Ce mai testăm: Xiaomi Watch S1

Zilele astea sunt (din nou) pline de produse noi prin redacție. Și, cum este nou lansat, ne-am gândit că v-ar interesa un smartwatch Xiaomi. Prin urmare, pentru că a și trecut destul timp de la ultimul astfel de review, l-am primit pe Watch S1.

Ceasul nu este deloc mic (46.5 x 46.5 x 11 mm), dar am unul și mai mare acasă. 🙂 Cu toate acestea, este comod de purtat și extrem de util, pentru că are și microfon instalat. Din păcate, deși are opțiune de plată prin Xiaomi Pay, nu văd să fie activă încă în Europa. 🙁

Dacă aveți curiozități sau nelămuriri, le aștept în rubrica de comentarii.