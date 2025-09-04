Samsung lansează Galaxy Tab S11 și Tab S11 Ultra cu AI multimodal și design ultra-subțire

Piața tabletelor a evoluat semnificativ în ultimii ani, trecând de la dispozitive orientate spre consum media la instrumente de productivitate și creație.

În acest context, Samsung continuă să își consolideze poziția în segmentul premium cu lansarea seriei Galaxy Tab S11, care include modelele Galaxy Tab S11 și Galaxy Tab S11 Ultra. Acestea vin cu One UI 8, Galaxy AI și o serie de funcții multimodale care extind capabilitățile tabletelor dincolo de utilizarea convențională și sunt al doilea tip de produs lansat azi de compania coreeană, după Galaxy S25 FE.

Galaxy Tab S11 Ultra este cea mai subțire tabletă Galaxy de până acum, cu o grosime de doar 5,1 mm, fără a compromite performanța. Echipată cu un procesor de 3 nm, oferă îmbunătățiri semnificative în NPU, CPU și GPU, alături de o baterie de 11.600 mAh și ecran Dynamic AMOLED 2X cu luminozitate de până la 1600 niți. Modelul standard, Galaxy Tab S11, are un ecran de 11 inci, aceeași tehnologie AMOLED, o baterie de 8.400 mAh și conectivitate Wi-Fi 6E.

Ambele modele sunt dotate cu camere frontale de 12 MP ultra-wide și camere principale de 13 MP, iar versiunea Ultra include și o cameră secundară de 8 MP ultra-wide. Tabletele sunt rezistente la apă și praf (IP68), au suport pentru Dual SIM (fizic + eSIM) și includ S Pen în cutie. Noul S Pen are un vârf conic și design hexagonal pentru o ergonomie îmbunătățită, iar funcțiile Quick Tools și Sticky Note facilitează captarea rapidă a ideilor.

Galaxy AI aduce funcții precum Gemini Live, Drawing Assist, Writing Assist și Circle to Search, toate optimizate pentru ecrane mari. Utilizatorii pot interacționa cu AI-ul prin comenzi vocale, tactile sau vizuale, iar funcțiile de productivitate includ rezumarea conținutului, traducerea în timp real și partajarea inteligentă. Samsung DeX a fost actualizat cu un mod extins care permite rularea simultană pe două ecrane și crearea a până la patru spații de lucru personalizate.

Seria Galaxy Tab S11 este compatibilă cu aplicații terțe precum Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, Noteshelf, ArcSite, Sketchbook și Picsart, oferind acces la funcții creative și de organizare. Utilizatorii beneficiază de oferte speciale, inclusiv versiuni gratuite sau reduceri la abonamente.

Tabletele vor fi disponibile începând cu 4 septembrie în culorile Gray și Silver. One UI 8 va fi extins și la generațiile anterioare, inclusiv seria Galaxy Tab S10, începând din octombrie. Pentru mai multe informații, utilizatorii pot consulta Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com sau Samsung.com/ro.