Samsung Galaxy S20 si S20 Plus au fost lansate – ecran de 120Hz si filmare 8K

Sa vorbim si despre fratiorii mai mici si mai accesibili ai lui Samsung Galaxy S20 Ultra. Aceste doua modele sunt asa cum ne asteptam: puternice, vin cu specificatii noi si preturi pe masura. Gasiti mai multe detalii mai jos.

Asadar, S20+ are un ecran Dynamic AMOLED de 120Hz si 240Hz touch sensing. Are 6.7 inch diagonala, rezolutie 1440p si aspect 20:9. Adica exact cum are si Galaxy S10+, aceeasi forma.

Imbunatatirile majore sunt aduse la camera foto. Avem un senzor foto principal de 12MP cu dimensiunea pixelului de 1.8um, f/1.8 si stabilizare optica de imagine.

Camera telephoto este de 64MP si are un zoom hibrid optic de 3x si ajunge pana la 30x cu tehnologia Super Resolution Zoom. De asemenea are stabilizare optica de imagine. Tot aceasta camera poate filma 8K, iar fiecare frame are 33MP.

A treia camera este de 12MP si este o lentila ultrawide de 120 de grade si o regasim si pe S20. Singura diferenta intre S20 si S20+ este senzorul DeepthVision pe care il regasim pe S20+.

Procesorul este deja cunoscut, Snapdragon 865 sau Exynos 990, conectivitate 5G in standard DAR unele tari vor primi doar versiunea 4G. Nu stim daca si noi. Configuratia de baza este 8GB RAM si 128GB de stocare dar puteti alege 12GB RAM si 512GB de stocare. Slotul microSD este prezent.

Bateria este de 4500mAh, are incarcare rapida de 25W prin cablu si 15W wireless. Preturile sunt de 1100 euro pentru modelul de baza si probabil 1200 euro pentru varianta cu 512GB stocare.

Cat despre Samsung Galaxy S20, cel mai mic model din acest trio, imparte aceleasi specificatii cu S20+ dar cu mici diferente. Are un ecran mai mic, 6.2 inch, acelasi aspect, acelasi refresh rate si aceeasi rezolutie. Doar diagonala difera.

De asemenea ii lipseste doar senzorul DeepthVision de pe S20+ si am rezumat si partea de camere foto. Sunt la fel. Avand un ecran mai mic are si o baterie mai mica, 4000mAh cu aceleasi valori de incarcare.

Pretul este de 900 euro pentru varianta de baza cu 8GB RAM si 128GB de stocare, iar daca vrei varianta 5G trebuie mai scoti 100 de euro din buzunar.