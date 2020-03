Daca vreti un scaun de birou bun dar sa fie si de gaming, aflati ca la PC Garage sunt 4 modele care s-ar putea sa va placa. Sunt reduse cu 50%.

Aveti link AICI cu cele 4 modele. Sunt 399 lei reduse de la 816 lei. De fapt e acelasi model dar pe alte culori. Am avut si eu un Arozzi acum 3 ani si s-a mentinut bine, doar ca la greutatea mea din cand in cand mai trebuia sa ii strang suruburile. Dar le recomand, sunt foarte ok.