Revolut Junior este disponibil și în România

La două luni de la lansarea globală, iată că Revolut Junior a ajuns și la noi în țară! Știu, sunt vremuri când avem alte priorități, dar am să vă explic mai jos de ce mă bucură ideea…

Da, compania finetech a tot avut probleme cu blocarea conturilor utilizatorilor, lucru despre care am și discutat în interviul meu cu Irina Scarlat, Head of Growth CEE Revolut. Cu toate acestea, de la ei am aflat de acest serviciu imediat ce l-au lansat. Spun asta pentru că sunt client UniCredit de peste 15 ani, dar nu m-au notificat că și-au lansat acum o săptămână ceva similar!!! Sunt conștient că și BCR are un cont pentru adolescenți, dar nu le sunt client și nu a meritat trecerea la ei, doar pentru asta.

Și acum, să vă explic de ce am i-am deschis deja fiicei de 12 ani deja cont Junior! După vreo 18 ani de experiență în HR, din care o bună parte petrecută ca și Compensation and Benefits Responsible, am descoperit cu groază că generația tânără cheltuie și ce nu are! Bine, nu este o afirmație valabilă pentru toți, dar mulți dintre ei își trăiesc viața pe credit, printre cafele de 20 de lei și brunch-uri de 45… Cum sunt și tată, m-am gândit cum să fac să evit un astfel de comportament din partea pruncilor mei! Astfel, m-am bucurat tare mult cân am văzut la clasa fiului meu, că se propune ca materie opțională Educația Financiară. Din păcate, m-am desumflat rapid, pentru că restul părinților au ales … Matematica distractivă. Adică o a șasea ora de mate pe săptămână pentru niște copii de 8 ani! Bottom line, dacă vreau educație financiară pentru ai mei, o voi face doar eu.

În acest context, am ales să îi fac acest cont fiicei mele. Am de gând să îi pun niște bani acolo, lunar, iar ea alege dacă îi cheltuie pe toți sau și-i adună pentru ceva care îi este chiar necesar. Așa că. data viitoare când mai cere lipici de nu-știu-ce-fel-special, o pun să plătească ea. Pe pariu că din banii ei va alege varianta mai ieftină?

Produsul este disponibil pentru clienții Metal și Premium, este destinat copiilor cu vârsta între 7 și 17 ani și are trei componente principale:

O aplicație nouă, Revolut Junior, creată pentru copii, prin intermediul căreia aceștia își pot gestiona soldul și pot primi alerte referitoare la tranzacții. O secțiune nouă în cadrul aplicației Revolut, creată special pentru părinți și tutori, care le permite să gestioneze modul în care copiii lor cheltuie bani. Un card Revolut Junior pentru copii, cu un design exclusiv.

Prin folosirea propriului cont Revolut părinții vor putea să gestioneze sumele de bani alocate copiilor, precum și fondurile proprii, totul dintr-un loc sigur, ceea ce oferă o soluție integrată de management financiar pentru întreaga familie.. Aceasta include și faptul că părinții vor putea transfera instantaneu bani către contul copiilor și vor putea accesa soldul și tranzacțiile acestora.

În plus, părinții pot primi notificări prin care să fie anunțați de modul în care copilul lor cheltuie bani. Produsul include setări de siguranță care le permit părinților să controleze funcționalitățile cardului și tranzacțiile precum plățile online.

Pe parcursul anului vor fi adăugate noi funcționalități, printre care se numără: posibilitatea de a stabili o alocație lunară, sarcini și obiective cu caracter financiar, opțiuni de economisire, rapoarte de cheltuieli, limite de cheltuire și noțiuni de educație financiară care îi vor ajuta pe copii să își dezvolte abilitățile financiare. Fiecare funcționalitate este creată în așa fel încât să implice atât părinții, cât și copiii, facilitând astfel dialogul constant în familie.

La final vreau să aflu de la cititorii noștri ce părere aveți despre produs și dacă aveți în plan să îl folosiți. Sau, poate, ne povestiți despre un altul similar, folosit deja de voi!