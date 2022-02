Rezultate sondaj: La câte servicii de streaming video sunteți abonat?

Într-o perioadă în care am rămas tot mai mult prin casă, m-aș fi așteptat ca numărul abonaților la platformele de streaming video să crească. Mai ales că HBO Max și SkyShowtime tocmai au anunțat că intră pe piață română.

În fapt, dacă urmărim statisticile globale, creșterea este evidentă. Cu toate acestea, sondajul nostru spune altceva, și anume că mai bine de jumătate dintre cei care au răspuns nu au niciun abonament activ:

Apoi, în ordinea voturilor, majoritatea celor care au abonamente la servicii de streaming video, au între unul și două subscripții. Foarte puțini au trei sau mai multe abonamente.

Ce înseamnă asta? Păi, dacă nu am trăi în România am putea spune că lumea petrece mult timp pe afară și nu are nevoie de filme sau seriale. Doar că, ținând cont de zona unde ne aflăm, pot bănui că multe producții sunt vizualizate pe canale mai mult sau mai puțin legale. Cu toate acestea, văd că marile nume din domeniu tot vin la noi în țară…