Samsung a anuntat proiectorul The Premiere, laser 4K Short Throw

Samsung a lansat un nou proiector, un model cu laser, 4K si Short Throw. Acesta ofera o experienta cinematografica direct la tine acasa.

The Premiere va fi disponibil in variantele de 130 si 120 de inch, adica LSP9T si LSP7T. Ambele modele sunt 4K si dispun de tehnologie laser. LSP9T este primul proiector certificat HDR10+ din lume. Mai dispune de o luminozitate maxima de 2800 lumeni si integreaza platforma Samsung Smart TV, deci are integrate functii smart.

Fiind un proiector Short Throw poate fi montat aproape de perete astfel incat sa nu ocupe mult spatiu, iar proiectia sa nu fie intrerupta de diverse obiecte sau chiar persoane.

„În ultimele luni, am observat faptul că utilizatorii petrec mai mult timp acasă, dar și modul în care rolul vieții de zi cu zi se schimbă. Televizorul a devenit mijlocul principal de divertisment, partener de fitness, coleg de muncă și o sursă inepuizabilă de știri. The Premiere regândește experiența home cinema cu un design nou, compact, o calitate a imaginii 4K și un sunet cu intensitate mare pentru spațiile mai înguste care pot fi utilizate pentru orice activitate la domiciliu”, a declarat Jongsuk Chu, Executive Vice President of Visual Display Business la Samsung Electronics.

Samsung va lansa The Premiere la nivel global, începând cu SUA, Europa, Coreea și în alte regiuni la sfârșitul acestui an.