Samsung Galaxy S20, S20 Ultra si S20 Plus – doar 2 actualizari majore

O problema foarte grava pe care telefoanele cu Android o au este lipsa de update-uri pe o perioada lunga de timp. Cel mai recent exemplu este seria Galaxy S20 care va avea doar 2 versiuni noi de Android…

Noile telefoane pe care Samsung le-a lansat sunt cele mai scumpe de pana acum si care ofera specificatii foarte atragatoare. Anul acesta Samsung a incercat sa scoata in fata valori mari ale specificatiilor, insa stim foarte bine ca nu conteaza atat de mult aceste valori si ca practica bate teoria.

Insa ce este si mai important este softul. Aceste noi telefoane din seria S20 cat si noul Galaxy Z Flip se vor bucura de maxim 2 ani de actualizari majore, plus inca 2 ani de actualizari de securitate, deci practic 4 ani de suport.

Ele vin cu Android 10 si vor primi Android 11 undeva la sfarsitul lui 2020, iar la sfarsitul lui 2021 vor primi Android 12. Si atat…restul vor fi actualizari de securitate.

Este trist cand ca te gandesti ca un telefon de peste 1000 de euro poate primi doar 2 ani de actualizari si acestea cu intarziere. OnePlus sta mult mai bine la acest capitol oferind chiar 3 ani de update-uri dar si preturi mai mici.

Alex Voinica: Completare pentru a se intelege ca de fapt nu este nimic nou:

Problema nu este intalnita doar la Samsung, ci este prezenta in tot ecosistemul Android. Pe langa OnePlus, alta exceptie a fost surprizator – Google Pixel, care a primit Android 10 desi a fost lansat cu Android 7. Pana si programul Android One ofera exact la fel: 2 ani actualizari majore urmati de inca 2 ani de actualizari de securitate. Puteti citi aici de ce sunt importante actualizarile de securitate. Nu este absolut nimic nou in exclusivitate pe S20, asa a fost dintotdeauna. Sa nu inducem lumea in eroare degeaba…