Mic ghid pentru utilizatorii iPhone

V-am mai spus că, de la final de an, am trecut la iOS, după nouă ani de Android, motiv pentru care am dat peste tot felul de mici probleme cu noul sistem de operare.

Pentru că unul dintre motivele expuse în acel prim articol a fost calitatea fotografiilor, vă puteți imagina că am folosit iPhone 13 Pro Max pentru fotografii la toate review-urile mele de aici. Doar că, am decoperit o mică problemă legată de extensia lor din telefon. Și anume, începând cu iOS 11, iPhone salvează, în mod implicit, imagini într-un format numit HEIC (cunoscut și ca HEIF) și HEVC pentru video.

Acesta este un format mai eficient decât vechiul format implicit, JPEG, deoarece economisește spațiu de stocare prin dimensiuni mai mici ale fișierelor, chiar dacă calitatea imaginilor este aproape identică. Chiar dacă JPEG există de mult mai mult timp și are o mai mare compatibilitate cu o varietate mai mare de software și hardware, HEIC recuperează din urmă, înregistrând o adopție din ce în ce mai mare în ultimii ani în tot peisajul tehnologic.

Cu toate acestea, există totuși motive pentru care am nevoe de JPEG, pentru că WordPress nu știe formate foto mai ciudățele. Ciudățele pentru el, adicătelea. Prin urmare, sătul să tot folosesc aplicații off și online pentru tranformarea unui standard într-altul, am găsit soluția mai simplă. Deși este posibil să o știți deja, mă gândesc că mai pot fi ca mine pe aici, așa că las metoda mai jos:

Deschideți meniul de Setări de pe gadgetul care rulează iOS (iPad sau iPhone)

de pe gadgetul care rulează iOS (iPad sau iPhone) Căutați acolo aplicația de cameră foto

Alegeți format

Selectați Most Compatible (nu am telefonul pe română și nu mă risc la o traducere ad-hoc)

Veți putea acum să realizați fotografii JPEG în loc de fotografii HEIF. De asemenea, veți putea filma H.264 ca format video în loc de HEVC.

Dacă doriți ca doar la descărcarea de pe telefon/tabletă să aveți format JPEG, faceți pașii de mai jos: