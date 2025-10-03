Browserul Brave are 100 de milioane de utilizatori lunar

Este browserul care mi-a schimbat viata si pe care il folosesc de aproape 2 ani. Nu stiu cum am rezistat pana acum fara el, dar vi-l recomand si voua daca vreti sa scapati de reclame. Compania se bucura de un real succes si anunta ca browserul are deja 100 de milioane de utilizatori activi in fiecare luna.

Mai mult, Brave Search, motorul lor de cautare care functioneaza pe baza unui index propriu, este foarte important pentru ei si are peste 50 milioane de cautari zilnice, 15 milioane de raspunsuri generate de AI si 1.6 miliarde de cautari lunar.

Brave se bucura de un succes mare in Uniunea Europeana, aproximativ o crestere de 50%, asta dupa ce reglementarile DMA si-au facut efectul, iar utilizatorii de iPhone si poti alege mai simplu browserul.

Tot compania mai spune ca Brave este de pana la 3 ori mai rapid decat competitorii sai, prin blocarea reclamelor si a trackerelor.

Eu il folosesc pe toate dispozitivele si mi se pare rapid si toata experienta este una mai curata. Il ador pentru ca ma scapa de reclame, trackere si nu ma mai complic cu tot felul de adblockere.