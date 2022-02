Review Razer Kraken V3 Pro – super casti de gaming

Gama de casti de la Razer s-a imbunatatit cu modelul Kraken V3 Pro. O pereche extraordinara cu tehnologie Hypersense, conectivitate wireless sau wired si compatibilitate extinsa atat pe PC cat si pe console.

Castile vin ambalate intr-un ambalaj tipic Razer. Carton de buna calitate, impachetare demna de un produs premium si cu toate informatiile la vedere.

La interior o sa gasiti toate accesoriile de care aveti nevoie: adaptorul wireless, un cablu jack-jack, microfonul si un cablu USB C pentru alimentare.

Castile au iluminare pe fiecare casca, dar este irelevanta. Nu ai cum sa o vezi cand stai cu ele pe cap. Dar arata bine pentru cei care te privesc.

Materialele folosite sunt top. Ai un burete moale cu memorie pe fiecare casca si o banda la fel de moale care vine pe cap. Nu sunt nici grele dar nici usoare, sunt confortabile la cateva ore de gaming.

Sta bine pe urechi si izoleaza sunetul bine atat de la exterior cat si de la interior. Nu excelent, dar sunt acolo in gama premium de izolare fonica foarte buna.

Casca stanga are si butonul de power, potentiometrul si mufele. Cam aglomerata, dar te descurci.

Cum se aud? Excelent din toate punctele de vedere. Sunt casti bune pe care le poti folosi atat in gaming, pentru ca asta este destinatia lor, dar sunt ideale si daca vrei sa asculti muzica. Dar recomand sa le folosesti prin cablu jack daca vrei sa asculti muzica, este alta calitate.

In gaming este ok sa le folosesti wireless si sa te bucuri de tehnologiile oferite precum Hypersense, care iti accentueaza bass-ul prin niste vibratii pe care le poti regla ulterior.

Acest Hypersense inseamna mai mult decat bass. In gaming, el ofera un feedback real in functie de tipul de joc. Pentru ca este stereo, poti simti diferit vibratiile in functie de scenariu. Daca un tanc trece prin stanga ta, casca stanga va produce un set de vibratii care vor simula senzatia unui tanc in realitate.

Si sa nu uitam de virtualizarea 7.1 surround, care conteaza enorm in jocurile open world. Sau chiar si in shootere.

Si era sa uit. Sunt compatibile si cu consolele de gaming noi, ceea ce este un mare avantaj pentru gamerii care au si consola si PC si nu trebuie sa mai foloseasca doua perechi de casti.