Se schimbă paradigma în industria de filme

Zilele acestea am primit două știri interesante. Prima era legată de HBO, care va lansa în 2021 un nou serviciu de streaming video, denumit Star. Cea de-a doua era decizia studiourilor de a lansa filmele noi pe platformele de streaming, nu în cinematografe.

Devine astfel tot mai clar că actuala paradigmă din industria cinematografică se va schimba dramatic în perioada următoare. Parte din motive sunt legate de pandemie, care nu mai permite umplerea sălilor și lansări fastuase, cu celebrități care traversează râuri de fani!

Cred însă că pandemia doar a grăbit lucrurile, pentru că oricum aceasta era calea pe care industia avea să o urmeze. De ce spun asta? Pentru că generațiile actuale sunt tot mai mult legate de tehnologie, lucru care aduce o oarecare alienare socială. Pe scurt, tinerii preferă interacțiunea online, de cele mai multe ori, când vine vorba despre filme. Apoi, este infinit mai simplu să poți urmări serialele sau filmele în ritmul tău – poți pune pe pauză, poți relua faze etc. De asemenea, sălile de cinema sunt, more or less, cam la fel cu cele de acum 30 de ani. Bine, sunt ele mai mari, poti vedea filme 3 sau 4D, sonorul e surround, dar cam atât. Iar toate acestea, mai putin partea cu 4D, le poți avea și acasă!

Așa că, The Irishman a fost doar primul din seria debuturilor pe platforme dedicate. Disney a anunțat că până și seriile din universul Marvel sau Star Trek vor rule pe Disney+, iar Warner Bros. vor folosi platforma HBO Max. dacă mai pui și seria Dune, realizată pentru Apple TV, ai o imagine de ansamblu pentru ce urmează în domeniu.

Voi ce preferați – sălile de cinema sau TY-ul propriu, din sufragerie?