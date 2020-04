Samsung se joaca cu megapixelii – urmeaza un senzor de 600MP

Cel mai mare senzor ca numar de MP se afla acum pe Galaxy S20. Senzorul de 108MP este cel mai mare de pana acum, insa testele ne-au demonstrat ca numarul mare de MP nu inseamna poze mai clare.

Totusi, Samsung are in plan un senzor de 600MP care sa rivalizeze cu ochiul uman. Momentan ei lucreaza la un senzor de 250MP pe care il vom vedea in scurt timp. Pana sa-l vedem si pe acesta o sa vedem senzorul de 150MP la care deja se lucreaza si este posibil sa-l vedem chiar anul acesta.

Personal nu inteleg de unde nebunia asta cu megapixelii. Din punctul meu de vedere dimensiunea senzorului este mult mai importanta decat numarul urias de megapixeli, inutili pentru o utilizare normala.