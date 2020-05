Civilization VI este gratis pe Epic Store

Dupa Grand Theft Auto V, Civilization VI este alt joc de calitate oferit gratis de catre Epic Store.

Civilization VI este un titlu turn-based 4X destul de recent si apreciat atat de gameri cat si de critici. Am pasuit foarte mult timp aceasta serie, iar intr-o seara imi instalasem Civilization V sa ma joc o ora inainte de culcare. Ora respectiva s-a transformat in vreo 6, asa ca a doua zi la lucru am avut ochii cat cepele.

Civ VI il gasiti pe pagina celor de la Epic Games Store aici si va sfatuiesc sa nu va apucati de el seara daca urmatoarea zi trebuie sa va treziti de dimineata :).