BenQ V6050 – costa aproape cat o Dacia Spring

Proiectoarele BenQ au fost timpul in top fiind printre cele mai bune din industrie. Gama lor de proiectoare este mare si gasiti de la modele de gaming pana la modele office. V6050 este un model scump destinat utilizatorilor casnici care sunt in cautarea perfectiunii.

V6050 este un proietor mare, scump, performant si sigur va fi cumparat in cantitati reduse. L-am gasit un UK la 3800 de lire, deci foarte scump. De banii astia cumperi o masina la mana a doua si daca te mai chinui putini iti cumperi o Dacia Spring (7700 euro)

Am avut ocazia sa testez putin monitorul. Testat este mult spus deoarece in afara sa vad un film si sa ma joc FIFA n-am facut mare lucru. Am ramas pur si simplu mut de uimiti cand l-am vazut in actiune si a fost un deliciu sa urmaresc filme pe el.

O sa descriu experienta si o sa va prezint cateva date tehnice doarece proiectorul este impresionant. Dupa cum se vede si in poze este foarte mare si ocupa mult spatiu, iar asta poate fi considerat un minus. Fata de un proiector clasic este de 2 ori mai mare. Cel putin arata bine, elegant.

Are si un capac eletric care se retrage atunci cand proiectorul este oprit pentru a nu aduna praf pe lentile. Se retrage automat la oprire si se evita astfel o catastrofa.

De asemenea, are si o functie interesanta pentru a preveni eventualele probleme de vedere daca cineva, din greseala, se uita in sursa de lumina. Un senzor detecteaza prezenta in jurul sursei de lumina si o opreste automat.

Sistemul audio este treVolo si credeti-ma se aud genial. Au un volum ridicat, claritate, iar pentru o sufragerie sunt suficiente. Nu ai nevoie de mai mult decat daca esti un infocat si doresti cea mai buna experienta. Au bass, inalte calde si se descurca excelent in orice.

Dar cel mai mult mi-a placut cum se vede. Este un proiector laser cu o luminozitate maxima de 3000 ANSI care se vede foarte bine si in bataia directa a soarelui.

Am testat asta intr-o incapere cu multe ferestre si am aprins inclusiv lumina in camera. Imaginea este in continuare buna, peste asteptari. Sunt proiectoare ieftine care se vad fix asa atunci cand este intuneric in camera 😀

Durata de viata declarata este de 20.000 de ore la luminozitate maxima. Faceti voi un calcul. Eu zic ca-i bine. In plus este un proiector 4K cu tehnologie HDR10 si HLG, iar spectrul de culoare oferit este unul ridicat, cu 96% din spectrul Rec.709 si 98% din spectrul DCI-P3.

Culorile sunt intradevar puternice, Atunci cand lumina este stinsa si sunt conditii optime de vizualizare, culorile sunt cat se poate de naturale, de vii. Parca te uiti la un televizor. Nu iti lasa nici macar o secunda impresia ca este imaginea unui proiector.

V6050 are 2x HDMI 2.0b, 2x USB pe lateral, 1x USB pe spate, RS232 si port audio optic.

Stiu ca este un proiector scump, insa calitatea are un pret pe masura. Imaginea oferita de acest proiector este foarte clara, culorile sunt bogate si este si silentios in utilizare.

Daca vreti sa aveti parte de o experienta cinematografica la voi acasa merita sa luati in calcul acest proiector.