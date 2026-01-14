AI schimbă munca, dar nu mereu în bine

FMI a analizat milioane de anunțuri și CV‑uri din SUA, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Brazilia și Africa de Sud și a găsit că, în economiile avansate, aproximativ 1 din 10 anunțuri cere cel puțin o abilitate nouă apărută în ultimul deceniu – mai ales din zona IT sau social media în marketing.

În economiile emergente, ponderea e cam la jumătate. Pentru SUA și UK, astfel de anunțuri oferă și salarii mai mari cu 3-3,4%.

Când intră în joc abilități de AI, imaginea se schimbă: posturile plătesc mai bine, dar nu vedem mai multe locuri de muncă în total. Dimpotrivă, în ocupațiile foarte expuse și puțin complementare cu AI, angajarea ajunge, după 5 ani, cu 3,6% mai jos în zonele unde crește cererea de competențe AI. Joburile entry‑level sunt cele mai vulnerabile, lucru deloc de mirare, cel puțin pentru mine.

Privind mai larg, FMI estimează că AI atinge aproape 40% din joburile globale, iar în economiile dezvoltate expunerea urcă spre 60% – adică efectele sunt mai rapide acolo unde slujbele sunt mai „cognitive”. De aceea, instituția cere recalificare, sprijin social și școală care să combine gândirea critică, creativitatea și baza tehnică, pentru ca oamenii să lucreze cu AI, nu împotriva ei. Ușor de scris, greu de făcut, nu-i așa?

Alte date susțin tabloul: tinerii simt deja presiunea – în ocupațiile cele mai expuse AI, angajarea tinerilor din SUA a scăzut mai mult decât în celelalte, semn că pragul de intrare pe piață crește. În același timp, firmele plătesc consistent pentru specialiști AI, iar sectoarele cu penetrare AI mare au și salturi de productivitate peste medie – însă beneficiile sunt inegale.

Opinia mea umilă este că, dacă ne cramponăm doar de „locuri pierdute”, ratăm esențialul – cine învață repede și se adaptează va câștiga. Nu e vorba să devenim toți ingineri ML, ci să adăugăm la meseriile noastre un strat de alfabetizare AI și câteva instrumente practice.

Restul ține de politici publice și de curajul companiilor de a finanța upskilling „pe bune”, nu doar pe hârtie. Chiar, la voi la job folosiți AI sau nu?