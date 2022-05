Review Xiaomi Watch S1: smartwatch ajuns la maturitate

Acum o lună am participat la evenimentul de lansare al seriei Xiaomi 12 în Europa, ocazie cu care am apucat să văd live și noile smartwatch-uri S1 și S1 Active.

Timp de aproape trei săptămâni l-am folosit zilnic, așa că pot publica acum un review complet. Haideți să vedem dacă își merită prețul, pe care îl vom vedea la final. 🙂

Ambalaj, construcție și design

Mi-a plăcut cutia, dar m-am chinuit să o deschid destul de mult. Și, ca un bărbat adevărat, m-am dus apoi la nevastă, să mă ajute. Înainte să râdeți, aflați că și ea s-a opintit. Și sunt convins că la fel ar fi și pentru voi. Cutia practic se videază, deci e foarte greu de deschis, credeți-mă…

Cu toate acestea, am apreciat materialul de carton tare, negru, cu scris embosat și cu un logo discret, pe lateral.

La interior găsim ceasul, cu brățara de piele ecologică deja montată, una de rezervă, de cauciuc, încărcătorul magnetic, cablul USB-C și broșurile clasice.

Deși este lansat simultan și un model sport, S1 Active, apreciez că au pus în cutie, pe lângă cureaua clasică, și avea de comentat doar cu provire la culoarea argintie și sclipitoare a carcasei, dar este o chestie de gusturi. Plus că am și eu ceas cu asemenea nuanță pe acasă.

La prezentarea de la Viena s-a bătut monedă pe construcția manuală a carcasei de otel, dar sunt puțin sceptic că ”manual” nu înseamnă la vreun strung. Nu de alta, dar la câteva milioane de unități pe care le au în plan ca vânzare, e cam greu ce zic ei…. Pe de altă parte, sticla de safir montată peste display pare rezistentă. Asta deși nu i-am făcut drop sau scratch test.

All in all, este un smartwatch care poate fi accesorizat lejer la orice tip de outfit, potrivit unor evenimente oficiale sau unor zile de exerciții la sală.

Hardware și software

Nu am găsit detalii despre componentele hardware, dar asta este ceva obișnuit pentru smartwatch-urile Xiaomi. Singurul lucru pe care îl pot spune aici este că nu are doar difuzor, ci și microfon, așa că poate fi folosit și în apeluri. Cert este că nu am găsit motive de nemulțumire în utilizarea de zi cu zi.

Sisemul de operare este unul proprietar, deja clasic pentru producătorul chinez.

Pe partea de conectivitate avem parte de Wi-Fi, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS dual-band (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) și o mulțime de senzori (Accelerometer, gyro, compas, barometru, cardiac, SpO2).

Interacțiune cu el se realizează exclusiv prin cele două butoane laterale, display-ul AMOLED fiind unul de tip touch, totuși. De pe cel de sus poți accesa meniul, iar de pe cel de jos poți alege activitățile sportive. Nota bene, dacă ai început deja una, ceasul o va recunoaște. Mi s-a întâmplat la mers pe jos (walk) și la jogging.

La final, țin să menționez că localizarea prin GPS s-a realizat aprope instant și extrem de exact.

Utilizare

La pornire, pe display vă apare un cod QR pe display, care o dată scanat, vă duce la magazinul de aplicații (Google Play sau AppStore) de unde descărcați Mi Fitness.

Din aplicație ai acces la toate funcționalitățile ceasului – poți porni o monitorizarea unei activități sportive (și sunt 117 moduri fitness și 19 sporturi disponibile), poți măsura nivelul oxigenului din sânge sau pulsul, poți schimba fața ceasului, poți face o poză din telefon (opțiune indisponibilă pe iOS, insă), poți porni playerul muzical, poți ”căuta” telefonul și poți verifica cum ai dormit.

De pe ceas poți poți citi mesaje din notificări (de aici se poate seta și pentru ce aplicație vrei să primești notificare) sau poți prelua sau respinge un apel. Iar acest ultim aspect este unul demn de menționat și detaliat. Nu de alta, dar nu sunt multe smartwatch-uri care oferă opțiunea asta în range-ul de preț în care se află. În plus, sunetul este clar și deschifrabil, poate puțin ”metalic”.

Cum v-am povestit mai sus, am avut de lucru prin curte în perioada aceasta, prin urmare mi-a prins extrem de bine să pot citi mesajele primite, dar s și răspund la telefon de pe ceas. Știu, pare moft, când nu vrei să cari telefonul prin buzunar, dar îl porți pe lângă tine sau când scrii la laptop în biroul personal, este mult mai comod să folosești Xiaomi Watch S1 în locul smartphone-ului sau al unor căști.

Din păcate, nu poți accesa direct agenda telefonică sau la dialer, iar jurnalul de apeluri conține doar ultimele zece numere cu care ai interacționat. Asta înseamnă că nu te poți baza pe ceas exclusiv, dacă vrei să suni pe cineva nou sau cu care nu au mai vorbit de mult.

Am folosit ceasul la jogging, la o sesiune de plimbare prin sat și la un meci de fotbal, iar numărătoarea pașilor și a distanțelor au fost exacte. Partea de monitorizare a somnului nu prea mă pot exprima, pentru că dorm extrem de agitat, mă foiesc într-una (bine, mai și sforăi!), deci nu pot decât să bănuiesc că fragmentările din aplicație sunt reale.

Ar mai fi o mențiune la acest capitol – ceasul are NFC și vine cu Xiaomi Pay preinstalat. Cu toate acestea, orice tentativă de configurare se sfârșea cu eroare. Poate urmează ca funcționalitatea să fie disponibilă și la noi, dar momentan nu poți efectua plăți cu el. Din punctul meu de vedere este un minus semnificativ. Dar, poate citește cineva de la Xiaomi (wink!, wink!) și rezolvă problema. Deși nu îmi fac mari speranțe, ținând cont situația internațională actuală.

Din zecile fețe de ceas disponibile poți alege ce poftești. Dacă era după fiu-miu, ar fi trebuit să țin astronautul acela trade mark, dar am optat pentru cele clasice. OK, poate unii vor spune că Huawei oferă mai multe, ceea ce este drept, dar nici nu cred că asta e un deal breaker.

Cum nu am avut prin casă gadgeturi cu Alexa instalată, nu am putut testa funcționalitatea, dar pot spune că am utilizat ceasul cu telefoane Android și iOS și nu am văzut mari diferențe, în afara celor menționate.

Baterie și autonomie

Producătorul se laudă cu 12 zile de utilizare cu o singură încărcare. Cu toate notificările pornite, și primesc destule telefoane sau mesaje pe rețele sociale, cu măsurarea continuă a pulsului și monitorizarea somnului, dar fără activități sportive constante, am reușit o autonomie de 7 zile. Dacă îi activam și Allways On Display, cred că scădea mult sub o săptămână. Cu toate acestea, cred că autonomia oferită de acumulatorul Li-Polimer de 470 mAh este îndeajns de mare. Și, lucru extrem de important, puteți încărca Xiaomi Watch S1 și cu un încărcător QI, dacă nu îl aveți pe cel proprietar la voi. Am testat eu asta când am fost la birou și am descoperit util și acel pad folosit pentru telefon, de obicei. Good job, Xiaomi engineers!

Concluzie și preț

Dacă nu cauți un ceas dedicat exclusiv sporturilor outdoor, dacă nu vrei musai să plătești cumpărăturile cu el, dar preferi să îl poți asorta la orice tip de îmbrăcăminte, să nu te stresezi cu privire la baterie și să poți răspunde la telefon de pe el, Xiaomi Wtch S1 poate fi opțiunea potrivită pentru tine.

Îl găsiți la Flanco și evoMAG cu 1099,99 lei, la Vexio cu 1127,99 lei, la PC Garage cu 1149,99 lei și la eMAG cu 1885,67 lei. Personal îl consider best buy la prețuri mai apropiate de 1000 lei.