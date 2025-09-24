Rezultate sondaj: Ce platforme de streaming audio folosiți în România?

Sondajele noastre din septembrie 2025 au avut și au ca scop să oferă o imagine destul de clară asupra preferințelor cititorilor noștri în materie de streaming – atât audio, cât și video.

Deși ambele domenii sunt parte din rutina digitală zilnică, comportamentul utilizatorilor diferă semnificativ între cele două tipuri de conținut.

Trasnpuse în procente, rezultatele sondajului privind platformele de streaming audio folosite în România sunt următoarele:

Platformă Procent utilizare YouTube Music 51% Spotify 30% Tidal 10% Apple Music 6% Deezer 2% SoundCloud 1% Amazon Music 0%

YouTube Music domină clar, cu peste jumătate dintre voturi. Popularitatea sa poate fi explicată prin accesibilitatea (e gratuită, cu reclame), integrarea cu YouTube și ușurința în utilizare pe Android. Interesant este că, în ceea ce privește streamingul audio, YouTube Music domină, în timp ce YouTube Premium nu apare deloc în topul video. 🙂

Spotify, deși lider global, se află pe locul doi în România. Cu 30%, platforma rămâne alegerea celor care preferă o experiență audio curată, playlisturi personalizate și integrare cu alte aplicații (Runtastic sau Waze).

Tidal surprinde cu 10%, o cotă semnificativă pentru o platformă de nișă. Calitatea audio superioară și campaniile de fidelizare par să fi atras un segment dedicat de utilizatori. Apple Music, Deezer și SoundCloud rămân în zona inferioară, iar Amazon Music nu a primit niciun vot – semn că nu are o prezență relevantă pe piața locală. Apropo de asta, Amazon e lider global pe video, dar este absent complet în sondajul audio și marginal în cel video de la noi.