James Bond si Nokia

Zilele trecute discutam cu o colega despre noul film cu agentul 007 – No Time to Die – iar dupa cateva ore, primeam notificarea de mai jos pe telefon:

Stiu, primul impuls ar fi sa discutam despre cat de confidentiale mai sunt discutiile pe care le purtam in fata unul smartphone, insa de dragul filmelor cu spioni, sa trecem mai departe. 🙂

Revenind la titlu, am primit un comunicat de presa, care ne anunta ca HMD Global, firma chineza care detine brandul Nokia, este partener oficial al noii productii cu James Bond. Astfel, in film vor aparea o serie de telefoane ale producatorului originar din Finlanda, printre care si un legendar 3310. Mi se pare o asociere normala – un telefon care pare indestructibil, cunoscut peste generatii, langa un spion care are aceleasi caracteristici!

Insa, pe langa acesta, vom vedea in pelicula si primul smartphone Nokia 5G, ce urmeaza sa fie anuntat in curand, precum si alte terminale Nokia din programul Android One. Unul dintre acestea este chiar Nokia 7.2 testat de Alex, al carui review il gasiti aici. Daca Bond se da si cu un Suzuki Samurai, cred ca Alex ar fi in al noulea cer!

Inainte de premiera filmului, HMD Global dezvaluie un spot cu Lashana Lynch in rolul agentului Nomi, ce face parte din cea mai mare campanie globala de marketing a companiei, prezentand smartphone-urile Nokia ca fiind „singurul gadget de care vei avea nevoie”. Spot-ul a fost regizat de Amma Assante, castigatoarea premiului BaFta pentru regie si este inspirat de No time to Die.

Video-ul de 90 de secunde va fi lansat duminica, 8 martie, si va oferi o prezentare exclusiva a noului smartphone Nokia si va dezvalui repere londoneze celebre, precum catedrala saint Paul si the shard. Pentru a-si putea indeplini misiunea, agentul Nomi foloseste diferite functii ale noului sau telefon Nokia, ce urmeaza sa fie anuntat. Pana atunci, va las mai jos cateva poze oficiale din clip:

La final, am doua intrebari pentru voi:

care este telefonul (smart sau feature) preferat de la Nokia?

care este filmul preferat din seria Bond?

Am sa incep eu – si va marturisesc ca raman fanul Nokia 6310 si al lui Leave and Let Die, din 1973. Si nu, nu sunt chiar atat de batran! 😛