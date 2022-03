Rezultate sondaj: Ce tip de combustibil folosiți la mașină?

S-a terminat și votul la ultimul sondaj, cel cu privire la tipul de combustibil folosit. De fapt, ca să fiu corect, titlul trebuia să fie legat de tipul motorizării sau al propulsiei, pentru că mașinile electrice nu funcționează pe combustibil. 🙂

Rezultatele erau clare, pentru cei care cunosc cât de cât parcul auto de la noi. Sau, mai bine zis, pentru cei care măcar au aruncat un ochi pe la mașinile conduse de vecinii lor. Prin urmare, faptul că 6 din 10 cei care au răspuns la sondaj conduc automobile diesel, nu ar fi de mirare, nu? Prin comparație, cei care conduc benzinare, sunt de două ori mai puțini, iar pe GPL, EV sau hybrid, sunt doar 10%.

Ca să avem termen de comparație, putem să analizăm situația din UE, unde parcul auto este format în proporție de 52,9% din mașini pe benzină, 42,3% diesel și 2,7% GPL, celelalte categorii având procente mici.

În Grecia benzina are 91,1% din parcul auto total, iar în Danemarca ponderea benzinei este 66,9%. Diesel-ul are o pondere de 58,9% în Franța, de 55% în Austria și de 69,2% în Letonia. Dintre piețele mari, Spania mai are o pondere importantă pentru mașinile pe motorină: 58,9%. În Marea Britanie dieselul reprezintă 39%

Norvegia este țara în care mașinile pur-electrice au cea mai mare pondere din parcul auto total: 10%, în timp ce media din UE este de sub 0,5%. În Italia GPL-ul are o cotă de 6,5%, în timp ce mașinile full-electrice au mai puțin de 0,2% din parcul auto în mai bine de jumătate dintre țările UE.

Conform studiilor oficiale, nu am ieșit cu mult din cifrele oferite aici:

Prin urmare, putem concluziona că ai noștri cititori nu poluează foarte mult, dacă ne uităm și la vechimea mașinilor conduse, dar și că modelele EV sunt încă departe de a deveni relevate pentru ei. Cel puțin, la nivel de achiziție, că de interes pentru știri, cred că sunt deja.