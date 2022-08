Vă recomand roaming prin eSIM!

Anul trecut a scris și Răzvan despre soluția pentru cei care nu au (suficient) roaming, în special în statele non-UE: roaming prin eSIM.

Bine, mai sunt unii, ca mine, cu abonament la Digi.Mobil, care nu au deloc roaming inclus. Așa că, atunci când am plecat în Muntenegru, în concediu, m-am gândit că nu ar strica să am internet disponibil pe drum, că la hotel sigur urma să am wi-fi gratis.

Zis și făcut, așa că am folosit datele din articolul menționat mai sus și de codul de discount de la Răzvan și mi-am luat un pachet de 1GB valabil în toată Europa (inclusiv prin Muntenegru și Serbia, pe unde urma să circul), pe timp de o săptămână.

Ca idee, pentru jumătate de drum dus (adică fix pe cel pe care nu prea aveam semnal la radio, dar aveam pe telefon), plus câteva zile de utilizare la hotel (ciudat sau nu, semnalul wi-fi era mai slab decât cel de pe eSIM, în anumite zone și momente ale zilei) m-au ”costat” puțin peste jumătate de GB inclus în pachet. Asta mi-a permis să ascult și la întoarcere muzică pe Spotify.

Pentru cei care au nevoie de așa ceva, intrați pe esimdb, unde puteți filtra pachetele în funcție de țară, preț și valabilitate. Eu am optat pentru Airalo, un furnizor cu raport calitate/preț foarte bun și acoperire în 190 de țări. Asta a reieșit și din analiză și din recomandarea lui Răzvan, dar poate aveți anumite preferințe pentru alți furnizori.

Partea bună este că puteți alege și furnizori care oferă pachete cu date și apeluri voce incluse în roaming, pentru cei care știu că vor avea de efectuat și apeluri clasice, nu doar pe WhatsApp sau Messenger.

Peste două săptămâni plec în Germania pentru 12 zile, și voi alege din nou un pachet similar, pentru a menține deschise datele mobile pe toată perioada șederii, nu doar la hotel sau la lucru.

Dacă folosiți codul CRISTI4226 la înregistrare beneficiați de 3 dolari discount la prima comandă, indiferent de valoare acesteia. Așa ajungeți să plătiți la fel ca mine.

PS: Pentru cei care se tem de activare de eSIM și toate cele, aflați că a fost mai simplu decât activarea pe YOXO, pe care l-am folosit o vreme…