Review Xiaomi 15T Pro: evoluție, nu revoluție

Xiaomi 15 si 15 Pro au fost prezentate acum aproape un an, iar noi am scris la vremea respectivă despre asta. Deși nu am ajuns să testăm vreunul dintre modele, la noi a ajuns flagshipul seriei – 15 Ultra, cu Photography Kit cu tot. În fapt, ultimul smartphone din gama T testat de noi este cel din generația anterioară – 14T, la începutul anului.

Pentru cei interesați de detalii, seria Xiaomi 15 a extins linia flagship-urilor premium cu tehnologie de vârf, parteneriat Leica pentru camere, design elegant și performanță asigurată de procesoare Snapdragon 8 Gen 4 și ecrane OLED LTPO mari. Accentul a căzut pe modelul 15 Pro: acesta oferă un display 2K de 6,73 inci, 16GB RAM, până la 1TB stocare și un set triplu de camere de 50MP, baterie mare de peste 6000mAh, încărcare rapidă și funcții avansate foto-video pentru utilizatorii exigenți.

Dar ce aduce nou Seria T de la Xiaomi? Păi, pe scurt, acesta reprezintă o variantă adaptată pieței internaționale (în special Europa), aducând specificații de nivel înalt la prețuri mai accesibile față de flagship-urile pur-sânge. Aceste modele vin, de obicei, cu mici ajustări la nivelul camerelor, ecranului sau software-ului, păstrând însă performanțe și dotări aproape de vârful gamei, fiind foarte tentante pentru utilizatorii care caută tehnologie nouă la costuri rezonabile. Seria T împrumută adesea elemente-cheie de la flagship-urile vândute doar în China și le adaptează pentru restul lumii.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Display Ecran AMOLED de 6.83 inci, 144Hz, cu luminozitate maximă de 3200 niți. Rezoluția este de 2772 x 1280 (1.5K), cu o densitate de 447 ppi. Suportă DCI-P3, HDR10 și Dolby Vision. Protecția este asigurată de Corning Gorilla Glass 7i. De asemenea, are tehnologii pentru protecția ochilor, fiind certificat TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă, flicker-free și circadian friendly. Are rame ultra-subțiri pe toate cele patru laturi. Chipset Procesor MediaTek Dimensity 9400+, construit pe un proces de fabricație de 3nm . CPU-ul are o viteză de până la 3.73GHz , iar GPU este Immortalis-G925 MC12 și NPU 890 . Memorie RAM 12 GB LPDDR5X Camera foto Principală: sistem triplu de camere co-proiectat cu Leica. Cameră principală: 50MP cu senzor Light Fusion 900, diafragmă f/1.62 și OIS. Are o lentilă optică Leica Summilux și o lungime focală echivalentă de 23mm; Super telephoto: 50MP, OIS și un zoom optic de 5x, cu o lungime focală echivalentă de 115mm; Ultra-wide: 12MP cu diafragmă f/2.2 și un câmp vizual de 120° FOV, cu o lungime focală echivalentă de 15mm .<br> Suportă modurile Leica Street Photography și Master Portrait, iar videografia include înregistrare 8K la 30fps . Poate înregistra și 4K la 120fps pe camera principală , iar înregistrarea HDR10 la 4K 30fps este disponibilă pe toate camerele din spate. Are HDR10+ și filmează 8K video recording at 30fps 4K video recording at 30fps, 60fps, 120fps; 1080p HD video recording at 30fps, 60fps și 720p HD video recording at 30fps. Frontală: 32MP, f/2.2, cu un câmp vizual de 90° FOV și o lungime focală echivalentă de 21mm. Stocare UFS 4.1 , disponibil în variante de 256GB sau 512GB (ambele cu 12GB RAM) și 1TB (cu 12GB RAM) . Conectivitate Dual SIM (nano SIM + nano SIM sau nano SIM + eSIM). Are Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (Dual-Bluetooth) și NFC. Suportă tehnologia Xiaomi Astral Communication, inclusiv Xiaomi Offline Communication, care permite comunicarea directă între dispozitive pe o distanță de până la 1.9km fără rețea celulară sau Wi-Fi. Sistem de operare Xiaomi HyperOS, care include inteligență la nivel de sistem cu Xiaomi HyperAI. Acumulator 5500mAh (tipic), cu încărcare rapidă HyperCharge pe fir de 90W și încărcare wireless HyperCharge de 50W. Altele Design cu corp rotunjit, disponibil în culorile Black, Gray și Mocha Gold . Are certificare IP68 pentru rezistență la apă și praf, permițând imersia în apă dulce până la 3 metri . Dispozitivul are o grosime de 9.6mm și o greutate de 210g . Include un sistem de răcire Xiaomi 3D IceLoop System și difuzoare duale cu Dolby Atmos .

Ca să fie mai interesant, am lăsat doar varianta video pentru unboxing și un mic hands-on:

Xiaomi 15T Pro nu este un telefon compact, dar nici nu exagerează la capitolul dimensiuni. Are : 162.7mm x 77.9mm x 7.96mm și cântărește 210 g. Aș putea spune că designerii puteau să își dea silința mai mult, în special la partea de grosime, dar nici nu pot spune că sunt dezamăgit. Not terrible, not great, după cum ar spune englezii. 🙂

Pe ecran avem protecție Corning Gorilla Glass 7i – destinată terminalelor mid-range și lansată acum un an, iar pe spate avem un material plastic care nu adună amprente, dar e alunecos ca un pește. 🙂 Tocmai de aceea recomand husa de silicon din pachet.

Revenind la design, pe partea frontală avem camera selfie integrată în display, central, niște margini extrem de subțiri și rotunjite, care permit însă și amplasarea unui difuzor deasupra, iar pe spate avem un modul de cameră similar cu cel de la seriile 15 și 14T cu tot cu bliț, dar și logo-ul Xiaomi. Pe partea dreaptă avem butoanele de power și volum, iar pe cea din stânga nu avem nimic. Sus avem antena GSM și senzorul infraroșu, iar jos difuzorul, tăvița SIM și portul de încărcare.

Concluzia e una singură – nu avem o revoluție, ci o mică evoluție față de Xiaomi 15 Pro.

Xiaomi 15T Pro rulează Android 15 cu interfața HyperOS 2.0.203, dar va face cu siguranță saltul la Android 16 și HyperOS 3.0. Cred că singurul motiv pentru care nu are așa ceva ține de faptul că telefonul testat de mine nu era încă lansat la acel moment. 🙂

Telefonul vine cu Gemini la bord, dar asta nu ar trebui să ne mire, pentru că vorbim de un telefon Android de generație nouă.

O noutate interesantă o reprezintă Xiaomi Astral Communication este un pachet de tehnologii de conectivitate introdus pe seria 15/15T care îmbunătățește semnalul pe rețele celulare, Wi‑Fi, Bluetooth și GPS și adaugă funcția Xiaomi Offline Communication pentru apeluri vocale direct între dispozitive, fără rețea celulară sau Wi‑Fi, util în zone cu semnal slab sau inexistent. Pe acest model, gama include hardware dedicat și optimizări software pentru stabilitate mai bună, latență scăzută și acoperire extinsă, cu rază de până la 1,9 km între două dispozitive 15T Pro, în funcție de mediu și regiune.

Pe Xiaomi 15T Pro testat de mine, documentația oficială indică până la 1,9 km (15T Pro), cu activare prin OTA începând cu 24 septembrie 2025, distanțele depinzând de mediu și obstacole. În China, funcția similară din ecosistemul “Star Communication/Xingchen” a fost menționată cu acoperire până la 3,5 km pe unele modele, cu rapoarte ulterioare despre extinderi prin OTA, în funcție de dispozitiv și regiune. Prin urmare, nu am putut testa deloc opțiunea, deși pare extrem de interesantă.

Telefonul vine cu un chipset Dimensity 9400+, un SoC mobil 5G flagship de la MediaTek pentru smartphone‑uri de vârf, fabricat pe 3 nm și integrând CPU, GPU, NPU și modem 5G într-un singur chipset. Reprezintă o ediție “plus” cu frecvențe mai mari față de Dimensity 9400, având un nucleu Arm Cortex‑X925 urcat până la 3,73 GHz pentru performanță maximă. Acesta mai echipează cel puțin trei alte modele de care am auzit – Xiaomi Redmi K80 Ultra, OPPO Find X8s și Find X8s Plus.

Senzorii de deblocare au funcționat impecabil, indiferent că discutăm de cel facial sau cu amprentă. O notă în plus pentru menținerea senzorului IR care permite transformarea telefonului într-o telecomandă universală.

Mai avem parte de Interconectivity, acea opțiune care permite adăugarea tuturor gadgeturilor Xiaomi pe care le folosești într-un Hub de comandă (util pentru cei cu aspiratoare de la ei, de exemplu), call group (identic cu opțiunea de la iPhone, unde poți răspunde de pe oricare din telefoanele lor pe care te-ai conectat) și destul de mult AI. Nota bene, telefonul mă anunța că urmează un nou eveniment de lansare. 🙂

Aș putea menționa, la final, două aspecte mai puțin ok – HyperOS vine cu anumite aplicați care le dublează pe cele Google, native, iar la prima setare s-a încălzit destul de tare.

Display-ul lui Xiaomi 15T Pro impresionează printr-o serie de caracteristici avansate, fiind cel mai mare din istoria seriei T, cu o diagonală de 6,83 inci. Acesta folosește tehnologie AMOLED, are o rezoluție de 2772 x 1280 pixeli (1.5K) și o densitate de 447 ppi, ceea ce îi conferă un nivel ridicat de detaliu și claritate în orice scenariu de utilizare. Rata de refresh ajunge până la 144Hz, oferind o fluiditate excelentă indiferent că este folosit pentru gaming, navigare sau multimedia, iar luminozitatea de vârf atinge 3200 nits, ceea ce îl face foarte ușor de utilizat și în lumina directă a soarelui.

Marginile displayului sunt ultra-subțiri de doar 1,5 mm pe toate laturile, contribuind la un aspect modern și o imersiune vizuală superioară. Panoul oferă suport HDR10+ și Dolby Vision, iar protecția este asigurată de Corning Gorilla Glass 7i, promițând o rezistență crescută la zgârieturi și impacturi. Nu lipsesc certificările de confort vizual, inclusiv TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free și Circadian Friendly, iar tehnologia DC dimming, împreună cu o rată de răspuns tactil de până la 480Hz, face ca interacțiunea cu ecranul să fie rapidă și plăcută, fără riscuri asupra sănătății ochilor la folosirea îndelungată.

Comparativ, Xiaomi 15 Pro dispune de asemenea de un panou AMOLED performant, însă are o diagonală de 6,73 inch și margini ceva mai groase, ceea ce face ca experiența de vizualizare să fie ceva mai puțin imersivă. Rata de refresh maximă la 15 Pro este de 120Hz, iar luminozitatea maximă este de aproximativ 3000 nits, valori foarte bune la rândul lor, dar totuși ușor inferioare modelului 15T Pro. Ambele modele oferă suport pentru HDR10+ și Dolby Vision, dar 15T Pro vine cu o rezistență sporită și cu cele mai recente tehnologii de protecție a vederii. Astfel, display-ul lui Xiaomi 15T Pro este superior atât ca dimensiune, cât și ca specificații tehnice esențiale și experiență de utilizare, fiind unul dintre cele mai avansate afișaje oferite pe un smartphone Xiaomi în 2025.

Xiaomi 15T Pro include și un sistem audio modern, cu difuzoare duale pentru redare stereo și un array de trei microfoane ce asigură captură clară a vocii. Telefonul oferă suport pentru Dolby Atmos, ceea ce promite o experiență sonoră imersivă atât pentru muzică, filme, cât și pentru gaming. De asemenea, este certificat Hi-Res și Hi-Res Wireless, garantând calitate audio superioară atât prin conexiune cablată, cât și wireless. Aceste specificații arată că Xiaomi 15T Pro pune accent pe o experiență auditivă de top, comparabilă cu modelele flagship ale anului. L-am testat pe câteva review-uri de pe canalul nostru de YouTube , dar și pe câteva episoade din Alien: Earth , așa că mi-am format o opinie pertinentă. Merită luat și pentru consum media, dar nu vă așteptați la o audiție de home cinema de la el.

Xiaomi 15T Pro are un sistem avansat cu trei camere co-dezvoltat alături de Leica, după cum am specificat dee la început, poziționându-se drept un adevărat vârf de gamă pe partea foto.

Camera principală folosește un senzor de 50MP cu lentilă Leica Summilux f/1.62, capabilă să ofere imagini clare, cu detalii excelente, contrast bun și culori vii grație tehnologiilor avansate de procesare și a senzorului generos. Inedită pentru seria T, camera telefoto numită Leica 5x Pro aduce zoom optic 5x, zoom optic-level 10x și sprijin software Ultra Zoom 2.0 de la 20x în sus pentru detalii suplimentare, ceea ce ajută mult la surprinderea subiecților de la distanță. Sistemul de camere se completează cu un ultra-wide de 12MP și cu o cameră frontală de 32MP, destinată selfie-urilor clare și naturale.

Pe partea de video, Xiaomi 15T Pro impresionează cu filmare 8K la 30fps, 4K la până la 120fps și suport HDR10+ pe toate distanțele focale, precum și opțiuni avansate ca 4K 60fps log 10-bit cu import LUT pentru editare cinematică și flexibilitate extinsă în post-producție. Moduri speciale precum Leica Street Photography, Master Portrait cu bokeh creativ, și setări avansate pentru controlul focalizării și diafragmei îmbogățesc opțiunile oricărui utilizator pasionat de fotografie mobilă.

Comparativ, Xiaomi 15 Pro vine de asemenea cu un sistem triple camera Leica cu senzor principal de 50MP și lentilă rapidă, dar utilizează, de regulă, o telefoto cu zoom optic 3,2x (mai puțin avansată pentru zoom la distanță mare decât 15T Pro) și un ultra-wide similar, tot de 12MP. Calitatea imaginilor este la un nivel apropiat, dar 15T Pro se remarcă clar la capitolul versatilitate și posibilități de zoom, precum și la captura video cu 4K la 120fps, fiind dotat cu moduri de control creativ mult mai variate. Practic, Xiaomi 15T Pro ridică ștacheta în ceea ce privește adaptabilitatea foto-video și distanța focală utilă, fiind un upgrade clar pentru utilizatorii orientați spre fotografie și filmare avansată cu telefonul.

După atâta text, cred că mai trebuie doar două lucruri: o concluzie și mostrele. Pe cele din urmă le vedeți la final de capitol, iar concluzia e una singură: telefonul excelează pe partea foto-video, iar zoom-ul 100x folosit pe subiecți în repaus sau de pe un stativ redă rezultate perfect utilizabile. Dar nu v faceți prea mari speranțe cu privire rezultatele din mediile întunecate.

camera principală, zi, zoom diferit

camera principală, zi, portrait mode, zoom diferit

camera principală, zi, UltraHD mode, zoom diferit

camera principală, zi, fastshot mode, zoom diferit

camera principală, zi, supermacro



camera principală, zi, panorama

camera principală, long exposure

camera principală, night mode, zoom diferit

camera secundară, selfie, zi

camera secundară, selfie, zi, portrait mode

camera secundară, selfie, night mode

Xiaomi 15T Pro este echipat cu o baterie generoasă de 5500mAh, proiectată să ofere o durată lungă de utilizare fără a adăuga volum sau greutate excesivă telefonului. Autonomia tipică ajunge până la aproximativ 15,29 ore de utilizare continuă, ceea ce face ca dispozitivul să fie potrivit pentru utilizatori cu un consum intensiv de resurse. Pentru încărcare, telefonul beneficiază de tehnologia HyperCharge la 90W prin cablu, care permite pornirea rapidă a telefonului în mai puțin de patru secunde după conectarea la priză. În plus, este disponibil și suport pentru încărcare wireless rapidă la 50W, un plus care adaugă confort și flexibilitate utilizatorilor. Pentru a preveni supraîncălzirea în timpul utilizărilor intense sau a încărcării rapide, Xiaomi 15T Pro dispune de sistemul de răcire Xiaomi 3D IceLoop, care disipează eficient căldura, menținând telefonul confortabil la utilizare chiar și în sesiuni prelungite. Comparativ, Xiaomi 15 Pro are, de regulă, o baterie de capacitate similară, în jur de 5000-5000+mAh, însă variantele mai vechi sau mai simple din această serie pot avea viteze de încărcare ușor mai reduse, de exemplu încărcare prin cablu la 67W, ceea ce înseamnă un timp de încărcare mai lung decât la 15T Pro. De asemenea, încărcarea wireless poate fi mai lentă comparativ cu cei 50W ai lui 15T Pro. Sistemul de răcire și autonomia sunt însă comparabile, dar noul sistem de răcire 3D IceLoop de pe 15T Pro poate oferi un plus de stabilitate la temperaturi înalte. În concluzie, Xiaomi 15T Pro se distinge printr-un pachet de baterie și încărcare mai avansat, menit să ofere utilizatorilor o experiență mai convenabilă și performantă pe termen lung.

La momentul redactării articolului nu am informații legate de preț, dar voi face un articol separat cu datele acestea. Până atunci, vă las punctele pro și contra mai jos:

PRO

dual-sim, compatibil 5G

ecran mare AMOLED de 6,83 inch cu rată de refresh 144Hz și luminozitate maximă de 3200 nits

protecție avansată pentru ochi cu certificări TÜV Rheinland și DC dimming

sistem foto avansat Leica cu telefoto 5x, zoom optic-level 10x și suport 8K video

baterie de 5500mAh cu încărcare rapidă la 90W prin cablu și 50W wireless

sistem eficient de răcire Xiaomi 3D IceLoop pentru menținerea temperaturii

design premium cu corp ușor, margini subțiri și protecție Gorilla Glass 7i

rezistență IP68 la apă și praf

difuzoare stereo Dolby Atmos, certificări Hi-Res

procesor MediaTek Dimensity 9400+ pe 3nm

conectivitate modernă cu Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 și Xiaomi Offline Communication pentru apeluri fără rețea

CONTRA

greutate destul de ridicată de 210g

este un telefon mare, nu e pentru oricine

lipsă încărcător în pachet

funcția Offline Communication are acoperire limitată și nu înlocuiește comunicațiile de urgență

s-a încălzit destul de tare la prima utilizare

rezultate mediocre în lumină slabă