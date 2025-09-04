Samsung lansează Galaxy S25 FE cu AI integrat și funcții avansate de editare

Seria Galaxy FE (Fan Edition) a fost introdusă de Samsung ca o alternativă mai accesibilă la flagship-urile sale, păstrând totodată o parte importantă din funcționalitățile și experiența premium oferite de modelele de top.

În timp, seria FE a devenit o opțiune populară pentru utilizatorii care își doresc performanță, design și actualizări software extinse, fără a plăti prețul complet al unui model high-end. Galaxy S25 FE continuă această tradiție, fiind cea mai nouă adiție în gama Galaxy S25, cu accent pe inteligență artificială, fotografie și productivitate.

Galaxy S25 FE rulează One UI 8 și integrează cele mai recente funcții Galaxy AI, inclusiv un asistent AI multimodal care combină interacțiunile vocale, tactile și vizuale. Printre funcțiile AI se numără Gemini Live, care permite conversații vizuale în timp real și oferă răspunsuri contextuale, Now Bar, care afișează informații utile direct pe ecranul de blocare, și Now Brief, care oferă actualizări zilnice personalizate. De asemenea, Circle to Search permite utilizatorilor să acceseze rapid informații prin simpla încercuire a unui element de pe ecran. Aceste funcții sunt susținute de Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) și Personal Data Engine (PDE), care asigură protecția datelor personale direct pe dispozitiv.

Pe partea de fotografie, Galaxy S25 FE include o cameră frontală de 12 MP alimentată de motorul ProVisual AI, alături de funcții precum Generative Edit, care elimină automat elemente din fundalul fotografiilor, Portrait Studio pentru crearea de avatare personalizate, Instant Slow-mo pentru transformarea clipurilor în mișcare lentă, Audio Eraser pentru eliminarea zgomotului de fundal și Auto Trim pentru selectarea automată a celor mai bune momente dintr-un videoclip. Modul Nightography a fost îmbunătățit pentru fotografii nocturne mai clare, iar Super HDR optimizează contrastul și culorile în videoclipuri.

Dispozitivul este alimentat de o baterie de 4.900 mAh, cu suport pentru încărcare rapidă de 45W. Sistemul de răcire include o cameră de vapori cu peste 10% mai mare față de modelul anterior, pentru o gestionare termică mai eficientă. Ecranul este un Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inci, cu rată de refresh de 120 Hz, iar carcasa este realizată din aluminiu Armor. Galaxy S25 FE este disponibil în patru culori: Icyblue, Jetblack, Navy și White. Samsung promite șapte ani de actualizări de sistem și securitate pentru acest model.

Galaxy S25 FE este compatibil cu noile Galaxy Buds3 FE și va primi actualizări One UI 8, alături de restul seriei Galaxy S25. Utilizatorii vor beneficia și de șase luni de abonament Google AI Pro, cu acces extins la funcții precum Gemini, Flow și NotebookLM. Lansarea oficială are loc pe 4 septembrie, pe anumite piețe.

Galaxy S25 FE va fi disponibil începând cu 4 septembrie pe anumite piețe. Pentru mai multe informații, vizitați: Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com sau Samsung.com/ro.