Seria 17 de la Xiaomi debutează în China

După lansarea europeană de ieri, Xiaomi a mai organizat o lansare, de data aceasta în China.

Xiaomi a lansat în China seria 17, compusă din 17, 17 Pro și 17 Pro Max, modelele fiind deja la precomandă și cu vânzări programate din 27 septembrie.

17 Pro și 17 Pro Max introduc un ecran secundar pe spate, „Magic Back Screen”, util pentru încadrarea selfie‑urilor cu camerele principale, afișarea notificărilor dinamice și controlul muzicii. 17 Pro Max trece la un ecran de 6,9 inch și o baterie de 7.500 mAh, în timp ce 17 Pro păstrează panoul de 6,3 inch cu o baterie de 6.300 mAh. Prețurile pornesc de la 4.499 CNY pentru Xiaomi 17, 4.999 CNY pentru 17 Pro și 5.999 CNY pentru 17 Pro Max, cu livrări inițiale pe piața chineză.

Ambele Pro‑uri oferă ecrane secundare de 2,7 inch (Pro) și 2,9 inch (Pro Max), integrate elegant în insula foto. Toată seria adoptă Snapdragon 8 Elite Gen 5 și rulează HyperOS 3, indicând un salt major de performanță și eficiență. Indiciile privind disponibilitatea internațională trimit către o lansare europeană în primăvară, posibil în jurul MWC, după ce generația anterioară a ajuns global în martie. Pachetul foto rămâne în parteneriat cu Leica, cu trei camere de 50 MP pe spate, inclusiv teleobiectiv periscopic 5x pe modelele Pro. Xiaomi a prezentat și o husă „Retro Handheld Console Case” cu butoane dedicate și baterie integrată, ce profită de ecranul secundar pentru jocuri casual, deși blochează încărcarea wireless.

Pentru cei interesați, găsiți review-ul lui 15T Pro aici.

PS: Da, Xiaomi a decis să sară peste seria 16. Deci avem 15, 15T si 17.