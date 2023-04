Rezultate sondaj: Blind test cu flagshipuri + rezultate concurs

Hai că am ajuns la finalul sondajului mai inedit pe care l-am rulat săptămâna trecută!

Partea bună este că avem și un câștigător – Daniel Bis – primul, dar și singurul, care a nimerit terminalele folosite: Samsung Galaxy S23 Ultra și vivo X90 Pro. Chiar sunt curios cum le-a dibuit… Poate ne scrie în comentarii. Oricum ar fi, Daniel, te contactez pe mail să vedem mărimea hanoracului. Poate faci și unboxing la el. 🙂

Am rulat sondajul pentru că am vrut să văd care este diferența dintre un flagship care setează standardul la partea foto/video și un lup tânăr, care ăși dorește să ajungă și el acolo. Și, pentru că am putut să am ambele telefoane pe mână o perioadă scurtă, de paște, am făcut pozele din articol. Știu, pentru un sondaj profesionist, ar fi trebuit să fac mai multe, în mai multe condiții etc. Doar că nu a fost intenționat ca fiind un benchmark…

Ca să lămurim și ce ași scris unii dintre voi, pozele nu erau în stânga ale unui producător și în dreapta ale celuilalt. Au alternat, în funcție de momentul încărcării pe site.

Dar, să vedem ce spun voturile:

la camera principală, indiferent de zoom, pe modul bokeh, Samsung e câștigător clar! Culorile sunt mai vii, contururile mai clare, iar zona blurată nu este atât de agresiv vizibilă.

la camera principală, tot Samsung câștigă. Doar că, în afara pozei de la zoom 2x, diferența de voturi nu e deloc mare. Cred că vivo păcătuiește prin procesarea prea puternică a culorilor, care sunt mai palide la Samsung, ceea ce le face să pară mai reale.

la camera selfie, Samsung câștigă detașat la poza normală, iar vivo la cea bokeh, asta deși efectul este clar mai vizibil la Samsung…

Concluziile mele sunt trei:

Dacă vrei un flagship camera phone, cu Android, tot Samsung e alegerea potrivită, momentan. Utilizatorii percep pozele ca fiind nerealiste dacă sunt prea procesate de chipul foto sau de de AI. Dacă nu ții musai să ai telefonul state of the art, dacă nu faci din fotografie viața ta, dacă nu vrei sa dai peste 1000 euro pe un telefon, vivo X90 Pro poate fi o alternativă viabilă.

PS: Știu, diferența de acum între cele două telefoane, ca preț, nu este mare. Dar așteptați vara…