Review Peugeot e208 – masina electrica de oras + prima mea experienta cu o masina electrica

Dragi cititori, astazi vreau sa va prezint o masina electrica, dar si experienta mea cu o masina electrica. Darius va povestit experienta lui in diferite vloguri, insa vreau sa vedeti si punctul meu de vedere. Asa ca daca va intereseaza atat Peugeot-ul electric, dar si experienta mea la drum cu o masina electrica, aveti ce sa cititi mai jos.

Introducere

Ne plac masinile electrice, stiti asta. Darius si-a cumparat Zoe si continua sa testeze si alte modele. Eu am avut ocazia sa conduc cateva modele electrice, dar niciodata nu am avut la test o masina cateva zile incat sa vad cum este sa traiesti cu una.

Am condus i3, Zoe, Leaf si cred ca inca 1-2 modele dar le-am uitat. Acum a fost prima data cand am avut o masina electrica la test peste weekend si am aflat cum este sa traiesti cu una.

Voi imparti acest review in doua parti. Prima parte despre masina si a doua parte despre experienta mea cu masina. Daca sunteti indecisi si nu stiti daca sa va cumparati o masina electrica sau nu, incercati sa cautati mai multe pareri.

Despre Peugeot e208

Este primul 208 electric si in varianta ajunsa la mine, GT Line, costa in jur de 37.000 euro fara subventia de la stat. Este masina cu care s-au plimbat toti jurnalistii, deci pot spune ca este putin rulata si testata in diverse conditii. Avea 7050km cand am preluat masina vineri si luni m-am intors cu ea cu aproape 7900km.

208 este o masina electrica gandita pentru oras si intr-o echipare de baza sau intr-o echipare cu mai putine optiuni cred ca ajunge sa coste sub 30.000 de euro. Repet, ce am primit eu a fost o versiune GT.

Peugeot 208 electric este construit pe aceeasi linie cu varianta cu motor termic, deci structura nu este diferita. Este mai greu cu 350 de kg fata de un model cu motor termic datorita bateriilor, iar la baza sta platforma CMP a grupui PSA.

Masinuta are o putere de 136CP, 260Nm, accelereaza de la 0 la 100km/h in 8.1 secunde si este limitata la o viteza maxima de 150km/h. Bateria are o capacitate reala de 45kWh si o autonomie declarata de 340km urban sau 275km extra urban. Reala…va povestesc imediat.

Acestea sunt datele masini care conteaza. Despre restul vorbim imediat.

De la exterior

Ce mi-a atras atentia la e208 au fost bandourile din zona rotilor. Sunt dintr-un plastic glossy care la prima vedere arata bine, dar nu stiu in timp cum vor arata de la pietre sau spalat.

Design-ul este subiectiv, mie imi place cum arata si imi place ca si-a pastrat ADN-ul. Mai tineti minte primele modele cum aratau? Aveau acel zambet si farurile alungite. Stiai de la 1km ca vine un Pejo. Asa se intampla si acum. Farurile imita coltii fiorosi ai unui leu si cand vezi in oglinda ca un 208 iti dă flash-uri….crede-ma ca te dai imediat.

Grila frontala este inchisa, are senzori de parcare vopsiti in culoarea caroseriei, un logo mic pe lateral care tradeaza faptul ca este o masina electrica, iar „busonul de alimentare” este pozitionat pe laterala stanga a masinii. In general masinile electrice au priza in fata. Pozitionarea este putin atipica deoarece statiile de incarcarcare arata de parca ar fi fost gandite pentru a parca masina cu fata sau cu spatele. Nu sunt ca benzinariile sa ai pompa pe lateralul masinii si atunci poate va fi un pic dificil sa tragi firul pana pe lateral si in unele cazuri poate atinge masina.

In rest masina arata normal la exterior. Are si un mic eleron pe spate, iar spoiler-ul din spate este vopsit tot in negru lucios. Atentia la detalii s-a pastrat deoarece senzorii de parcare sunt vopsiti corect. Cei amplasati pe spoiler sunt negrii, iar cei de pe caroserie sunt albi.

Stopuri cu LED, stergator luneta, antena mica pe spate si geamuri fumurii din fabrica. Pozele vorbesc de la sine, studiati si voi masina caci multe nu sunt de spus la exterior.

La interior este spectacol

Aici nu stiu cu ce sa incep. Sunt multe de discutat. Voi incepe cu ce este mai simplu, volanul. Mic de tot, o placere la drum lung si se manevreaza extraordinar de bine cu doua maini. Este din piele perforata, are cusaturi pe lateral, insertii metalice si este usor decupat in partea superioara si inferioara. Am adorat volanul asta.

Materialele folosite pentru plansa de bord si fetele de usi sunt premium in unele zone. Plastic moale in zonele in care pui cotul sau pe manere, in rest plastic tare dar foarte frumos finisat. Fetele de usi arata foarte bine, iar carcotasii vor spune ca sunt dintr-un plastic ieftin in unele zone. Fie vorba intre noi….de ce ar conta asta? Eu doar va spun cum sunt materialele, insa nu vad de ce ar conta pentru un om sanatos la cap faptul ca in anumite zone ale masinii exista plastic tare/ieftin.

Sunt locuri pe care doar le vezi si nu vei pune mana niciodata acolo. De ce ar conta ce material este folosit? Zonele cu care soferul interactioneaza, de exemplu manerul usii, grilele de ventilatie, butoanele, volanul etc sunt din materiale de cea mai buna calitate. In rest…unde Peugeot a considerat ca un sofer sau un om normal nu ar avea nici un motiv sa puna mana a folosit plastice mai tari .

S-a folosit mult plastic lucios la interior si acesta se murdareste repede de amprente sau se poate zgaria usor. Arata bine, pare rezistent, de calitate si sunt curios cum va arata la 100.000km.

Iluminarea ambientala de pe usile fata si bord este placuta dar nu ajunge si la pasagerii din spate. Avem si imitatie de carbon (poate este chiar carbon, nu imi dau seama) care schimba radical aspectul masinii.

Despre felul in care arata cred ca va dati si voi seama ca masina este scoasa dintr-un film SF. Cine a desenat masina la interior merita un premiu dupa parerea mea. Doar ca masina are o problema despre care sigur ati citit sau ati auzit in alta parte: pozitia la volan.

Scaunele sunt foarte confortabile, au sustinere laterala foarte buna si reglaje manuale. Incalzirea nu lipseste si se bucura de ea si pasagerul din dreapta.

Totusi, in ciuda materialelor de cea mai buna calitate, in ciuda scaunelor foarte confortabile si placute la drum lung…pozitia la volan nu este perfecta.

Sigur Peugeot a aflat asta intre timp si sunt convins ca incearca sa remedieze cumva problema. Ce vreau sa spun este ca la aceasta masina trebuie sa vezi instrumentarul de bord peste volan, nu prin volan asa cum se intampla la orice alta masina.

Astfel, in functie de inaltimea pe care o ai s-ar putea ca volanul sa iti blocheze complet privirea si sa nu vezi nimic. Indiferent de cum am reglat volanul sau scaunul nu mi-am gasit o pozitie corecta. Am gasit una de compromis in care vedeam doar viteza de deplasare insa nu am gasit o pozitie prin care sa vad complet tot instrumentarul.

Dupa un weekend cu masina m-am obisnuit cu ideea si cu pozitia de compromis, dar nu pot spune ca sunt impacat cu ideea asta.

Butoanele din zona centrala sunt de doua tipuri: fizice si tactile. Cele fizice sunt pentru recirculare aer, oprire climatizare, AC Max, avarii, inchidere/deschidere usi, dezaburire luneta si parbriz.

Cele tactile sunt pentru: muzica, sistem climatizare, navigatie, vehicul, telefon, aplicatii, info incarcare.

Cred ca banuiti nemultumirea mea. Noroc ca exista un buton de volum fizic, un potentiometru mare si clar caci altfel…daca trebuia sa intru intr-un meniu separat si pentru asta era prea de tot.

Lipsa unor butoane rapide de unde soferul sa-si poata controla rapid temperatura in masina si viteza ventilatorului mi se pare un mare minus. O sa spuneti ca masina are clima automata si ca nu trebuie sa te atingi de ea. Corect si asta, setezi o temperatura si gata, insa nu tot timpul functioneaza asa.

Si la masina mea am clima automata pe doua zone si tot nu ma multumeste complet. Sta tot timpul pe 22-23 de grade, insa uneori baga prea mult rece si alteori baga prea mult cald. Automat trebuie sa jonglez cu temperatura si asa s-a intamplat si la acest Peugeot e208.

Din cand in cand trebuia sa intru in meniul de clima sa mai cresc temperatura sau sa o mai scad, sa aleg unde sa redirectionez aerul dupa bunul plac si tot asa. Asta insemna sa-mi iau privirea de la condus, sa ma uit sa vad pe ce buton tactil sa apas ca sa nu cumva sa apas pe altceva, ca mai apoi din ecranul tactil de mai sus sa-mi fac setarie.

Nu-mi place sa-mi iau privirea de la drum si am explicat si in video cum as fi gandit eu acele butoane. As fi luat acele butoane tactile si le-as fi introdus sub forma unor shortcut-uri pe ecran, iar acolo as fi pus butoanele pentru climatizare. Sunteti de acord cu mine?

Masina are USB Type C si USB 2.0 in partea din fata, deci poti incarca un telefon vechi dar si unul nou. In plus are si o zona pentru incarcare wireless, foarte bine gandita si telefonul sta fix acolo. Nu aluneca in viraje si se incarca destul de rapid.

Suficiente zone de depozitare, USB-uri si in spate, plafon negru si plafon panoramic in echiparea mea. Mult loc la picioare atat la pasager cat si la sofer, deci chiar daca sunteti mai corpolenti o sa aveti loc fara probleme. Am vazut masini mai mari cu mai putin spatiu la interior…

In spate este loc decent pentru pasageri. Am trait cu o Corsa 4 ani, am carat cu ea cat nu va puteti imagina si am plecat si 5 oameni la drum lung cu ea. Nu s-a plans nimeni de spatiu in Peugeot, insa daca soferul are picioarele foarte lungi atunci va fi obligat sa-si dea scaunul foarte in spate. Atunci chiar nu mai incape nimeni in spatele soferului. Dar daca soferul este o persoana de 70kg, 1.60/1.70 atunci sigur va fi loc si pe bancheta spate.

Portbagajul este suficient de incapator pentru o masina de oras. Tot atat am avut portbagajul si la Corsa si nu m-am plans. Am plecat in concedii cu multe bagaje si au incaput fara probleme. Drept dovada ca si in Pejo au incaput toate sacosele bunicii. Sacose? Saci…de ceapa, de cartofi, galeti pline cu oua, sticle de tuica si ce se mai pune cand pleci de la tara. Au incaput fara probleme.

Acum, un minus am. Pe drum am auzit greierasi din bord. Pe autostrada la 100km/h se auzeau chestii dubioase din bord. Dupa ce am apasat cu mana pe bord greierii au trecut. Se mai auzeau aleator dar nu am avut ce sa le fac….

Cum se conduce? Suspensii, directie etc

Sunt genul de sofer care prefera sa alerge pe viraje. Drumul de la Brasov spre Poiana il pot parcurge cu ochii inchisi, iar pe viraje intru cu viteza destul de mare, iar cand am ocazia sa merg pe un drum virajat de munte si sunt singur pe sosea atunci o calc si mai tare. Nu ma judecati, imi place sa ma distrez atunci cand drumul este liber si nu pun pe nimeni in pericol. Sunt atent sa am doar pneuri premium, o presiune corecta, stiu sa incalzesc cauciucul inainte sa ma joc cu masina, deci nu sunt inconstient. De ce spun asta? Ca sa stiti ce fel de persoana sunt atunci cand va descriu senzatia din Peugeot 208 electric.

Directia este un pic moale tinand cont de faptul ca este un GT, insa volanul fiind foarte mic raspunde imediat. Este o masina foarte manevrabila cu o directie rapida dar moale fiind ideala mai mult pentru oras.

Suspensia este Magneti Marelli, made in Polonia. Este o suspensie neasteptat de buna si ofera o stabilitate excelenta pe viraje dar si un confort sporit. Fata de alte masini cu tente sportive cu care am mai mers, acest Peugeot mi-a oferit cel mai bun confort. De fapt, a fost un echilibru neasteptat de placut intre confort si stabilitate, aproximativ 60% confort si 40% stabilitate.

Megane-ul meu GT Line este atat de rigid (suspensie noua, originala, schimbata de mine) incat iti muta organele. Orice piatra, orice frunza, o simti. Nu cu Pejo-ul, care apropo are si anvelope 205/45/R17, deci deloc prietenoase cu confortul.

Masina trage foarte bine in modul Sport, dar automat si autonomia va scadea drastic. Cine cauta senzatii tari sigur va gasi, e208 livreaza 136 de cai si 260Nm imediat cum apesi acceleratia. Poti pleca de la semafor si sa scartaie cauciucurile pe asfalt, iar daca accelerezi brusc atunci cand vrei sa faci o depasire te baga pur si simplu in scaun.

Se simte ca este o echipare GT. Se poate conduce sportiv fara sa puna emotii soferului, este foarte stabila pe viraje, iar franele sunt agresive. Discuri fata foarte mari, cred ca sunt de 280mm, iar pe spate discuri pline de 240mm. Franeaza violent la nevoie si chiar ai nevoie de frane bune atunci cand te joci cu masina pe viraje.

Pentru felul in care se conduce primeste un 10 cu felicitari.

Despre autonomie, incarcare…

Autonomia variaza in functie de anumiti factori. Conteaza daca mergi doar in oras sau nu, conteaza daca este frig sau cald afara, conteaza daca ai bagaje sau nu.

Cand am avut eu masina la test a fost o temperatura placuta in prima zi. Vineri au fost peste 20 de grade in Bucuresti, iar sambata am plecat cu ea spre Craiova pe o vreme numai buna de stat in casa…12 grade, putina ploaie si vant.

Autonomia reala in oras este de aproape 300km, retineti treaba asta! Doar oras! Sa zicem 250 de km daca mai aveti bagaje uneori sau pasageri si mai prindeti si vreme rece.

La drum lung autonomia este 190km. Am parcurs Craiova – Pitesti (122km) si cand am ajuns la Pitesti mai aveam 70km autonomie. Si am mers inceeeet, am accelerat usoooor…doar ca sa castig cat mai multa autonomie.

In cat timp se incarca? Depinde de statie. In prima seara am incercat sa incarc masina acasa de la autonomie 0 km (nu mai arata nimic in bord, am ajuns cu masina pe rosu acasa) si in 6 ore am castigat doar 50km autonomie. Faceti si voi un calcul….

La o statie Rompetrol unde avea incarcare pe CCS la 50kW (Rompetrol Isalnita de langa Craiova) masina s-a incarcat complet, de la 10% la 99% in 2 ore si 10-15 minute.

Din cate am inteles masina poate sa traga si cu 100kW. Oricum, luati in calcul 2 ore pentru o incarcare completa la o statie dedicata.

Experienta mea cu o masina electrica

Vreau sa-mi cumpar o masina electrica. Nu acum. Peste 5-6 ani, ca abia am luat Megane-ul si am de plata la el. Dar urmatoarea masina vreau sa fie electrica. De aceea am vrut sa testez o astfel de masina pentru a vedea cum este sa traiesti cu una. Degeaba imi doresc eu electrica daca nu ma impac cu ea, corect? Corect.

Trust Motors mi-a pus la dispozitie masina de vineri pana luni, la fix ca aveam de facut un drum Bucuresti – Craiova si puteam sa testez masina.

Vineri cand am luat masina avea 80-90% autonomie, in bord aparea ca mai pot parcurge 240km. O sa incerc sa va ofer niste detalii ca sa intelegeti cum am mers, unde am mers ca sa va faceti o idee cat mai corecta.

Deci, cu 240km am plecat din Iuliu Maniu si am ajuns in zona Teiul Doamnei. De acolo am plecat spre Piata Unirii – Piata Victoriei – Parcul Naturala Comana – Bucuresti – Moara Vlasiei – Bucuresti. Am ajuns la ora 23:00 acasa cu autonomie 0km. Nu mai arata nimic in bord. Am pus masina la incarcat acasa.

Sambata la ora 5:00 am plecat spre Craiova. Masina s-a incarcat de la ora 23:00 pana la ora 5:00 cat sa imi ofere autonomie 50km. Ce sa fac….cum sa fac. Nu-mi ajungea bateria. M-am oprit la Iuliu Maniu la un MOL unde aveau incarcare rapida CCS la 50kW. La statiile MOL trebuie sa platesti 29 lei pentru incarcara normala sau 44 lei pentru incarcare rapida. Am cerut incarcare rapida dar am platit tot 29 lei. Spun ei ca indiferent de tipul incarcarii suma este de 29 lei momentan. Ideea este ca indiferent cat alegi sa incarci suma pe care o datorezi este fixa. Alegi sa incarci 10 minute? 29 lei. Alegi sa incarci 2 ore? Tot 29 lei.

Am stat aproape o ora. Mi-am luat o cafea, am mancat micul dejun, am mai stat la o vorba cu Maria si cam asta a fost. Am incarcat pana cand am avut 170km autonomie in bord si am plecat spre Pitesti.

Trebuie sa intelegeti ca atunci cand conduceti o masina electrica trebuie sa accelerati usor, foarte usor, iar viteza de deplasare sa fie cat mai mica. Daca mergeam cu mai mult de 100km/h scadea foarte mult autonomia. Am mers pe banda 1 cu 100km/h pana la Pitesti. Sincer, am crezut ca mor de plictiseala. M-a depasit toata lumea, TIR-urile ma presau din spate si am ajuns si greu.

La Pitesti a trebuit sa alimentez din nou. De data asta la un Kaufland unde Darius mi-a pornit incarcarea de la distanta. Poate va spune el care-i treaba ca tot n-am inteles.

Am stat si la Pitesti 40 de minute. Am mancat un mic si o portie de cartofi prajiti. Deja nu mai aveam subiecte de vorbit cu Maria si simteam ca incepem sa ne certam.

Am pornit spre Craiova. Ca idee noi trebuia sa ajungem la 40km undeva dupa Craiova, iar de acolo sa ne intoarcem in Craiova. Am fost obligati sa ne oprim si in Craiova pentru incarcare pentru ca nu eram siguri ca ne va ajunge bateria. Eram la limita asa ca am mai stat 20 de minute la un Socar unde era doar Type 2.

Am ajuns la rude pe la ora 14:00…noi plecand din Bucuresti la ora 5:00. Am lasat masina in Craiova la Rompetrol Isalnita cat timp am stat la rude si s-a incarcat complet in putin peste 2 ore.

La intoarcere a fost mai usor. Avand masina incarcata complet nu am fost nevoiti sa ne oprim atat de des. Pana la Pitesti (122km) am mers normal, am depasit unde s-a putut si cu viteza maxima in functie de regiune. Am ajuns cu 70km autonomie la Pitesti, deci trebuia sa incarcam putin ca sa putem parcurge autostrada.

Am gasit un Penny cu 50kW si in 15-20 min s-a incarcat suficient. Am parcurs autostrada cu 110km/h pe pilot automat si am ajuns acasa pe rosu (16km). Deci la fix. Am bagat masina la priza…si cam asta a fost.

Aveti curaj sa ma intrebati cum a fost? Va spun eu: groaznic! Sa faci 8 ore pana la Craiova este ingrozitor. Clar, vina mea a fost ca n-am apucat sa-mi incarc masina de vineri seara, dar unde? Am doar o statie de incarcare in zona mea (Rahova) la Cora Alexandria si aia era defecta. Plus ca vineri am ajuns acasa foarte tarziu.

Faptul ca la drum lung sunt obligat sa merg cu o viteza mica mai ales pe autostrada, ca trebuie sa-mi planific traseul in functie de autonomia masinii + timpii mari de asteptare la statiile de incarcare, toti acesti factori m-au facut sa realizez ce inseamna sa traiesti cu o masina electrica PE BUNE in Romania.

Nu stiu cum poate Darius sa traiasca cu Zoe. Eu nu am atat de multa rabdare si nu imi place sa pierd timpul degeaba. Bucuresti – Craiova era un drum de 3 ore maxim nu de 8 ore. La intoarcere am facut 4 ore si jumatate.

Pentru oras este genial sa ai o masina electrica. Ai unde sa o incarci cand iti faci cumparaturile, ai statii de incarcare rapide, poti sa o incarci acasa daca stai la curte, iar daca ai un job situat aproape de o statie de incarcare esti cel mai tare.

Autonomia in oras este foarte buna. As putea sa traiesc fara probleme cu o masina electrica doar in oras. Dar la drum lung nici nu vreau sa mai aud de asa ceva. Nu acum. Cand electricele vor avea preturi mai mici, autonomii mai mari si se vor incarca in cateva minute, nu ore, cu siguranta vor fi o afacere buna si pentru drumuri lungi prin tara.

Dar repet, pentru ce am eu nevoie acum o electrica nu ma ajuta absolut deloc. Iar una cu autonomie mare este foarte departe de bugetul meu. Am ajuns la concluzia ca as putea sa-mi cumpar o masina electrica doar de oras, dar sa pastrez Megane-ul pentru concedii si alte deplasari in afara orasului. Probabil asa voi face.

Concluzii

Masinile electrice mici sunt doar de oras Nu avem multe statii rapide Lumea nu stie sa foloseasca aplicatia PlugShare si te trezesti ca statiile sunt ocupate cand ajungi la una Peugeot e-208 este o masina foarte buna pe care o recomand cu caldura tututor, dar inainte sa va aruncati cu capul inainte mergeti si vedeti cum stati la volan Lumea se uita foarte ciudat la tine cand conduci o masina electrica

Multumim Trust Motors pentru masina si pentru increderea acordata.