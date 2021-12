Samsung suspendă actualizarea la One UI 4.0 pentru Galaxy S21, Z Fold 3 și Z Flip 3

Samsung a suspendat actualizarea la Android 12 cu One UI 4.0 pentru Galaxy S21, Z Fold 3 și Z Flip 3. Din câte se pare, update-ul a fost lansat pe fugă și are unele probleme, cea mai supărătoare fiind incompatibilitatea cu plățile contactless prin Google Pay. Deși Samsung a oferit câteva hotfix-uri luna aceasta, problemele persistă, iar acum firmware-urile sunt verificate de Google. Dacă ați instalat deja update-ul și totul funcționează cum trebuie, nu aveți de ce să vă faceți griji. Bug-urile nu se manifestă pe toate unitățile. Eu am One UI 4.0 pe S21 Ultra de aproape o lună și n-am întâmpinat nici cea mai mică problemă.

Via XDA Developers