Samsung a lansat un senzor foto de 50MP

Samsung a lansat un nou senzor foto ISOCELL de 50MP. Se numeste GN1, are 50MP asa cum am mentionat anterior, iar avantajul sau consta intr-un autofocus rapid si performante bune in lumina scazuta.

Are dimensiunea de 1/1.3 inch, pixeli de 1.2 microni, foloseste tehnologia Tetracell care combina 4 pixeli intr-unul singur pentru o fotografie la o rezolutie mai slaba (12.5MP) dar foarte buna in lumina scazuta.

Dispune de tehnologie Auto Focus Dual Pixel, adica va focaliza rapid inclusiv in lumina scazuta si nu numai. Noul senzor este destul de similar cu cel de 108MP, insa cel mai probabil va fi pus pe telefoane mid-range.

Productia incepe chiar din aceasta luna deci telefoanele din toamna vor veni echipate cu acest senzor.