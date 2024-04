SAMEDAY se extinde în Ungaria și anunta intenția de preluare a companiei de curierat locale Sprinter

Ca parte a strategiei sale de extindere a infrastructurii de livrare, SAMEDAY, compania care a introdus livrarea în easybox-uri pe piața din România, anunță intenția de a prelua compania de curierat rapid Sprinter din Ungaria.

Prin această potențială achiziție, SAMEDAY își propune să-și extindă infrastructura out-of-home în Ungaria cu 60%, adăugând cele 450 de puncte de livrare ale Sprinter la rețeaua sa și îmbunătățind capacitatea de livrare la domiciliu.

Sprinter, o companie tradițională de curierat expres din Ungaria cu o istorie de 25 ani, deservește un număr semnificativ de magazine online și va livra și către România. Cu peste 25 de ani de experiență pe piața maghiară de livrare expres, Sprinter este asociată cu nume de marcă bine-cunoscute, precum rețeaua de puncte fixe de ridicare și colectare a coletelor, Pick Pack Pont, și Sprinter, cu zeci de ani de experiență în livrarea la domiciliu.

Achiziționarea companiei aduce împreună decenii de cunoștințe solide despre piața locală și cultura de servicii Sprinter, cu SAMEDAY, o companie dinamică și în creștere constantă, dotată cu tehnologie de vârf pe piața regională a serviciilor de livrare și de curierat. Astfel, SAMEDAY creează o nouă opțiune competitivă pentru afacerile online, atât maghiare, cât și românești, dar și multinaționale.

În ultimele 12 luni, SAMEDAY a înregistrat o creștere cu 115% a numărului de magazine online care au accesat serviciile de expediere transfrontalieră, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu un total de 95 de milioane de colete livrate în regiune în ultimul an, prima companie românească de curierat care a deschis operațiuni în afara granițelor se află în al patrulea an de activitate în Ungaria și al doilea an de prezență în Bulgaria.

Pe fondul trendului ascendent al numărului de colete livrate în regiune, în anul 2024 Grupul SAMEDAY va investi aproximativ 30 de milioane euro în creșterea capacității de livrare prin extinderea rețelei out-of-home. Investiția totală planificată de Grupul SAMEDAY pentru 2024 este de peste 60 milioane euro și va fi direcționată către extinderea rețelei regionale out-of-home, dezvoltarea tehnologică și optimizarea capacității și vitezei de procesare și livrare.

