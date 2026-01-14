NVidia poate exporta în China, dar are de respectat condiții stricte

Statele Unite au aprobat oficial exportul către China al H200 – al doilea cel mai avansat accelerator AI de la Nvidia.

Asta vine însă cu animite reguli stricte: revizuire caz‑cu‑caz de către BIS, testare într‑un laborator terț din SUA, plafon ca livrările spre China să nu depășească 50% din volumul vândut pe piața americană, obligația Nvidia de a certifica „suficiența” stocului domestic și interdicția de utilizare militară, cu proceduri de securitate la clientul final.

În paralel, China își nuanțează poziția, dând semnale care indică fie aprobări “în circumstanțe speciale” (de tip cercetare universitară), fie oprirea temporară la vamă, în timp ce autoritățile calibrează cum să balanseze nevoia de performanță cu obiectivul de autonomie tehnologică.

Pe scurt, Washington a trecut de la „presumption of denial” la control „dirijat”, menținând Blackwell/Rubin în afara ecuației și păstrând H200 în zona „acces controlat”. Beijing, la rândul său, pare să lase o portiță pentru utilizări comerciale selecte (în afara armatei, infrastructurii critice și SOE‑urilor), dar cu baraje clare – o abordare care amintește de tratamentul aplicat altor produse occidentale. Mi se pare că acesta e un armistițiu de tranzacționare a timpului. SUA încearcă să tempereze viteza progresului AI din China fără să taie complet veniturile Nvidia și fără să împingă accelerat substituția cu cipuri locale; capul de pod H200 vine cu frâne care în teorie păstrează avansul american. Practic, însă, aplicarea și monitorizarea vor fi grele, iar mesajele mixte din China (de la „permise doar pentru cercetare” până la „nu intrați la vamă”) arată că și la Beijing politica e, deocamdată, o pârghie negociată, nu o ușă larg deschisă. În piață, companiile chineze de cloud/consumer – Alibaba sau ByteDance – ar vrea să comande loturi mari, dar ritmul real al livrărilor va depinde de aceste aprobări în două sensuri și de cât de repede poate Nvidia să asigure „suficiența” pe piața internă din SUA. Strategic, e o victorie tactică pentru Nvidia, dar nu schimbă destinația pe termen lung: China își va accelera substituția locală cât timp accesul rămâne condiționat.

Sursa