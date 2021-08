Serviciile de roaming prin eSIM – soluție convenabilă pentru roaming în afara SEE

Odată cu adoptarea reglementărilor „roam like at home” și consolidarea acordurilor în rândul furnizorilor de servicii mobile, costurile de roaming au scăzut considerabil la nivelul spațiului economic european. O bună parte din abonamentele de telefonie mobilă oferă de câțiva ani posibilitatea utilizării resurselor naționale oriunde în SEE fără vreun cost suplimentar, dar cu o politică de utilizare rezonabilă calculată în funcție de valoarea abonamentului. Din nefericire, roaming-ul în afara SEE a rămas foarte scump, atât pentru voce, cât și pentru date mobile. Abonamentele mai scumpe, predominant cele de business oferă mai nou și beneficii în afara SEE, însă de cele mai multe ori acestea pot fi utilizate într-un număr limitat de țări și cu taxare la minut pentru apelurile primite. Mai în glumă, mai în serios, dacă nu monitorizați cu atenție consumul în roaming puteți ajunge să plătiți mai mult pe roaming decât pe întreaga vacanță.

Alternativa mai ieftină, dar cu unele bătăi de cap este achiziționarea unor cartele SIM locale. Acestea pot fi găsite de regulă în aeroporturi, însă de multe ori sunt dificil de activat din cauza barierei lingvistice și a datelor personale solicitate. Unele țări impun inclusiv înregistrarea datelor biometrice pentru achiziția unei cartele SIM, situație în care eu unul nu m-aș simți prea confortabil. O soluție mai la îndemâna posesorilor de telefoane de ultimă generație o reprezintă pachetele de roaming preplătite eSIM, care au prețuri foarte accesibile și se activează instant online fără prea mare birocrație. Majoritatea furnizorilor de astfel de pachete de roaming asigură compatibilitate cu toate terminalele ce dispun de eSIM (iPhone 11/12, Samsung Galaxy S20/S21, Google Pixel 3/3a/4/4a,5, Huawei P40 etc.), iar activarea se face de obicei prin scanarea unui cod QR. Este obligatoriu însă ca telefonul să nu fie blocat în rețea și să nu aibă funcționalitatea eSIM dezactivată (unele variante de terminale Samsung destinate altor regiuni au această opțiune blocată).

Am folosit pentru prima dată un astfel de serviciu de roaming la începutul anului într-o vacanță în Zanzibar, iar experiența a fost mult mai bună decât mă așteptam. Aveam nevoie doar de date mobile așa că am optat pentru Airalo, un furnizor cu raport calitate/preț foarte bun și acoperire în 190 de țări. Am plătit în jur de 20 dolari pentru 10 GB de trafic cu valabilitate 30 zile și am realizat activarea înainte să plec din România. Deși abonamentul meu Vodafone include 1 GB de trafic de date în afara SEE, Tanzania nu este pe listă și aș fi plătit 9,2 EUR/MB, adică de aproximativ 5800 ori mai mult decât la Airalo. Revenind la procesul de activare, acesta s-a realizat pe un Samsung Galaxy S21 Ultra prin scanarea codului QR de pe pagina operatorului. Mai toți furnizorii de servicii de roaming prin eSIM pun la dispoziție și aplicații mobile, însă trebuie să aveți la îndemână încă un terminal mobil pentru trimiterea și scanarea codului QR de pe un alt ecran. Cum am ajuns pe aeroportul din Zanzibar serviciul de date a fost activ, iar conexiunea s-a menținut în limite acceptabile pe toată perioada sejurului. Cu excepția pachetelor cu trafic nelimitat, nu există fair usage policy, iar ratele de transfer sunt oferite în regim best effort (în funcție de acoperirea și de congestia rețelei gazdă).

În Maldive am folosit tot Airalo și am plătit 30 dolari pentru 17 GB, însă experiența nu a fost una prea grozavă din cauza acoperirii operatorului gazdă. În Statele Unite am optat pentru Three Hong Kong și am plătit cam 30 dolari pentru 35 GB, însă aici am avut parte de acoperire foarte bună și de o conexiune perfect stabilă. În vederea comparării furnizorilor și a ofertelor vă recomand esimdb, unde puteți filtra pachetele în funcție de țară, preț și valabilitate. Mai toți operatorii pun la dispoziție opțiuni cu prețuri începând de la 4 – 5 dolari pentru 1 GB de trafic, iar unii oferă chiar și opțiuni de voce și SMS. Un astfel de serviciu de roaming poate fi utilizat inclusiv în UE, în eventualitatea în care nu aveți un abonament cu acces în roaming.

De exemplu, pachetul EUROLINK de la Airalo vă oferă 1 GB de trafic de date în toate țările europene, are valabilitate 7 zile și costă doar 5 dolari. Dacă folosiți codul RAZVAN299 la înregistrare beneficiați de 3 dolari discount la prima comandă, indiferent de valoare acesteia. Mai jos găsiți câteva capturi de ecran din aplicație cu procesul de configurare, precum și un rezultat din Speedtest.

Pentru aceia dintre voi care nu dispun de un terminal compatibil eSIM vă recomand să consultați toomanyadapters, unde găsiți ghiduri foarte detaliate pentru achiziția de cartele SIM în mai toate regiunile lumii.