile din categoria în care joacă și Watch Pro!

Ceasul este controlat cau ajutorul aplicației dedicate – CMF watch – care este disponibilă atât în App Store, cât și în Play Store. Apropo de asta, bineînțeles că este compatibil cu telefoane care rulează ambele sisteme de operare, cerințele minime fiind iOS 13 sau Android 8.

Setările inițiale sunt extrem de simple și de intuitive, împerecherea făcându-se rapid. Partea super a fost că, din motive care țin de anumite erori cu privire la contorizarea pașilor, am fost nevoit să dau reset de câteva ori ceasului, dar la re-împerechere a recunoscut setările mele, nemaifiind nevoie să adaug din nou fețele de ceas. Din păcate, alarmele sau tipurile de monitorizare sau de notificări nu s-au păstrat, dar tot eu un plus față de altele…

Cât am folosit Watch Pro, am primit și un mic update de soft, dar am observat că ultimul update de aplicație a reușit să adauge și limba română la cele deja disponibile pentru interfața ceasului!

Fețele de ceas sunt destul de limitate și nu poți adăuga sau crea tu altele, iar designul lor este tot minimalist:

Din păcate, sunt extrem de puține fețe de ceas care să afișeze ora, data, temperatura de afară, numărul de pași și nivelul bateriei. În fapt, cred că am găsit fix două care fac asta. Aici mi s-a părut cam exagerat acest minimalism…

Aplicația nu dă rateuri, este intuitivă și are destule funcții pentru utilizatorii normali. Are bineînțeles și un minus cu care m-am împăcat mai greu: din timp în timp trebuie să o deschizi de pe telefon, pentru a reîmprospăta legătura cu ceasul, altfel nu arată temperatura de afară.

Un punct în plus, care vine să echilibreze puțin situația de mai sus, este faptul că ai în aplicație manualul de utilizator, dacă nu îl ai la îndemână pe cel din cutia de retail.

Utilizare

Interacțiunea cu CMF by Nothing Watch Pro se face prin internediul butonului din lateral și al ecranului tactil.

Ceasul poate fi folosit pentru monitorizarea sănătății: măsurarea automată a ritmului cardiac, monitorizarea de ritm cardiac pe 24 de ore, ritm cardiac în repaus, ritm cardiac în efort, alertă de ritm cardiac, monitorizare de saturație a oxigenului în sânge, monitorizarea stresului, monitorizarea somnului, reminder de sedentarism sau de consum de apă, număr de pași, calorii, distanța parcursă și durata exercițiilor fizice:

În plus, poți să îl iei cu tine când faci sport, pentru că suportă o sumedenie dintre ele, unele mai interesante decât altele: alergare în aer liber, alergare la interior, plimbare în aer liber, plimbare la interior, plimbare în aer liber pe bicicletă, bicicletă în interior, sărit coarda, drumeție montană, drumeție, alergare cross country, schi, snowboarding, schi de fond, bicicletă eliptică, canotaj, antrenament liber, antrenament de forță, ciclism dinamic, stepper pe scări, banda de alergare, HIIT, exerciții de fitness, yoga, pilates, crossfit, antrenament funcțional, antrenament fizic, taekwondo, box, karate, scrimă, antrenament de bază, kendo, bară orizontală, bară paralelă, dans oriental, dans jazz, dans latin, balet, street dance, alte tipuri de dans, patinaj pe role, arte marțiale, tai chi, hula hoop, sporturi cu disc, darts, tir cu arcul, echitație, ridicat de zmeu, swing, urcat pe scări, pescuit, badminton, tenis de masă, tenis, biliard, bowling, volei, volei, handbal, baseball, softball, cricket, rugby, hochei, squash, dodgeball, navigație, surfing, sport cu bărci cu motor, patinaj, hochei pe gheață, curling, skateboarding, escaladă, fotbal, baschet, antrenament, cross training, fotbal australian, vânătoare, golf, jocuri de fitness, aerobic, exerciții fizice, rostogolire, pickleball, flexibilitate, handcycling, minte și corp, lupte, gimnastică, atletism, track & field, sporturi de zăpadă, lacrosse, abdomene, flexiuni, battle rope, mașină Smith, tracțiuni, zumba, plank, kabaddi, shot, javelin, săritura în lungime, săritura în înălțime, trambulină, haltere și karting!

Dacă vi se pare că sunt destule, aflați că am identificat unul care lispește și care este extrem de popular – înotul. 🙁 Așa că, nu m-am putut folosi de ceas când am mers la bazin…

Cu toate acestea, nu am reușit să controlez muzica de pe telefon, atunci când am alergat. Din păcate, spre deosebire de alte smartwatch-uri, ca să faci așa ceva, este nevoie ca întâi să ieși din ecranul de activitate deci, practic, să te oprești! 🙁

Unul dintre motivele pentru care utilizez un smartwatch, deși sunt fanul ceasurilor clasice, cu mecanism care necesită tragere, este tocmai opțiunea de alarmă pentru trezit dimineața. Când am de plecat la prima oră de acasă pot face asta fără a mai trezi toată familia cu alarma de la telefon.

În plus, pot să citesc textul notificărilor de pe telefon direct pe ceas, fără a mai fi nevoit să îl deschid pe acesta din urmă, ca să consum timp și baterie (asta e și mai important, mai ales pentru că a mea nu mai este ca la început și se cere schimbată).

În plus, pentru că vine cu microfon și difuzor inclus, poți prelua apelurile direct de pe ceas, un mare beneficiu dacă ai ceva de lucru prin bucătărie sau prin curte. Iar aici mai am trei aspecte pozitive pe care țin să le menționez: sunetul este redat destul de clar, fără distorsiuni, iar Watch Pro are și un dialer de pe care poți tasta un număr de telefon la care vrei să suni! De asemenea, poți importa contacte favorite din telefon, nu este nevoie să le adaugi manual.

CMF by Nothing Watch Pro permite să controlezi muzica de pe telefon (cu excepția menționată mai sus) sau camera foto (atât timp cât aceasta este deschisă deja), să localizezi telefonul, dacă l-ai pierdut prin cameră sau să folosești funcția de lanternă.

Eu nu folosesc setarea asta pe niciun smartwatch, dar trebuie să o trec la minusuri – nu are ajustarea luminozității automate și trebuie să faci asta din setări. Dar este ceva ce folosesc și îmi lipsește – double tap to wake. De asemenea, tot la aspecte negative trebuie să menționez și faptul că, deși am setat DND în timpul nopții, display-ul se deschide de fiecare dată când îl îndrepți spre tine. Prin urmare, este posibi să te deranjeze lumina care te izbește în ochi, când încerci să adormi…

Baterie și autonomie

Avem un acumulator cu capacitatea de 340mAh, cumva logic, dacă ținem cont de dimensiunile ceasului. Producătorul se laud cu 13 zile de utilizare, dar eu nu am reușit să scot mai mult de 6-7 zile, cu monitorizarea de ritm cardiac și de nivel de oxigen pornite și un singur episod de jogging, nici ăla prea lung. Pe de altă parte, pentru că a am avut ceva probleme cu monitorizarea pașilor, am resetat ceasul de trei ori. În plus, eu primesc destul de multe apeluri și mesaje pe toate platformele de socializare, așa că nu sunt cel mai bun tester. Sau, poate, sunt cel mai potrivit… 🙂

Concluzie și preț

Avem un ceas de calitate pentru prețul lui, dar al cărui design fie te atrage, fie nu, fără cale de mijloc. În plus, deși este calitativ, sunt câteva aspecte care mai trebuie îmbunătățite la el și la aplicația lui.

CMF by Nothing Watch Pro este disponibil momentan pe Amazon la 69 euro, dar cum comenzile de peste 50 de euro au livrare gratuită, puteți liniștiți să folosiți opțiunea acesta.