Revolut lansează SANB: verificarea numelui beneficiar în plățile bancare

| Da drumul discutiei! Software Stiri

Revolut a introdus oficial în România Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB), o funcție care permite verificarea numelui destinatarului în momentul inițierii unei plăți către un cont IBAN.

Scopul este de a reduce riscul de erori și fraude în tranzacțiile bancare.

Atunci când un utilizator Revolut inițiază o plată, sistemul verifică dacă numele introdus corespunde cu cel real al beneficiarului. Dacă există diferențe, aplicația va afișa un mesaj de avertizare. Utilizatorii pot alege să continue sau să anuleze tranzacția, în funcție de gradul de încredere.

Serviciul este similar cu sistemele „Confirmation of Payee” deja implementate în alte state europene și vine ca răspuns la creșterea atacurilor de tip phishing și redirecționare frauduloasă a fondurilor. Revolut precizează că SANB este activat automat, dar utilizatorii pot opta să nu îl folosească, caz în care nu vor beneficia de verificarea suplimentară.

Datele afișate sunt obținute prin colaborarea cu instituții financiare partenere, iar funcționalitatea va fi disponibilă treptat pentru utilizatorii din România. Documentul legal complet poate fi consultat pe site-ul Revolut.

