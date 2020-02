Revolut ofera acces gratuit in lounge-uri pentru utilizatorii Premium si Metal

Daca esti utilizator Revolut Premium sau Metal, poti beneficia de noua facilitate oferita in colaborare cu Collison: acces in lounge-ul aeroportului, in caz ca avionul tau are intarziere.

Bonus, poti invita inca o persoana cu tine, daca ai cont Premium, sau chiar trei, daca ai Metal. Accesul este oferit in cazul intarzierilor mai mari de o ora, la cele peste 1000 de lounge-uri din peste 500 de aeroporturi din mai mult de 100 de tari. 🙂 Cam multe date, stiu, dar macar sa fiti complet informat. Esti eligibil indiferent de tipul biletului de avion. Accesul include gustari si racoritoare gratuite, Wi-Fi gratuit, ziare si reviste, precum si posibilitatea de a folosi facilitatile pentru business si conferinte, in functie de disponibilitatea acestora. Altfel spus, data viitoare can sunt in business trip, nu mai pot sa ma plang ca nu am intrat in conferinta video pentru ca mi-a intarziat avionul. 😉

Serviciul se numeste SmartDelay si este oferit in colaborare cu Collison Group, care este lider global pe segmentul beneficiilor si loializarii.

Pentru a folosi acest beneficiu, utilizatorii Premium si Metal trebuie sa intre in aplicatie si sa introduca informatiile despre zbor. in cazul in care zborul inregistrat are o intarziere mai mare de 60 de minute, utilizatorii vor primi imediat, direct in aplicație, un tichet de acces gratuit in lounge-ul din aeroport.

Pentru mai multe informatii despre SmartDelay, puteti vizita https://www.collinsongroup.com/en-eur/assist/smart-delay. Se aplica termeni si condiiii.

La final, o intrebare pentru voi, cititorii: cat de des vi s-a intamplat sa aveti intarzieri la zboruri? In perioada in care calatoream destul de des, recunosc ca erau intarzieri la minim o treime din ele. Mai ales la cel de Muenchen – Timisoara….

