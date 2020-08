Review Tenda MW6 – sistem mesh pentru case mari

M-am lovit de o problema la casa prietenei mele si anume lipsa semnalului Wi-Fi. Dupa ce am facut cateva adaptari folosind un router pe post de extender si inca un extender dedicat, am decis sa trec la un sistem mesh. Astazi o sa va spun cateva informatii despre Tenda MW6.

Despre sistemele Mesh am discutat, am facut cateva review-uri in trecut dar de data aceasta o sa vorbesc despre o solutie care mi-a rezolvat personal o problema.

MW6 este un kit mesh format din 3 cuburi in cazul meu. Din ce stiu eu exista si cu 2 cuburi si poti monta cate vrei in functie de necesitate. Kit-ul meu contine 3 cuburi si sunt ideale pentru o casa mare la curte sau un apartament cu 4 camere cum este cel din cauza.

Pentru ca pana sa montez mesh-ul a fost haos in toata casa. Router-ul standard oferit de Digi abia batea pe o raza de 5-10 metri, iar cu improvizatiile mele, adica un router pe post de AP amplasat pe hol si un extender dedicat intr-o camera, abia am reusit sa produc o retea cat de cat utilizabila. Aveam 3 retele Wi-Fi in casa si trebuia sa ma conectez pe fiecare in parte in functie de camera in care ma aflam.

Am trecut la MW6 si am ajuns sa am o singura retea Wi-Fi in toata casa. Am eliminat router-ul, extender-ul, am oprit Wi-Fi-ul de la router-ul Digi si ma folosesc doar de cele 3 cuburi amplasate frumos in casa.

Cele 3 cuburi se conecteaza la priza fiecare si doar unul singur are nevoie de un cablu de internet (la alegere). Restul se conecteaza wireless intre ele daca le pui la o distanta corespunzatoare.

Si cam asta a fost procesul de instalare. Am ales unde vreau sa le asez in casa, le-am bagat in priza si am tras un cablu de net la cubul aflat langa router-ul Digi (1 metru).

Ce imi place cel mai mult la MW6 este acoperirea foarte buna in toata casa. Nu mai exista nici o zona moarta si am combinat reteaua de 2.4GHz cu cea de 5GHz incat sa am o singura retea peste tot. Nu stiu cand stau pe 2.4GHz sau pe 5GHz si sincer nici nu ma intereseaza. Netul merge foarte bine oriunde in casa si chiar si in parcarea din spatele blocului. Da, bate pana acolo dar si apartamentul este la etajul 1.

Ce-mi mai place la MW6 este usurinta in utilizare. Practic nu ai setari sa faci dupa instalare. Daca esti un user obisnuit nici nu o sa te uiti prin aplicatie.

Trebuie mentionat faptul ca mesh-ul este Gigabit, deci daca ai conexiune rapida si el o sa livreze viteze bune pe WiFi. Singura problema in cazul de fata este nu am o conexiune Gigabit 1000 ca sa vad ce poate router-ul, deci nu am putut testa la maxim capabilitatile lui MW6.

Totusi, am rulat niste teste prin diverse locuri. E cam greu sa nu ai viteze bune sau acoperire slaba, exista peste tot in casa Wi-Fi maxim si poti sustine si gaming online.

Tenda MW6 costa la eMAG 797 lei si consider ca este un pret foarte bun pentru 3 cuburi Gigabit care te pot salva atunci cand nu ai acoperire buna in casa.