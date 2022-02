Samsung Galaxy S22 nu excelează la autonomie

Samsung Galaxy S22 și S22 Plus vin cu acumulatori mai mici decât modelele din generația anterioară, iar primele teste de autonomie nu arată prea bine. Pe ambele modele producătorul a scăzut cu aproximativ 10% capacitatea bateriei, cel mai probabil pentru a reduce dimensiunile. Samsung spera să compenseze acest downgrade prin cipuri mai eficiente și ecrane LTPO cu refresh rate variabil și diagonale ceva mai mici, însă rezultatele nu se prea văd.

So I've been using the small Galaxy S22 since Thursday and it hasn't made it past 11pm once. 4.5 hours SoT yesterday, just over 5 hours today. Not Pixel 4 bad but still not encouraging. pic.twitter.com/9f6o8DEm9y

— Daniel Bader (@journeydan) February 14, 2022